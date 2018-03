Sužinoję Kremliaus atsaką, britai žada tolimesnes sankcijas

Theresa May sako laukusi tokio Rusijos atsako ir žada artimiausiu metu parengti naujas sankcijas Rusijai. Tobio Melvillio „Reuters“ / „Scanpix“ nuotr.

Theresa May, Jungtinės Karalystės ministrė pirmininkė, ketina imtis tolimesnių sankcijų Rusijai, kuri nepripažįsta prisidėjusi prie buvusio slaptojo agento ir jo dukros apnuodijimo nervus paralyžiuojančiomis dujomis.

„Mes tikėjomės tokio Rusijos sprendimo ir artimiausiomis dienomis, pasitarę su savo sąjungininkai bei partneriais, apspręsime savo tolimesnius žingsnius“, – „Bloomberg“ cituoja šeštadienį Konservatorių partijos forume kalbėjusią p. May.

Leonidas Beršidskis, Berlyne gyvenantis rusų žurnalistas, „Bloomerg“ publikuojamame straipsnyje rašo, kad JK, Prancūzijos, Vokietijos ir JAV vadovai gali inicijuoti Rusijai sankcijas už nedeklaruotų cheminių ginklų arsenalą.

Šeštadienį paskelbta, kad JK Nacionalinio saugumo taryba susirinks kitos savaitės pradžioje, apspręsdama tolimesnius žingsnius.

VŽ rašė apie JK tyrėjų įtarimus, jog atsakomybė dėl dvigubo agento Sergejaus Skripalio ir jo dukros Julijos apnuodijimo nervus paralyžiuojančiomis dujomis turėtų tekti Rusijai. Pastarosios atstovams kategoriškai neigiant bet kokius kaltinimus, JK davė savaitę išvažiuoti iš šalies 23 Rusijos diplomatams, kurie, britų teigimu, buvo šnipai, veikę po priedanga Rusijos ambasadoje Londone.

Britų taryba – konfliktų auka

Šeštadienį Rusijos Užsienio reikalų ministerija 23 britų diplomatams nurodė per savaitę išvažiuoti iš šalies. Be to, nurodė uždaryti Sankt Peterburge veikiantį JK konsulatą ir sustabdyti Britų tarybos veiklą Rusijoje.

Britų taryba Rusijoje veikia beveik 60 metų, kaip tarptautinė, kultūrą ir švietimą plėtojanti JK organizacija. Ji atsidarė 1959 m. Maskvoje, o po Sovietų sąjungos griūties išsiplėtė į 15 šalies miestų. Pastaruoju metu kylančios konfrontacijos tarp JK ir Rusijos vis mažino šios organizacijos veiklos apimtis, pastarajai šaliai nuolat keliant klausimą apie Britų tarybos veiklos teisinį pagrindą.

2006 m. Londone mirus radioaktyviuoju poloniu nunuodytam buvusiam Rusijos saugumo karininkui Aleksandrui Litvinenko, tarp šių dviejų šalių prasidėjo diplomatinė krizė ir 2008 m. Rusija nurodė uždaryti visas organizacijos atstovybes, paliekant tik biurą Maskvoje.

Dar vienas nužudymas

Britų pasipiktinimą pirmadienį sustiprino ir Nikolajaus Gluškovo nužudymas Londone. Jis buvo artimas Boriso Berezovskio, velionio rusų milijardieriaus ir žinomo Vladimiro Putino priešininko, bendražygis. Pats p. Berezovskis 2013 m. buvo rastas pasikoręs ar pakartas (tyrėjai nepateikė galutinės išvados) Londono pakraštyje buvusiuose jo namuose.

Tyrimas rodo, kad 68 m. p. Gluškovas mirė nuo „spaudimo į kaklą“, tačiau iki šiol nėra nustatyta jokio šios žmogžudystės ar jos aukos ryšio su Skripalių apnuodijimu.