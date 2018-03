STT: Baigta Trakų tarnautojų ir verslininkų korupcijos byla

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (AT) priėmė galutinį ir neskundžiamą sprendimą dešimt metų trukusioje byloje – paliko galioti Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, kuria kaltais pripažinti buvę Trakų rajono savivaldybės vadovai, 10 valstybės tarnautojų, verslininkų ir 5 juridiniai asmenys bei sušvelnintos bausmės nuteistiesiems buvusiems Trakų rajono savivaldybės vadovams. Realių laisvės atėmimo bausmių visiems pavyko išvengti.

VŽ primena, kad 2007 m. pabaigoje STT Vilniaus valdybos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą, kurio metu buvo atskleistas vienas didžiausių tų metų sisteminės korupcijos savivaldos įstaigose atvejis, vykdant viešuosius pirkimus.

STT pareigūnai ir prokurorai išaiškino, kad buvę Trakų rajono savivaldybės vadovai versdavo verslininkus, dalyvaujančius viešuosiuose pirkimuose, tiesiogiai mokėti jiems neteisėtus atlygius (kyšius) ir kaip kyšio forma remti jų atstovaujamas politines partijas.

Ketverius metus, nuo 2009 m., bylą nagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas pripažino kaltais 19 asmenų. Trys buvę Trakų rajono savivaldybės vadovai pripažinti kaltais dėl kyšininkavimo, kyšio reikalavimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, turto prievartavimo, papirkimo ir savavaldžiavimo.

AT išplėstinė septynių teisėjų kolegija 2018 m. kovo 13 d. atmetė nuteistųjų, jų gynėjų ir prokuroro kasacinius skundus. Be to, konstatavo, kad visi Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnų atlikti operatyviniai veiksmai byloje buvo teisėti.

Nors du teisėjai pareiškė atskirąją nuomonę, kad nuteistiesiems turėtų būti paskirtos realios laisvės atėmimo bausmės, AT nutarė, kad praėjus daugiau nei 10 metų, realios laisvės atėmimo bausmės taikymas neatitiktų bausmės tikslų ir teisės principų.