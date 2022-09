Atliepia aktualų darbo rinkos lūkestį: „Maxima“ investuoja į darbuotojų šeimų gerovę

Kolektyvinėje „Maximos“ sutartyje papildomos naudos yra numatytos ne tik darbuotojų, bet ir jų šeimų gerovei.

Su šeima susiję priedai ir privilegijos Europos šalių darbuotojams yra beveik tiek pat svarbūs, kiek ir finansinė nauda, rodo naujausi globalūs tyrimai. Atliepdamas tokį komandos narių lūkestį, lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ investuoja į darbuotojų šeimų gerovę ir įvairioms papildomoms naudoms vaikus auginantiems kolegoms per metus skiria beveik ketvirtį milijono eurų.

„Vaikų auginimas netrukdo sėkmingos karjeros kūrimui. Tai įrodė ne vienas mūsų komandos narys. Matome, kad už savo vaikų ugdymą atsakingiems tėvams netrūksta nei entuziazmo, nei kompetencijų aktyviai įsitraukti į profesinę veiklą ir svariai prisidėti prie bendrovės augimo“, – sako daugiausiai darbuotojų Lietuvoje turinčio prekybos tinklo „Maxima“ Komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė.

Pašnekovė įsitikinusi, jog atsakingo darbdavio užduotis – palengvinti dirbančių tėvų buitį, o tam reikalingi įvairiapusiai sprendimai. Dėl to „Maxima“ rūpinasi ne tik darbuotojų fizine, emocine, socialine bei finansine gerove, bet ir nepamiršta jų šeimos narių.

Kad darbdavio dėmesys darbuotojų šeimoms yra itin aktualus, rodo ir tyrimai. „Willis Towers Watson“ 2019-2020 m. atlikta globali apklausa atskleidė, kad Europos darbuotojams su šeima susiję priedai ir privilegijos darbe yra beveik tiek pat svarbūs, kaip ir finansinės paskatos. Paklausti, kokios darbdavio suteikiamos naudos jiems yra aktualiausios, finansines paminėjo 48 proc. apklaustųjų, susijusias su šeima – 47 proc.

„Girdime savo komandos narių poreikius, dėl to siūlome ne tik tradicines naudas, pavyzdžiui, kalėdines dovanas, bet ir suteikiame išskirtinių galimybių – stipendijas už mokslo pasiekimus ar dalyvavimą vasaros stovyklose. Per pastaruosius metus tam jau skyrėme 225 tūkst. eurų ir siekiame, kad šios lėšos vaikus auginantiems tėvams padėtų ne tik finansiškai, bet ir leistų lengviau suderinti darbą su asmeniniu gyvenimu“, – pažymi E. Dapkienė.

Tėvystės ir karjeros derinimui – ypatingas dėmesys

Kolektyvinėje prekybos tinklo darbo sutartyje įtvirtintas itin platus socialinių naudų paketas skirtas ne tik darbuotojų, bet ir jų šeimų gerovei. Atžalas auginantiems tėvams darbdavys skiria dėmesį nuo pirmųjų vaiko gyvenimo dienų – pagausėjus darbuotojo šeimai, jam išmokama 200 eurų suma. E. Dapkienė pažymi, kad rūpestis naujais tėvas šia vienkartine išmoka neapsiriboja.

„Siekdami užtikrinti kuo sklandesnį tėvystės ir karjeros derinimą, imamės viso komplekso veiksmų: padedame tėvams sugrįžti į darbo rinką po vaiko priežiūros atostogų, suteikiame lankstų darbo grafiką, draugišką šeimai organizacijos darbo kultūrą, sąžiningą atlygį bei priedus už darbo pasiekimus“, – vardija pašnekovė.

Padėdamas pasiruošti naujiems mokslo metams, prekybos tinklas būsimus pirmokus sveikina dovanėlėmis, o daugiavaikes šeimas aprūpina kortelėmis kanceliarinėms prekėms įsigyti. E. Dapkienė skaičiuoja, jog vien praėjusiais metais tokių kortelių buvo įteikta už daugiau nei 12 tūkst. eurų.

Geriausiai besimokantiems – stipendijos ir stovyklos

E. Dapkienė tvirtina, kad pagalba vaikus auginantiems darbuotojams svarbi ne tik šeimos finansams, bet ir gali būti naudinga paskata vaiko ugdymo procese. Pavyzdžiui, „Maxima“ skiria stipendijas geriausiai besimokantiems darbuotojų vaikams, tad šie patys gali pajusti, jog jų pastangos yra vertinamos.

„Daugelį metų nuosekliai puoselėjame labai svarbią socialinių projektų kryptį – vaikų ir jaunimo švietimą. Turime ne tik nacionalinę moksleivių skatinimo programą „Lietuvos Maximalistai“, bet ir specialų paskatinimą pažangiems mūsų darbuotojų vaikams. Visi jie, semestrus ar trimestrus baigiantys devintukais ir dešimtukais, gauna „Maximos“ stipendiją. Džiaugiamės, kad tokių gabių mokinių mūsų darbuotojų šeimose netrūksta – vien praėjusiais metais šioms stipendijoms skyrėme beveik 20 tūkst. eurų“, – pasakoja E. Dapkienė.

Stipendijos geriausiai besimokantiems vaikams skiriamos visais mokslo metais – 10 mėnesių per metus. Be to, jie sulaukia ir specialių nuolaidų kanceliarinėms prekėms bei knygoms įsigyti.

Pažangiausi „Maximos“ darbuotojų vaikai nebūna pamiršti ir per ilgąsias atostogas – jiems dovanojama vasaros stovykla. Šiemet daugiau nei pusšimtis vaikų išvyko į stovyklą Kauno rajone, Sadauskų sodyboje, kur be tradicinių užsiėmimų gilinosi ir į tvarumo bei politinio raštingumo temas.

Padeda ir užklupus sunkumams

E. Dapkienė tikina, kad darbuotojų vaikus itin džiugina ir tradicinės dovanos Kalėdų proga. Daugiavaikės arba atžalą su negalia auginančios šeimos prieš Kalėdas ir Velykas taip pat sulaukia 70 eurų vertės dovanų kortelių, kad pasiruošimas šventėms būtų lengvesnis.

Itin platus socialinių naudų paketas darbuotojams pasitarnauja ne tik džiugiomis akimirkomis – pavyzdžiui, suteikiant papildomas 3 dienų apmokamas atostogas vestuvių proga – bet ir susidūrus su iššūkiais. Prekybos tinklas rūpinasi darbuotojais gaisro ar kitų stichinių nelaimių atveju, esant poreikiui suteikia psichologinę pagalbą. Taip pat darbuotojams, auginantiems neįgalius vaikus iki 18 m., kasmet skiriamos 100 eurų vaistinės dovanų kortelės. Jeigu darbuotojo šeimos nariui yra nustatinėjamas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis priežiūros poreikis, gali būti suteikiamos papildomos apmokamos atostogos iki 30 kalendorinių dienų.

„Rūpindamiesi darbo aplinkos kokybe, ypatingą dėmesį skiriame ir psichologinei sveikatai puoselėti. Prasidėjus pandemijai, kartu su papildomu sveikatos draudimu darbuotojams pradėjome siūlyti nemokamas anonimines psichologo konsultacijas. Šią galimybę suteikėme ir darbuotojų šeimos nariams – taip dar kartą primename, kad mums svarbi ne tik pačių darbuotojų, bet ir jų artimųjų gerovė“, – pažymi „Maximos“ Komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė E. Dapkienė.

