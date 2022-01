Tiekimo grandiniø krizë uþpildë sandëlius, taèiau naujø statybø poreikio nesukëlë

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Pandemijos sukelta tiekimo grandinių krizė užpildė laisvą sandėlių plotą. Tačiau ekspertai sako, kad Lietuvoje tai labiau subalansavo situaciją, negu sukėlė didelį naujų sandėlių poreikį.

Šiuo metu logistikos specialistai vis dar sprendžia, kaip išgyventi pandemijos sukeltą tiekimo grandinių chaosą, dėl kurio įmonės turėjo permąstyti savo procesus. Tuo metu sandėlių rinka išgyvena pagyvėjimą – išaugęs sandėlių poreikis beveik visiškai užpildė laisvą sandėlių plotą ne tik globaliu mastu, bet ir Lietuvoje.

Gruodį „Bloomberg“ skelbė apie globalius pasaulinės tiekimo grandinės krizės sukeltus padarinius: kemšasi uostai, sandėliai tampa perpildyti, o logistikos vadybininkai priversti kovoti dėl vietos. Sandėlių ieškotis pradėjo net ir tos įmonės, kurios iki šiol savo prekių nesandėliavo. Dėl to ir taip menkas sandėlių plotas tampa dar brangesnis.

Vietos trūkumas

Regimantas Kacevičius, nekilnojamojo turto paslaugų bendrovės „Colliers International Advisors“ partneris, sako, kad Lietuvoje tiekimo grandinių krizė sandėlių rinką paveikė pozityviai.

„Gamybininkai arba prekybininkai pradėjo kaupti daugiau žaliavų arba savo parduodamos produkcijos sandėliuose, nes nebeaišku, ar visada pavyks tolygiai pasipildyti. Todėl jiems prireikė papildomo sandėlių ploto. Iš esmės esamų sandėlių užimtumas dabar yra pilnas, vietos trūksta, o šiuo metu statomi sandėliai yra išnuomoti beveik pilnai. Vienintelis neigiamas veiksnys sandėlių plėtrai yra išaugusios statybų kainos“, – situaciją pristato R. Kacevičius.

NT konsultacijų ir valdymo bendrovės „Colliers“ konsultantas Regimantas Kacevičius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Aidas Berškys, tiekimo grandinės ir logistikos ekspertas, taip pat pritaria, kad pagrindiniu veiksniu, paskatinusiu sandėliavimą, tapo atsargų kaupimas.

„Sandėliuose vietos tikrai trūksta ir ši tendencija laikysis dar ilgai. Ypač prie to dar prisidės paraleli kryptis – Lietuvoje dar mažai išvystyta elektroninė prekyba, ji dar tikrai didės, o tai irgi turės įtakos sandėlių plėtrai“, – teigia A. Berškys.

Kad postūmį lemia ne tik tiekimo grandinių sukelti trikdžiai, bet ir elektroninės prekybos plėtra, pastebi ir Vytis Kapočius, NT agentūros „Newsec“ industrinio NT segmento vadovas.

„Viena vertus, prekybos įmonės matydamos tiekimo rizikas ir tai, kad importuojamos prekės gali vėluoti, turi paskatą kaupti daugiau atsargų, taigi tai tarsi suponuotų laikiną didesnę paklausą sandėliavimo plotui. Visgi, tokią strategiją gali taikyti tik ilgalaikio vartojimo prekėmis prekiaujantys verslai, ir tai ne visi. Taip pat šiuo metu vyksta aktyvi vartojimo rinkos transformacija, tampame vis labiau į e. komerciją orientuoti vartotojai“, – nurodo V. Kapočius.

Keičiasi strategija

Kaip skelbė „Financial Times“, pastebimas įmonių persiorientavimas iš „tiksliu laiku“ (angl. just in time) į „dėl visa ko“ (angl. just in case) principą. Ilgą laiką bendrovės planavo žaliavų ir prekių tiekimą taip, kad kuo mažiau reiktų sandėliavimo. Jų strategijose buvo akcentuojamas minimalaus atsargų kiekio palaikymas ir trumpalaikės lanksčios sutartys, kurias galima greitai pakoreguoti pagal pasikeitusią paklausą.

Tačiau smogus pandemijai, šis principas tapo nebetinkamas. Bendrovės pastebėjo, kad norint nestabdyti savo procesų, verta turėti atsargų.

Aidas Berškys, tiekimo grandinės ir logistikos konsultantas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

„Dabar visi elgiasi atsargiai, geriau turėti „dėl visa ko“ negu pritrūkti. Įmonės anksčiau turėdavo 3 savaičių atsargas, o dabar stengiasi turėti 3 mėnesių“, – pasikeitusias tendencijas komentuoja A. Berškys.

Atsirado balansas

Arūnas Bertašius, Vokietijos kapitalo įmonės „Rhenus Logistics“ vadovas, sako, kad sandėlių trūkumas nesusiformavo staiga.

„Jau ilgą laiką buvo mažai statoma sandėlių Lietuvoje, o ekonomika auga, tai dabartinė situacija – natūralus procesas, pandemijos neįvardyčiau pagrindiniu veiksniu. Žinoma, dabar įmonės linkusios labiau kaupti atsargas, todėl jaučiasi didesnis sandėlių vietos trūkumas, pavyzdžiui, mes esame pilni. Bet šis trūkumas amžinas nebus, tuoj rinka pasipildys naujomis statybomis ir viskas išsispręs“, – dėsto pašnekovas.

Arūnas Bertašius, UAB „Rhenus Svoris“ generalinis direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Kad dabartinės situacijos Lietuvoje negalime vadinti „didžiuliu poreikiu“, sutinka ir R. Kacevičius.

„Išaugo paklausa, kuri pamečiui ir taip augo. Tai, kad dabar sandėliai yra užimti, nereiškia, kad eilėje stovi prekės ar žaliavos, kurių nėra kur dėti. Kažkoks minimalus neatitikimas gali būti, tačiau dabar pasiekėme tokią situaciją, kai pasiūla ir paklausa yra pakankamai subalansuota. Nuomos kainos augimas pastebimas, bet ne toks žymus – paaugo iki 5%. Toliau sunku prognozuoti, bet aš abejoju, kad galėtų pasiekti 10%“, – pasakoja specialistas.

Kainos pokyčiai

Pasak V. Kapočiaus, vis dar jaučiame 2020-ųjų vidurio neapibrėžtumo ir naujų projektų pasiūlos pristabdymo įtaką šiandienos rinkai. Tačiau jis nurodo ir kitas kainų augimo priežastis: „Naujai vystomiems sandėlių projektams finansinę įtaką daro ir didžiųjų Lietuvos savivaldybių įvesti infrastruktūros įmokų tarifai, kurie yra perkeliami nuomininkams.“

Tačiau pašnekovas nurodo, kad nuomos kaina keičiasi nevienodai tarp jau esamų senesnės statybos sandėlių ir naujos statybos sandėlių ir nėra tikslinga lyginti A++ ir B klasės sandėlius. Visgi, augant naujos statybos sandėlių nuomos kainai, paskatą persiderėti nuomos kainas turi ir senesnės statybos sandėlių valdytojai.

Vytis Kapočius. Ryčio Galadausko (VŽ) nuotr.

„Esu įsitikinęs, kad šiemet į rinką ateinančioje sandėlių pasiūloje, jei išvengsime kataklizmų, paprasčiausiuose šildomuose ilgalaikio saugojimo sandėliuose nematysime mažesnių nuomos kainų nei 54–60 Eur/kv. m. per metus. Specifinių sandėlių, pavyzdžiui, greitųjų siuntų paskirstymo terminalų, nuomos kaina gali būti ir +30% ar net daugiau brangesnė – viskas priklauso nuo sandėlio vietos, techninių charakteristikų, tuo metu rinkoje esančių alternatyvų ir kitų rinkos veiksnių, darančių įtaką konkretaus sandorio nuomos kainai“, – prognozuoja V. Kapočius.

Statybos nepaspartino

Gruodį VŽ rašė apie naujų sandėlių projektus Lietuvoje. Renovuojamame Panevėžio „Ekrano“ pastate, kuris pertvarkomas į logistikos centrą, 37.000 kv. m ploto patalpų UAB „GTV Store“ išnuomojo dar net nepabaigus tvarkyti pastato konstrukcijos. Taip pat Nyderlandų transporto ir logistikos paslaugų „Raben Group“ paskelbė, kad Kauno prieigose, šalia magistralės Kaunas–Klaipėda, 2022 m. vasarą pradės maždaug 38.000 kv. m ploto logistikos komplekso statybas.

VŽ žiniomis, greitu metu turėtų būti paskelbta apie dar kelis naujus sandėlių projektus. Tačiau kalbinti ekspertai nemano, kad sulauksime sandėlių bumo.

„Būtų klaida manyti, kad dėl šiuo metu užsipildžiusio ploto reikia ženkliai didinti statomų sandėlių kiekį. Kardinalus persiorientavimas neįvyko. Pas mus rinka visai maža, vystytojų nėra tiek daug, naujų neatsirado. Išaugo paklausa iš nuomos pusės ir esami laisvi plotai užsipildė“, – konstatuoja R. Kacevičius.

Anot A. Berškio, sudėtinga padėtis taip pat privertė ieškoti įvairių efektyvesnių sprendimų.

„Visi ieško alternatyvų – ar statytis sau pačiam, ar naujų sandėlių vietų ieškoti. Įmonės dažniau pradėjo rengtis „statymo pagal poreikį“ (angl. build to suit) modelį, kai sandėlis statomas tikslingai pagal poreikius tos įmonės, kuri ilgą laiką jį nuomos. Taip pat analizuojama, kaip kuo efektyviau išnaudoti turimą vietą, todėl stipriai galvojama apie sandėlių automatizavimą, ieškoma tiek skaitmenizavimo, tiek robotizavimo sprendimų“, – nurodo A. Berškys.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.