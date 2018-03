„Ryanair“ paskelbė 4 naujus maršrutus iš Lietuvos

Naujieji maršrutai sujungs Vilnių ir Kauną su Italijos miestais ir vienas – Kauną su Izraelio sostine, taip pat vasarą bus atnaujinti „RusLine“ skrydžiai į Sankt Peterburgą.

„Ryanair“ bilietų užsakymo sistemoje matyti, kad „Ryanair“ lėktuvai du kartus per savaitę skraidys iš Vilniaus į Venecijos Treviso oro uostą, Iš Kauno į Bolonę ir į Tel Avivą, o skrydžiai iš Kauno į Milano Malpensos oro uostą numatyti tris kartus per savaitę.

Didžiausios oro linijos Europoje naujaisiais maršrutais pradės skraidyti 2018 m. spalio 28 ir 29 d., tik skrydžio į Tel Avivą pradžia kol kas nenurodoma – šių bilietų prekyboje dar nėra.

Be to, Vilniaus oro uosto pateikiamoje informacijoje matyti, kad birželio – rugsėjo mėnesiais į jį iš Sankt Peterburgo Pulkovo oro uosto tris kartus per savaitę vėl skraidys praėjusią vasarą šiuo maršrutu skraidę „RusLine“ lėktuvai.

