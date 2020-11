COVID-19 smogė pelnu: verslo iššūkis – suspėti augti

Pasaulinė koronaviruso pandemija palietė praktiškai visus verslus, tik jos įtaka kiekvienu atveju buvo vis kitokia. Vienos įmonės veržėsi diržus, kitos ieškojo naujų verslo modelių, prekių ar paslaugų teikimo būdų. Tačiau buvo ir tokių, kurios šventė „antras Kalėdas“ – klientų ir užsakymų srautai praktiškai pernakt pasiekė neregėtas aukštumas, o didžiausias iššūkis buvo spėti kuo daugiau jų aptarnauti. Apie tai, kaip susidorojo su šiuo iššūkiu, bendrovių „Barbora“, „DPD Lietuva“ ir „Pigu.lt“ atstovai papasakojo „Telia“ renginyje „Tikslai nesikeičia“.

Įvertino IT įrangos ir paslaugų nuomos lankstumą

Gyvename ir verslą vystome naujoje realybėje, o sveikatos krizė, ištikusi visą pasaulį, pasak D. Karpovič, „Telia“ verslo klientų vadovo, verslą padalino į dvi stovyklas: atspariųjų ir pažeidžiamųjų.

„Dėl pandemijos, ypač karantino metu, drastiškai augo e. prekybos ir švietimo sektoriaus klientų poreikiai. Kitos įmonės skubėjo pasirūpinti nuotoliniu darbu – rūpinosi saugumo sprendimais, kokybišku ir greitu interneto ryšiu, nešiojamuoju internetu. Dėl to labiausiai augo darbui skirtos įrangos ir paslaugų paklausa“, – sakė D. Karpovič.

Vien „Telia“ debesijos paslaugų poreikis per karantiną padidėjo daugiau nei trečdaliu (35 proc.). Didžiausią impulsą tam turėjo išaugęs poreikis didinti esamus e. prekybos pajėgumus. Panašiu tempu (apie 30 proc.) į viršų šovė ir virtualaus privataus tinklo (angl. Virtual Private Network, VPN) paslaugų užsakymai – tai lėmė išaugęs nuotolinio darbo poreikis vidutinėse ir didelėse įmonėse.

Dar vienas ilgai lauktas pokytis – pagaliau atėjo laikas, kai vartotojams nebereikėjo įrodinėti mobiliojo parašo reikalingumo. Šios paslaugos vartojimas išaugo 35 procentais.

„Apskritai, karantino metu įmonės įsitikino, koks svarbus vaidmuo jų veikloje tenka technologijoms ir ryšiams, ir koks svarbus yra lankstumas, kurį užtikrina paslaugų ir įrangos nuoma“, – apibendrino D. Karpovič.

Augimą skaičiuoja kartais

Maisto ir kasdienio vartojimo prekių e. parduotuvė „Barbora“ pirmąkart su išaugusiu pirkėjų srautu susidūrė dar vasario pabaigoje. „Po to kelias savaites buvo ramu. Kovo 12 dieną, ketvirtadienį, vyko operacijų komandos „teambuilding‘as“. Staiga ėmė augti parduotuvės srautas, užsakymai krito vienas po kito – jų skaičius padidėjo dešimt kartų. Susitikimą skubiai atšaukėme ir kibome į darbus“, – prisiminė „Barboros“ generalinis direktorius Andrius Mikalauskas.

Jau tą pačią dieną prasidėjo aktyvi įmonės plėtra: anot A. Mikalausko, rinkti užsakymų, juos išvežioti ir atlikti kitus darbus buvo samdomi visi norintys ir galintys. Per kelias savaites komanda nuo 500 darbuotojų išaugo iki 1,5 tūkstančio, trečdalį jų sudarė nuomojami darbuotojai.

Pasikeitė ir požiūris į užsakymus: „Barbora“ išsikėlė misiją pristatyti kuo daugiau užsakymų. „Jautėme pareigą – kas daugiau atveš maistą, jei parduotuvės bus uždarytos? Suprasdami, kaip žmonėms svarbu saugiai gauti maisto ir kitų būtinųjų prekių, dėjome visas pastangas, kad išvežiotume užsakymus kuo daugiau klientų. Darbuotojai tai priėmė kaip tam tikrą misiją – padėti žmonėms saugiai likti namuose, todėl dirbo praktiškai iki nakties, kad tik spėtų išvežioti tos dienos užsakymus“, – sakė A. Mikalauskas.

Ir nors dirbti skubėjo, darbuotojų ir klientų saugumui „Barbora“ kompromisų nedarė. Įmonėje net buvo sukurta nauja profesija – „korona-reindžeriai“, kurie prižiūri, kad darbuotojai laikytųsi saugaus atstumo, dėvėtų kaukes, dezinfekuotų rankas.

„Barboros“ vadovas teigė sulaukęs komentarų, kad visa tai yra vienkartinis efektas, o staigiai užaugusi įmonė netrukus kris: „Tačiau taip nėra, klientai lieka ir toliau naudojasi mūsų paslaugomis, o mes jau keliame naujus augimo tikslus, toliau tobuliname paslaugą, plečiame asortimentą.“

Ruošėsi krizei, sulaukė Kalėdų pavasarį

Siuntų pristatymo bendrovė „DPD Lietuva“ viruso atėjimui pradėjo ruoštis gerokai prieš karantiną. „Esame tarptautinės grupės nariai, taigi turėjome informacijos apie tai, kas vyksta Vakarų Europoje – kaip užsidarinėja įmonės, regionai, stringa veikla. Artėjo nežinomybės laikotarpis. Turėjome pasiruošti planą – galbūt teks mažinti resursus, trumpinti darbo laiką, nes gali pasikartoti 2008-ųjų krizės scenarijus“, – sakė „DPD Lietuva“ generalinis direktorius Robertas Vilkaitis.

Įmonė suformavo krizių valdymo komitetą, kuris problemas sprendė ir operacijas valdė realiu laiku. Visgi jau pirmosios karantino dienos parodė, kad siuntų tarnybos laukia ne krizė, o Kalėdos pavasarį.

Kaip teigė R. Vilkaitis, įprastai gruodį užsakymų skaičiai išauga 40–50 procentų, karantino metu augimas buvo dar įspūdingesnis – jau balandžio mėnesį užsakymų augimas siekė 70 procentų. Prisitaikyti prie naujų aplinkybių įmonei padėjo žinios ir įgūdžiai, įgyti kasmet ruošiantis tikrajam šventiniam laikotarpiui.

„Didžiausias krūvis buvo Vilniuje, kur žmonės labiau pratę pirkti internetu. Vilnius savaitę buvo „užlūžęs“, sistema gavo tiek siuntų, kad nesugebėjo jų visų apdoroti. Išsinuomojome 5 tūkst. kv. m sandėlių ploto, kuris užsipildė per tris dienas. Ėmėme taikyti „First In First Out“ metodą, sistemai davėme tiek siuntų, kiek ji gali apdoroti – tai pasiteisino. Taip pat skubiai įdarbinome daugiau nei 200 kurjerių, atsirado 20 naujų tiekėjų. Apmokymo ir įvedimo į darbą procesas nuo dviejų savaičių sutrumpėjo iki 1 dienos“, – priimtus sprendimus vardijo R. Vilkaitis.

Vienas iš didžiausių iššūkių, anot jo, buvo darbuotojų nerimo suvaldymas ir saugumo priemonių užtikrinimas „ralio“ sąlygomis – kas pirmiau gaus kaukių, pirštinių, dezinfekcinio skysčio ir kitų priemonių.

Karantinas tapo katalizatoriumi

Ironiška, bet išaugusiam saugumo priemonių atsargų poreikiui pirmosiomis dienomis jų pakankamai neturėjo net patys prekybininkai. Kaip „Telia“ renginyje sakė „Pigu.lt“ grupės IT vadovas Romas Strabeika, darbuotojų ir klientų saugumo užtikrinimas buvo vienas iš svarbiausių uždavinių, todėl turimomis priemonėmis pirmiausia buvo aprūpinami darbuotojai.

Pasak R. Strabeikos, karantinas įmonei tapo katalizatoriumi, leidusiu pasiekti dvejų metų tikslą – tapti didžiausiu prekybos centru internete. Prie „Pigu“ valdomos e. prekybos platformos prisijungė daugiau nei tūkstantis pardavėjų, o asortimentas išsiplėtė daugiau nei 250 tūkst. naujų prekių.

„Jautėme didelę atsakomybę prieš klientus, todėl prioritetą skyrėme tiekimo grandinės užtikrinimui ir prekių pristatymui laiku. Praktiškai per naktį savo parduotuves pavertėme saugiais užsakymų atsiėmimo punktais, kuriuose žmonės galėjo saugiai ir greitai atsiimti internetu užsakytas prekes“, – sakė „Pigu.lt“ atstovas.

Partneriams nesusidorojant su išaugusiomis apimtimis ir siekiant sumažinti vėlavimų skaičių, taip pat pasiūlyta alternatyvių prekių atsiėmimo būdų. Pavyzdžiui, žmonės užsakymus galėjo atsiimti atvykę į mobiliuosius punktus, kuriuose laukė „Pigu.lt“ sunkvežimiai su prekėmis.

Prekybos centras internete ir toliau tęsia užsakymų atsiėmimo punktų ir parduotuvių plėtrą, didina komandą bei investuoja į IT pajėgumus.