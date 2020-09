„Netflix“ dalį turinio pasiūlė nemokamai 

Mike'o Blake'o („Scanpix“/„Reuters“) nuotr.

Per pastaruosius metus gerokai išaugus konkurencijai turinio transliavimo rinkoje, jos pionierius „Netflix“ bando išlikti patrauklus ir privilioti vartotojus nemokamu turiniu. Kompanija tikisi, kad vartotojai, pažiūrėję pirmą seriją „užsikabins“ ir taps prenumeratoriais.

JAV turinio transliavimo internetu bendrovė tam tikrose rinkose jau anksčiau siūlė galimybę nemokamai žiūrėti pirmas tam tikrų jos pačios kurtų „Netflix Original“ serialų serijas. Dabar šią vartotojų pritraukimo strategiją bendrovė išbando visame pasaulyje ir plečia nemokamo turinio „Watch Free“ biblioteką.

Joje šiuo metu yra dalis „Netflix Original“ filmų, TV laidų ir serialų, įskaitant „Stranger Things“, „Murder Mystery“, „Elite“, „Bird Box“, „When They See Us“, „The Two Popes“, „Our Planet“ bei „Grace and Frankie“.

Kaip minėta, nemokamai galima žiūrėti tik pirmas serialų serijas, po kurių „Netflix“ ragina vartotojus tapti abonentais. Tačiau filmus galima žiūrėti iki galo, nors juose ir yra 30 sekundžių reklamos, kuria galima praleisti, rašo „Tech Crunch“.

„Bandome ir vertiname įvairias rinkodaros akcijas, siekdami pritraukti naujų narių ir suteikti jiems puikią „Netflix“ patirtį“, – portalas cituoja bendrovės atstovą spaudai, ir priduria, kad neaišku iki kada turinio transliavimo bendrovė planuoja vykdyti šį rinkodaros eksperimentą.

Norint žiūrėti nemokamą turinį, paskyra nebūtina, tačiau tai galima daryti tik per naršyklę. Palaikymo puslapyje „Netflix“ taip pat teigia, kad „Android“ vartotojai gali pasinaudoti šiuo pasiūlymu ir per mobiliąja naršyklę, tačiau „iOS“ vartotojai negali.

Skaičiuojama, kad „Netflix“ antrojo ketvirčio pabaigoje turėjo 151 mln. registruotų vartotojų.

Verta paminėti ir kai kurias kitas „Netflix“ akcijas. Bene daugiausia bendrovė eksperimentuoja Indijoje, vienoje didžiausių rinkų pasaulyje. Ten „Netflix“ išbandė vos keleto centrų planus ir „Mobile +“ planą, skirtą žiūrėti turinį per telefonus, planšetes, kompiuterius, bet ne televizorius. Jos kaina 349 rupijos (4,7 USD).

„Netflix“ ne be reiklalo aktyviai ieško būdų tapti konkurencingesne. Kaip VŽ rašė, praėjusių metų pabaigoje veiklą pradėjo galingi „Netflix“ konkurentai – „Apple TV+“, „Disney+“ ir „HBO Max“ vaizdo turinio transliavimo platformos. Taip pat keli regioniniai žaidėjai, įskaitant „TV3 Grupės“ platformą „Go3“.