Britų „AML Analytics“ atidaro biurą Vilniuje

Jungtinės Karalystės (JK) reguliavimo ir priežiūros technologijų (angl. regtech and suptech) įmonė „AML Analytics“ steigia IT produktų vystymo biurą Lietuvoje. Bendrovė plečia savo veiklą visame pasaulyje ir per ateinančius kelerius metus planuoja Vilniuje suburti iki 50 darbuotojų komandą. Šiemet tai jau antra britų „regtech“ bendrovė, ateinanti į Lietuvą.