Apie krepšinio aikštelėje kilusią kelionių agentūros idėją, virtusią gyvenimą pakeitusiu verslu

"Labas, Pasauli" įkūrėjai V. Oldenburg ir V. Kiziūnas. Bendrovės nuotr.

Mėgstate keliauti ir drąsiai vadinate save kelionių entuziastais? Tuomet, tikėtina, ne kartą idiliškai šildydamiesi prie baseino pietuose ar kopdami į įspūdingą apžvalgos aikštelę kalnuose pagalvojote – galėčiau turėti savo kelionių agentūrą. Tačiau, kaip matome, sėkmingai veikiančių šios srities įmonių ne tiek ir daug. Tiesa ta, kad patogiai įsitaisius svajoti apie keliones smagu, planuoti jas įdomu, bet kokybiškai ir iki menkiausių detalių viską derinti kitiems – tikras iššūkis. Tai patvirtina ir LabasPasauli.lt kelionių agentūros įkūrėjai Vaidotas Oldenburg ir Valdas Kiziūnas. Ir vis dėlto, jie sako – jei šioje srityje iššūkių trūktų, ko gero, šiandien didžiausių organizatorių Europoje partnere esančios kelionių agentūros nebūtų. Vaikinai pasakoja apie netikėtai kilusios kelionių agentūros idėją, verslo užkulisius, atvirai dalinasi ne tik apie rinkos, bet ir asmeninius iššūkius. Klausiame, ko reikia, kad nauju kelionių pasaulio veidu pasitikėtų itin aukštą kartelę keliantys keliautojai?

Laimėto kolegų krepšinio mačo prizas – kelionių agentūros idėja, kuri liko ilgam

Šiandien kelionių agentai, kuriems reiklūs klientai patiki savo atostogas, juokauja, kad kelionių agentūra „Labas Pasauli“ – laimėto azartiško krepšinio mačo su kolegomis prizas. Iki LabasPasauli.lt verslūs vaikinai save jau kuris laikas bandė realizuoti „matuodamiesi“ skirtingas profesijas ir verslus. Ir vis dėlto, abu sutaria – geriausios idėjos kyla tada, kai mažiausiai tikiesi. O iki tol karjeros laiptais kylant įdėtos pastangos ir nepavykusios idėjos? Jos kažkaip susidėlioja į bendrą paveikslą ir galiausiai praverčia. Darbas tarptautinėse kompanijose, internetinių projektų valdymas, kokybiškų maitinimo paslaugų verslo planai ir kiti atradimai – visi jie vedė į šiandieninę veiklą, kelionių agentūrą.

„Dar dirbdamas kitiems ilgą laiką degiau noru turėti nuosavą, kad ir nedidelį verslą. Svarsčiau pačias įvairiausias idėjas, viena jų – maitinimo įstaiga. Net buvo pasirašyta patalpų nuomos sutartis, sugalvotas unikalus pusryčių konceptas, kuris sostinėje tuo metu neegzistavo. Vis dėlto, šiai idėjai nebuvo lemta išsipildyti. Kaip ir visos kitos geriausios idėjos, taip ir kelionių agentūros mintis kilo netikėtai. Kartą su kolegomis žaisdami krepšinį ir juokaudami įvairiausiomis temomis palietėme verslo klausimą – kolega paminėjo kelionių agentūrą. Juokais pasakiau, jei laimėsime mačą – atsidarysime kelionių agentūrą. Kolega tam juokais pritarė. Mačą laimėjome triuškinančiu skirtumu, o pataikymo procentas buvo toks aukštas, kad tai akivaizdžiai buvo ženklas ir idėjos patvirtinimas“, – juokauja šiandien jau perspektyvios agentūros vadovas V. Oldenburg.

V. Kiziūnas sako, kad būtent internetinės kelionių agentūros idėja, pažiūrėjus atgal, nebuvo tokia svetima. „Internetiniais projektais domėjausi jau nuo mokyklos laikų, jie nuolat sukosi mano mintyse. Keletas išvydo dienos šviesą – vieniems kažko pritrūko, o kiti šiandien sėkmingai gyvuoja toliau, tik kitose rankose. Tai buvo perspektyvūs projektai, tačiau su ribotu augimu, o man norėjosi kažko didesnio. Atrodo, net miegodamas sapnuodavau visokias idėjas. Turbūt galima sakyti, kad sapnas virto realybe, o tiksliau, netikėtai materializavosi krepšinio aikštelėje“, – pasakoja V. Kiziūnas.

Nuo kelionių entuziastų iki profesionalių kelionių agentų – koks buvo kelias?

„Pradžia buvo velniškai sunki. Sunku būtų net išdėstyti visus barjerus ir sunkumus, su kuriais susidūrėme. Pradėkime nuo to, kad neturėjome darbo su kelionėmis patirties, todėl nežinojome net pačių paprasčiausių dalykų. Tuomet sekė finansinė dalis, kuri buvo labai ribota. O kur dar laikas – jo turėjome tik tiek, keik galėjome skirti po pagrindinių darbų. Kelionių agentūrose darbų krūvis labai priklauso nuo žmonių pasitikėjimo ir įmonės žinomumo – pradžioje jų tiesiog nebuvo. Visa tai turėjome pastatyti savomis rankomis, nuo nulio“, – vaikinai prisimena pradžią, kai žaismingai kilusi idėja pamažu virto realiu verslu.

V. Oldenburg sako, kad sulig kiekvienu verslo vystymo žingsniu teko mokytis. Jis priduria greitai supratęs, kad svarbiausia – nebijoti fakto, kad kažko nežinai. Juk profesionalumas išties slypi tame, kaip greitai sugebi reaguoti ir kaip greitai gali atsirinkti reikalingą ir patikrintą informaciją. Tai taip pat skatino domėtis viskuo ir eiti koja kojon su naujausiomis tendencijomis. „Kelionių agentų meno mokėmės kaip ir kiekvieno naujo dalyko – kiekvieną smulkmeną turėjome tikslintis, bet to neslėpėme ir nuo pirmųjų klientų. Visuomet sakydavome, kad informaciją pasitikslinsime ir informuosime. Būtent tai ir padarydavome – tik kai visu šimtu procentu išstudijuodavome situaciją. Manau profesionalumas ir nuoširdumas buvo tai, ką mumyse nuo pat pradžių matydavo klientai“, – svarsto kelionių agentūros vadovas V. Oldenburg.

Jis sako, kad jau tapę patyrusiais kelionių agentais pačią profesiją ir tam tikrus rinkos niuansus pamatė visai kitomis akimis, tačiau svarbiausia, kad nesikeitė požiūris į klientą ir verslą – tai, kas yra kokybiška paslauga: „Vis dar siekiame to, ką užsibrėžėme nuo pačių pirmų dienų. Nors kelionių verslą įsivaizdavome kiek kitaip, tačiau požiūris į klientą, požiūris į aptarnavimą ir naujoves bei į patį verslą lieka toks pat ambicingas ir su aukščiausia kartele.“

Kaip išsiskirti konkurencingoje rinkoje? Jei patys norite būti savo klientais, konkurencijos bijoti nereikia

Perspektyvios kelionių agentūros įkūrėjai sutaria, kad atrasti tinkamą kelią ir vis tvirčiau juo eiti padėjo nuoširdumas ir profesionalumas. Taip pat, sąžiningi atsakymai sau – ar tokią paslaugą norėčiau gauti pats? Vidutinišką verslą gali įkurti daugelis, bet jei nori maksimalios kokybės, pats turi norėti būti savo siūlomų paslaugų pirkėju, viešbučių svečiu ir pažintinių turų dalyviu. „Nebijome konkurencijos, priešingai – ji mums patinka. Jei jos nebūtų, turbūt nebūtume to ėmęsi“, – šypsosi V. Oldenburg.

Šiandien vienos pagrindinių žinomų kelionių agentų kelionių krypčių – Egipto ir Turkijos kurortai. Ten keliaujantys neretai didžiąją dalį laiko praleidžia prabangių viešbučių teritorijose, nori mėgautis ne tik saulės voniomis, bet ir aukščiausio lygio poilsiu, pramogomis. Kurortų yra ne vienas, o viešbučių, siūlančių savo paslaugas – šimtai. Nuo ko pradėti ir kaip žinoti, ką gali pasiūlyti kiekvienas jų ir kaip viskas atrodo išties? V. Kiziūnas atsako – patys tapome keliautojais ir viešbučių svečiais: „Įdėjome daug pastangų – skaitėme, domėjomės, važiavome į pažintinius turus, kuriuose susipažindavome su viešbučiais, šalimis. Nori būti geru kelionių agentu? Turi tam skirti itin daug laiko ir pastangų. Tik taip gali gauti ir pasiūlyti maksimalią kokybę ir išskirtinius kelionių pasiūlymus.“

Į šią rinką kelionių agentūros įkūrėjai atėjo be jokios patirties, bet su aiškiu suvokimu, kaip veikia verslas, su kuriuo išvien nori eiti tiek partneriai, tiek tiksliniai vartotojai. „Mūsų pranašumas – stipri pardavimų, derybų, komunikacijos ir rinkodaros patirtis. Abu dirbome tarptautinėse kompanijose, kurios savo rinkoje užėmė lyderių pozicijas – iš ten atsinešėme nugalėtojų mentalitetą, patirtis. Ir šiandien mūsų pagrindinis konkurencinis pranašumas yra profesionalų komanda, kuri nevengia nueiti vienu žingsniu daugiau, nei konkurentai“, – sako agentūros vadovas.

Priminimas kuriantiems verslą: realizuodami savo idėjas, pagrindiniu iššūkiu tampame patys sau

„Pradėjus verslą pagrindinis iššūkis esi pats sau – susiduri su kai kuriems nepakeliamais psichologiniais ir net fiziniais išbandymais. Jei manai, kad savas verslas tilps į įprastus „nuo aštuonių iki penkių“ rėžius – tai ne tau. Reikia nusiteikti daug paaukoti vardan tikslo, ypač kai jis nėra tiesiog egzistuoti rinkoje, bet siekti aukščiausio rezultato. Tai išties labai sunku, ypač kai esi jaunas. Galbūt kelis metus teks dirbti be normalių savaitgalių, galbūt ir po 12 ar, pavyzdžiui, krizinėse situacijose, net po 18 valandų per parą. O kaip dėl vasaros prisiminimų, kuriuos aukosi vardan tikslo, kol tavo draugai atostogaus prie ežero? Čia galima būtų išsiplėsti labai daug, bet kaip ir kopiant aukštyn karjeros laiptais, taip ir savame versle – turi būti pasiruošęs daug paaukoti, o nepavykus – nepalūžti“, – atvirai dėsto kelionių agentūros LabasPasauli.lt vadovas.

Jam antrina ir V. Kiziūnas, kuris sako, kad šis verslas negaili iššūkių. Tačiau net kai daug kas priklauso ne nuo tavęs, svarbu tikėti savo jėgomis: „Svarbu neprarasti tikėjimo savimi ir tikėti tuo, ką darai. Puikus pavyzdys yra kelionių verslas – jis globalus ir bet kokie pasauliniai įvykiai gali viską apversti aukštyn kojomis. Pradėję kelionių agentūros verslą supratome, kad kiekviena diena – naujas iššūkis.“

LabasPasauli.lt įkūrėjai atvirauja, kad į šį verslą įžengė kaip pirmokai, o su vos daugiau nei per penkis metus sukaupta patirtimi ir žiniomis jau jaučiasi kaip doktorantai. Gerai pagalvojus, galbūt ne be reikalo šios išskirtinės kelionių agentūros idėja kilo per konkurencingą kolegų krepšinio mačą, o ne patogiai įsitaisius ant gulto paplūdimyje. Užsispyrusiems ir nuolat geresnio rezultato siekiantiems kelionių agentams kiekviena diena – iššūkis. O kaip be jų? „Artimiausiuose planuose net keletas naujovių, pristatysime ir keletą naujų krypčių. Bet apie visa tai, esame tikri – dar pasikalbėsime”, – šypsosi nuolat naujas idėjas generuojantys verslo partneriai ir kokybiško poilsio bei įdomių kelionių entuziastams palieka intrigą.

