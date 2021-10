„Invega“: nuomos kompensacijas gavo 132 verslininkai, paraiškoms liko savaitė

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nuomos ir susijusių išlaidų subsidiją gavo 132 individualią veiklą vykdantys verslininkai, jiems pervesta per 314.000 Eur kompensacijų. Paraiškas dėl kompensacijų už nuomą ir susijusias išlaidas individualiai dirbantieji „Invegai“ gali pateikti iki spalio 15 d.

Nuo priemonės pradžios – paraiškas galima teikti nuo rugsėjo 6 d. – „Invega“ yra gavusi 1.804 paraiškas kompensuoti beveik 1,6 mln. Eur nuomos ir su ja susijusių išlaidų. Pagal šią priemonę subsidijas už patirtas pastoviąsias išlaidas – iki 70% bet ne daugiau kaip 20.000 Eur – gali gauti ir fiziniai asmenys, kurie dirba savarankiškai. Iki tol nuomos kompensacijos buvo teikiamos tik įmonėms.

Kaip VŽ nurodo Kęstutis Motiejūnas, „Invegos“ generalinis direktorius, 743 paraiškos dar rengiamos sistemoje, beveik tiek pat – 741 – jau pateikta, kaip pabaigta ir yra vertinama „Invegoje“.

„Dažniausios paraiškų atmetimo ar neigiamo sprendimo priežastys yra tos, kad nuomos sutartis nėra registruota nekilnojamojo turto registre ar nuomojamos patalpos yra gyvenamosios paskirties, o ne komercinės,“ – VŽ nurodo K. Motiejūnas.

„Invegos“ vadovas patikslina, kad atmestos kaip netinkamos gauti subsidiją yra 5 paraiškos, skaičiuojant paraiškų teikėjus – neigiamą sprendimą dėl finansavimo suteikimo gavo 98 pareiškėjai. Teigiamas sprendimas dėl finansavimo yra priimtas 146 paraiškoms – iš kurių 132 yra unikalūs gavėjai.

„Nuomos mokesčio dalies kompensacijos suteikia galimybę ne tik susigrąžinti patirtas nuomos ir susijusias išlaidas, bet ir suteikia būtinąsias pajamas tolimesnei smulkiųjų verslininkų veiklai vykdyti. Šiuo metu dar yra vertinama 741 paraiška, kurių bendra prašomo finansavimo vertė siekia 1,5 mln. Eur“, – sako K. Motiejūnas.

„Invegos“ duomenimis, kompensacijomis nuomos ir susijusioms išlaidoms daugiausia naudojasi prekybininkai, taip pat – vykdantieji sportinio rengimo veiklą, siuvimo paslaugų teikėjai, taip pat – švietimo ir mokymo veiklą vykdantys individualiai dirbantieji.

Kas gali gauti kompensaciją

Priemonė „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims“ skirta pagal individualios veiklos pažymas ar verslo liudijimą dirbantiems asmenims, nuomojamose patalpose vykdantiems veiklą, kuri buvo įtraukta į antrojo karantino metu ribotų ir netiesiogiai ribotų ūkinių veiklų sąrašą.

Kompensacija yra mokama dėl tų patalpų, ar jų dalies, dėl kurių sudaryta nuomos sutartis yra vis dal galiojanti, o nuomojamos patalpos, dėl kurių patiriamos pastoviosios išlaidos, yra įrašytos į nekilnojamo turto registrą.

Pagal šią pagalbos priemonę, kompensuojamos ir kitos su nuoma ar jos eksploatavimu susijusios išlaidos. Jų gali būti įvairių – vandens, šilumos, elektros energijos tiekimo, lifto, patalpų valymo ir saugojimo, pastato ir aplinkos priežiūros, pastato rekonstrukcijų ir įrengimų taisymo, automobilių stovėjimo vietų ar indeksavimo pagal pradinę nuomos sutartį.

Kuriuo laikotarpiu patirtos išlaidos

„Invega“ pažymi, kad kompensuojamos išlaidos turi būti patirtos antrojo karantino laikotarpiu – nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d.

Kompensacija gali pasinaudoti tie asmenys, kurie per 2020 m. vykdė antrojo karantino metu ribojamą individualią veiklą ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai. Jei verslininkas per 2020 m. pakeitė individualios veiklos ar verslo liudijimo vykdymo formą, bendra veiklos trukmė per 2020 m. turi būti ne trumpesnė kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai.

Kompensacija yra vienkartinė ir mokama kaip valstybės de minimis pagalba. Iš viso pagal priemonę „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims“ pastoviosioms išlaidoms padengti skirta 12 mln. Eur iš valstybės biudžeto lėšų.

