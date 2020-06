Per „Avietę“ įmonės skolinasi vidutiniškai po 15.000 Eur

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Prieš kelis mėnesius pradėjus veikti atnaujintoms sutelktinio finansavimo priemonės „Avietė“ sąlygoms, sutelktinio finansavimo platforma „Finbee Verslui“ jau suteikė 1,5 mln. Eur paskolų, kurias gavo 120 įmonių. Vidutinė prašoma paskolos suma – 15.000 Eur.

Galimybių daugiau ir paprasčiau pasiskolinti smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams per sutelktinio finansavimo platformas atsirado INVEGAI laikinai papildžius priemonės „Avietė“ sąlygas. Pagal jas, šalia jau esamų sąlygų, iki š. m. pabaigos sutelktinio finansavimo platformos gali teikti paskolas, kurios iki 100% finansuojamos iš „Avietės“ lėšų, bet ne daugiau kaip 25.000 Eur. Per 6 mėnesių laikotarpį įmonė gali sudaryti dvi paskolos sutartis, rašoma pranešime.

Aktualiausios prekybos įmonėms

Audriaus Griškevičiaus, sutelktinio finansavimo platformos „Finbee Verslui“ vadovo, duomenimis, šiomis dienomis dažniausiai dėl paskolų pagal atnaujintas priemonės „Avietė“ sąlygas kreipiasi įmonės, užsiimančios prekyba, taip pat kavinės, restoranai.

Jis taip pat pažymi, kad pagal šios priemonės sąlygas gavėjo gebėjimas vykdyti turtines prievoles vertinamas pagal turimus paskutinius duomenis iki š. m. kovo 1 d. Tai reiškia, kad atnaujintos sąlygos leidžia pretenduoti į paskolą ir tiems SVV subjektams, kurie dėl karantino patiria finansinių sunkumų – priverstos pradelsti mokėjimus VMI, Sodrai ar kitiems kreditoriams.

Taip pat verslai gali teikti paraiškas „Invegai“ daliniam palūkanų kompensavimui ir kas mėnesį susigrąžinti iki 95%. sumokėtų palūkanų. Priemonės „Avietė“ lėšos skolinamos rinkos sąlygomis, t. y. paskola teikiama taikant sutelktinio finansavimo platformos nustatytą palūkanų normą.

Jau pasinaudojo

Modulinius namelius pardavinėjanti bendrovė „KT modules“ jau spėjo pasinaudoti galimybe.

„50.000 Eur paskolą naudojame dabar itin reikalingoms apyvartinėms lėšoms. Mes iš tiekėjų perkame žaliavas moduliniams nameliams gaminti: metalą, plokštes, mineralinę vatą, kiliminę dangą, dažus ir kt. Jiems atsiskaityti reikia iškart, o mokėjimai iš klientų, kurių dauguma yra užsienyje, Norvegijoje, Suomijoje, Vokietijoje, šiuo metu vėluoja“, – pasakoja Nikolajus Bystriakovas, įmonės vadovas.

Jis priduria, kad įmonė veiklą pradėjo visai neseniai, 2019 m. lapkritį, todėl ši pandemija tik startuojančiam verslui dar skausmingesnė.

Kaip tik šiemet birželį buvo suplanuota Klaipėdoje atverti savo gamyklos duris, tačiau susidariusi situacija planus pakoregavo – kol kas gamyklos atidarymas atidėtas rugsėjui.

„Ši paskola mums leido užtikrinti veiklos tęstinumą. Išvengėme prastovų, vėlavimų klientams, gamyba nesustojo nė minutei. Tai mums labai pagelbėjo. Svarbiausia, kad viskas buvo sutvarkyta itin operatyviai. Tik kreipėmės ir jau po savaitės turėjome pinigus. Be to, pasinaudojome galimybe per „Invegą“ kompensuoti paskolos palūkanas. Skaičiuojame, kad tam, jog ir toliau galėtume dirbti be prastovų, iš viso reikia apie 200.000 Eur. Tad žvalgysimės ir kitų finansavimo sprendimų“, – sako N. Bystriakovas

Pagrindinis priemonės „Avietė“ tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas SVV subjektams gauti finansavimą per sutelktinio finansavimo platformas jų vykdomiems verslo projektams įgyvendinti, sudarant galimybes SVV pasiskolinti rizikingiems verslo projektams. Iš viso priemonei įgyvendinti skirta 5 mln. Eur.

Sekite „Gazelės“ naujienas, dalinkitės nuomone, užduokite klausimus „Facebook“ puslapyje „Verslo žinios. Gazelė“