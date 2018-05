Lietuvių kriptovaliutų birža „prasuko“ 22 mln. Eur, uždirbo 1 mln. Eur

Lietuvių įkurta kriptovaliutų keitykla „Bitmarket“ pernai pasiekė 21,9 mln. Eur apyvartą – 29 kartus didesnę, nei 2016 m., kai ji sudarė 0,746 mln. Eur.

Bendrovės bendrasis pelnas pernai, palyginti su 2016 m., šoktelėjo nuo 72.000 Eur iki 1,064 mln. Eur, nurodoma Registrų centrui pateiktoje „Bitmarket“ finansinėje ataskaitoje, kurią skelbia kredito biuras „Creditinfo“.

Ataskaitoje nurodoma, kad „Bitmarket“ veiklos sąnaudos pernai sudarė 188.000 Eur, įmonė taip pat sumokėjo 129.000 Eur pelno mokestį ir turėjo beveik 8.000 Eur vertės palūkanų sąnaudų, tad grynasis pelnas sudarė 758.000 Eur. Palyginimui, 2016 m. grynasis pelnas buvo 2.000 Eur.

Šiuo metu lietuviška kriptovaliutų birža turi 2 darbuotojus, bendrovei vadovauja verslininkas Audrius Ramanauskas. Susisiekti su juo dėl platesnio rezultatų komentaro VŽ ketvirtadienį nepavyko.

„Bitmarket“ specializuojasi bitkoinų prekyboje. Platforma skelbia, kad pirkti ir parduoti bitkoinus bei gauti eurus į susijusios įmonės „Mistertango“ sąskaitą nieko nekainuoja. Vieninteliai mokesčiai „Bitmarket.lt“ biržoje esą yra taikomi bitkoinų gavimui ir siuntimui. Teigiama, kad keičiantiems daugiau nei 10 bitkoinų siūlomos išskirtinės keitimo sąlygos.

Išgrynina ICO lėšas

„Bitmarket“ taip pat skelbiasi, kad artima partnerystė su Lietuvos elektroninių pinigų įstaiga „Mistertango“ suteikia galimybes viešų kriptovaliutų siūlymų (angl. initial coin offering, ICO) organizatoriams paprastai išgryninti per ICO surinktas lėšas į eurus ar JAV dolerius. Bankai tokias galimybes šiuo metu blokuoja.

Artūras Bobinas, Lietuvos kriptovaliutų keitimo įmonės „Bitmarket“ verslo plėtros vadovas, neseniai VŽ duotame interviu dėstė, kad pasauliui einant iš proto dėl kriptovaliutų, augančias apyvartas fiksuoja ir lietuviškos kriptovaliutų keityklos. Jis atskleidė, kaip atrodo lietuviška kriptovaliutų keitimo rinka, kokiomis sumomis lietuviai keičia kriptovaliutas, kokie sandoriai vyrauja ir kaip į kriptovaliutas žiūri bankai.

„Bitmarket“ veiklos pradžia buvo paženklinta istorija, kai „Swedbank“ blokavo įmonės sąskaitą, išaiškėjus, kad įmonė užsiims kriptovaliutomis.

„Bitmarket“ yra viena iš dviejų populiariausių lietuviškų kriptovaliutų biržų (keityklų) – kita operatorė yra „SpectroCoin“. Pastaroji įmonė 2017 m. ataskaitos Registrų centrui kol kas nepateikė, be to, veikia ne tik per Lietuvoje registruotą įmonę.