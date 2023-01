„Luminor“ nuo balandžio didina paslaugų įkainius

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Bankas „Luminor“ nuo balandžio klientams brangins paslaugas, penktadienį rašo portalas „lrytas.lt“.

„Swedbank“ portalui pareiškė kol kas jokių paslaugų kainų pokyčių neplanuojantis, Šiaulių bankas sakė, jog įkainiai ir sąlygos peržiūrimi periodiškai, dažniausiai vieną ar du kartus per metus, tad taip bus daroma ir šiemet.

„Luminor“ „Visa Debit“ kortelės mokestis augs iki 1,2 Eur per mėnesį (vietoje 1 Eur), paslaugos „Saugu+“ teikimo mokestis sieks 0,99 Eur per mėnesį (vietoje 0,79 Eur). Už neaktyvios sąskaitos administravimą bankas taikys 20 Eur per mėnesį mokestį. Jis bus taikomas, jei klientas, gavęs atskirą banko prašymą pervesti lėšas iš neaktyvios sąskaitos arba ją uždaryti iki nurodytos datos, jo neįvykdys.

Bus taikomas naujas pristatymo paštu mokestis visoms kortelėms – 2 Eur. Jis negalios jaunesniems nei 21 metų klientams, turintiems kortelę, ir klientams, užsisakiusiems Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą. Standartinės pažymos parengimo mokestis bus 15 Eur (vietoje 10 Eur), o nestandartinės – pagal susitarimą, bet ne mažiau kaip 45 Eur (vietoje 15 Eur).

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



VŽ primena, kad SEB bankas naujus paslaugų įkainius nustatė nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

[{"title":"Kaip skolinasi verslas: statybos įmonių apetitas augo kartais","url":"https://vz.lt/smulkusis-verslas/2022/11/29/kaip-skolinasi-verslas-statybos-imoniu-apetitas-augo-kartais","category":"PREMIUM","profiles":[1022,1027,1032,1067,1633,1655,1656,1658,1873]},{"title":"„Luminor Bank“ Lietuvoje vadovas A. Načajus: indėliai tampa pelningi, bankų konkurencija dėl jų didėja","url":"https://vz.lt/rinkos/2022/11/25/luminor-bank-lietuvoje-vadovas-a-nacajus-indeliai-tampa-pelningi-banku-konkurencija-del-ju-dideja","category":"PREMIUM","profiles":[1014,1017,1067,1633,1645,1669,1693]},{"title":"„Luminor“ nutylėtas pajamingumas: 300 mln. Eur pasiskolino už daugiau kaip 7%","url":"https://vz.lt/rinkos/2023/01/17/luminor-nutyletas-pajamingumas-300-mln-eur-pasiskolino-uz-daugiau-kaip-7","category":"PREMIUM","profiles":[1014,1050,1067,1669]},{"title":"Grynaisiais, kortele ar mokėjimo žiedu? Kur ir koks verslas dar renkasi banknotus","url":"https://vz.lt/smulkusis-verslas/2023/01/25/grynaisiais-kortele-ar-mokejimo-ziedu-kur-ir-koks-verslas-dar-renkasi-banknotus","category":"PREMIUM","profiles":[1014,1026,1027,1032,1057,1067,1633]}]

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.