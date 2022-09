Pragyvenimo krizė Europoje vėsina mažmeninių investuotojų apetitą

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Brokerinių rezultatai atskleidžia smukusį susidomėjimą investavimu ir spekuliavimu iš mažmeninių investuotojų, kurie lėšas turi nukreipti brangstančiam pragyvenimui.

JK finansinių priemonių prekybos platforma „IG Group“, labiausiai žinoma dėl CFD instrumentų (ang. contracts for difference) prekybos, šią savaitę naujausio ketvirčio rezultatuose pranešė, kad per minimą laikotarpį naujų klientų skaičius smuko 27%. Taip pat neseniai apie 66% naujų klientų nuosmukį per pirmą pusmetį pranešė ir Švedijos brokerinė „Avanza Bank Holding“.

Tiek minima „Avanza“, tiek konkurentai „Nordnet“ rugpjūtį pranešė apie daugiau kaip 45% sumažėjusias klientų įplaukas, taip pat sumažėjusias sandorių apimtis.

Sektoriaus analitikai konstatuoja, kad brokerinių klientūros augimas lėtėja, pajamos per klientą mažėja dėl namų ūkius prislėgusių didesnių pragyvenimo išlaidų.

„Duomenys patvirtina, kad klientų apetitas investavimui ir prekybai platformose mažėja. Manome, kad (namų ūkių – VŽ) disponuojamųjų pajamų susitraukimas lems tolesnį nuosmukį“, – „Bloomberg“ cituoja „Morgan Stanley“ analitikus.

Pastarieji rekomenduoja parduoti brokerinių akcijas. Antai „Avanza“ akcijos šiemet yra atpigusios apie 47%, „Nordnet“ – 24%.

Finansų tarpininkams praėję beveik 2 metai buvo itin sėkmingi, kai pandemijos ribojimai ir priverstinis taupymas priviliojo mažmeninius investuotojus į rinkas.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.