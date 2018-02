LaVaras Ballas žada savo prekiniu ženklu „Vytautą“ eksportuoti į Ameriką

Dėmesio centre atsidūrusi ekstravagantiškoji amerikiečių sportininkų Ballų šeima prašneko apie mineralinio vandens „Vytauto“ tėkmę į JAV. Naujienų portalui 15min Prienų krepšinio klube žaidžiančių krepšininkų tėvas LaVaras Ballas sakė, kad jis ketina eksportuoti lietuvišką mineralinį su „Big Baller Brand“ prekiniu ženklu.

„Mes tikimės dirbti išvien su „Vytauto“ mineraliniais vandenimis. Vau, šis mineralinis stipresnis nei bet kas kitas“, - naujienų portalas cituoja p. Ballą, kuris ir jo sūnūs turi labai daug sekėjų socialiniuose tinkluose, jie kuria savo realybės šuo.

Mineralinis vanduo „Vytautas“ priklauso bendrovei „Birštono mineraliniai vandenys“, o ši yra pagrindinė Prienų krepšinio komandos pagrindinė rėmėja. Tiesa, bendrovės atstovai kol kas nepatvirtina tokių planų, bet jų ir neatmeta. Bendrovės valdybos pirmininkas Norbertas Pranckus naujienų portalui sakė, kad kol kas anksti apie tai kalbėti, viskam savas laikas.

Ballų šeima dar prieš atvykdama į Lietuvą okupavo Lietuvos žiniasklaidos antrašte, o tik pasirodžius Lietuvoje dėmesys dar labiau išaugo, tiek mūsų šalyje, tiek užsienyje. Ballus stengiasi prisivilioti renginių organizatoriai, o jie, panašu, irgi naudojasi proga būti ne tik Prienuose. Dėmesio centre Ballai buvo ir Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusių muzikinių apdovanojimų M.A.M.A. metu bei išankstinėje lietuviško kino filmo „Pelėdų kalnas“ premjeroje Kauno muzikiniame centre.

VŽ rašė, kad šiuo dėmesiu sporto pasaulio Kardashianų šeima laikomiems JAV krepšininkams LiAngelo ir LaMelo bei jų tėvui suskubo pasinaudoti ne tik Prienų krepšinio klubas ir „Vytauto“ mineralinis vanduo, bet ir kiti. Taip, kaip padarė Prienų picerija „Tango Pizza“. Picerijai išgarsėti pavyko ne tik Lietuvoje – devintus metus Prienuose veikianti maitinimo įstaiga su švieslente „Prienai Got Balls!!!“ pakliuvo į „The New York Times“, joje lankosi žymiuosius krepšininkus atlydėjusi realybės šou „Ball in the Family“ filmavimo komanda, išaugo feisbuko paskyros prenumeratorių skaičius, taip pat pavalgyti užsuka daugiau svečių iš kitų Lietuvos miestų. Visą „Tango Pizza“ istoriją skaitykite čia.

VŽ taip pat rašė, kad apie kitą Ballų fenomeno pusę: „Vytauto“ prekės ženklas buvo atsidūręs padirbinėtojų taikiklyje.

VŽ dar prieš atvykstant garsiesiems amerikiečiams publikacijoje nagrinėjo, kokios naudos „Vytautui“ atneš milžiniško populiarumo broliai Ballai.