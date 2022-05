Vis daugiau gyventojų ir institucijų siuntai renkasi E. pristatymą

egistrų centro Informacijos mainų IS skyriaus vadovė Ieva Lukoševičienė.

Valstybinių institucijų teikiama informacija ir pranešimai gyventojams dažnu atveju yra konfidencialūs, todėl popieriniu formatu teikiami pranešimai yra siunčiami registruotu paštu. Vis dėlto įprastų registruotų laiškų siuntimas reikalauja daug papildomo laiko ir finansinių resursų. Situacijai paprastinti buvo sukurta E. pristatymo sistema, kuri suteikia galimybę dokumentus, pažymas ar išrašus pateikti ir gauti neišėjus iš namų, siunčiami duomenys apskaitomi realiu laiku, todėl pateikiami ypač greitai. Sistemoje duomenys šifruojami, taip užtikrinant jų perdavimo saugumą, o prie sistemos gali jungtis tiek gyventojai, tiek verslas, tiek ir valdžios institucijos – aktyvi E. pristatymo dėžutė užtikrina, kad siunta tikrai bus pristatyta.

E. pristatymas yra 2015 m. sukurta registruotųjų laiškų siuntimui skirta Nacionalinė elektroninių siuntų pristatymo sistema, kurios pagrindinis tikslas – supaprastinti piliečių bei verslo susirašinėjimą su valstybės institucijomis saugiomis elektroninėmis priemonėmis. Paslauga ne tik leidžia saugiai siųsti registruotai pašto siuntai juridiškai prilygstančius elektroninius dokumentus į elektronines pristatymo dėžutes, bet ir fiziškai įteikti automatiškai bei konfidencialiai atspausdintas popierines jų versijas. Lyginant su įprasta registruota siunta elektroninės dėžutes aktyvavimas leidžia institucijų (pavyzdžiui, Sodros, policijos, ESO ir kt.) siunčiamą svarbią informaciją gauti greitai, nepraleisti pranešimuose nurodytų terminų. Be to, elektroninis pristatymas sumažina galimybę negauti arba pavėluotai gauti siuntą dėl netikslaus gavėjo adreso arba dėl to, kad paštininkas pristatymo metu nerado gavėjo nurodytu adresu.

Platformos populiarumas tarp verslo ir valstybės institucijų itin išaugo pastaraisiais metais, sistemos tvarkymą perėmus Registrų centrui. Pavyzdžiui, šių metų balandį per sistemą buvo išsiųsta virš 400 tūkst. siuntų, tai – 50 proc. daugiau nei prieš metus. Iš viso E. pristatyme šiandien veikia per 518 tūkst. aktyvių elektroninių pristatymo dėžučių arba 32 proc. daugiau nei prieš metus. Papildomą impulsą paslaugos plėtrai davė pernai liepą įsigaliojusios Viešojo administravimo įstatymo pataisos, įtvirtinusios prioritetinį E. pristatymo naudojimą ir prilyginusios elektronines siuntas, siunčiamas per E. pristatymas sistemą, registruotosioms pašto siuntoms. Skaičių augimui įtakos turėjo ir Registrų centro teikiama kompleksinė informavimo paslauga, kuri susideda iš duomenų apie adresatus atrinkimo, išsiuntimo per E. pristatymo platformą bei ataskaitos pateikimo.

[infogram id="ed3e5a8f-09f4-4295-a279-3ad6b87bd124" prefix="PlM" format="interactive" title="TR:RC2"]

Naudojantis E. pristatymo sistema galima siųsti įvairius dokumentus – pažymas, paraiškas ir kt. elektroninių siuntų formatai praktiškai neribojami, leidžiamas vienos elektroninės siuntos dydis yra 500 MB, o tai yra daugiau nei leidžia persiųsti elektroninio pašto sistemos. Pristatymo korespondencija turi teisinę ir įrodomąją galią, atitinkančią registruotojo laiško įteikimą. Registrų centras ypatingą dėmesį skiria sistemos saugumui: priešingai nei el. pašto atveju, norint gauti ar išsiųsti e. siuntas neužtenka žinoti tik prisijungimo slaptažodį. Prie elektroninio pristatymo dėžutės galima prisijungti tik per tapatybės nustatymo paslaugą Elektroninių valdžios vartų aplinkoje. Paslauga gali naudotis bet kuri organizacija ar visi gyventojai, susikūrę paskyras epristatymas.lt , o norint gauti pranešimus apie gautas siuntas rekomenduojama nurodyti savo el. paštą informavimo nustatymuose.

Registrų centro Informacijos mainų IS skyriaus vadovė Ieva Lukoševičienė teigia, kad paslaugos naudotojams vienodai aktualios tiek elektroninių versijų, tiek popierinių kopijų pristatymo funkcijos – jei siuntos gavėjas neturi aktyvios elektroninio pristatymo dėžutės, jam formuojama popierinė siunta. „Jeigu asmuo, kuriam siunčiamas laiškas, yra aktyvavęs E. pristatymo dėžutę, siuntėjas tai matys ir galės pasirinkti informuoti gyventoją tik el. būdu, o jeigu pašto dėžutė neaktyvuota – renkasi popierinį siuntos pristatymą. Elektroninės siuntos šiuo metu sudaro apie 20 proc. visų per E. pristatymą siunčiamų siuntų, pastebėtina, kad daugybė popierines versijas siunčiančių naudotojų pasirenka išsiųsti ir elektroninę versiją – tam, kad gavėjas, esant norui ar galimybėms, pasiektų ją ir skaitmenine forma“,– sako I. Lukoševičienė.

Nauda akivaizdi, skaitmenizacija viršijo lūkesčius

Viena aktyvių E. pristatymo sistemos naudotojų yra AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). Kompanija šią paslaugą naudoja žemės sklypų savininkų ir valstybės žemės patikėtinių informavimui apie įregistruotas elektros ir skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonų žymas žemės sklypuose.

ESO Servitutų kompensavimo komandos vadovė Enrika Bazylienė pasakoja, kad 2021 spalio-2022 vasario laikotarpiu asmenims per E. pristatymą buvo išsiųsta 265 tūkst. pranešimų, iš kurių 25 proc. buvo elektroniniai, o 75 proc. – popieriniai.

„Pagal 2020-01-01 įsigaliojusio įstatymo nuostatas apie įregistruotas apsaugos zonas žemės sklypų savininkai ir kiti įstatyme nurodyti asmenys turi būti informuoti registruotu paštu. Todėl ESO ieškojo sprendimų, kaip šią įstatymo nuostatą atlikti kuo efektyviau. Registrų centro buvo pasiūlyta sukurti kompleksinę paslaugą, pagal kurią jie ne tik įregistruotų apsaugos zonų žymas, bet ir atitinkamai informuotų įstatyme nurodytus asmenis apie tai. Taigi kartu bendradarbiaujant su ESO, Registrų centras sukūrė ir rinkai pasiūlė naują adresatų identifikavimo paslaugą, kurią integravo su E. pristatymu“, – pasakoja E. Bazylienė.

Pasak jos, E. pristatymas ESO pasiteisino kaip saugi, greita, taupi ir įstatymo nuostatas atitinkanti paslauga. Bendrovė taip pat sulaukė teigiamų atsiliepimų iš klientų.

„Ši paslauga mums pasiteisino, kadangi net ketvirtadaliui asmenų pranešimai buvo išsiųsti į aktyvias E. pristatymo pašto dėžutes, nors sprendimo kūrimo pradžioje Registrų centras prognozavo vos 10 proc. Taigi šitaip buvo sutaupytos ir laiškų spausdinimo, vokavimo ir siuntimo lėšos bei grįžusių laiškų administravimo lėšos“, – teigia ESO atstovė.

Verslas ir gyventojai galės naudotis tarpusavyje

Šiuo metu E. pristatymo paslauga galima naudotis tuo atveju, jeigu vienas iš susirašinėjimo dalyvių – siuntėjas arba gavėjas – yra valstybinė institucija. Visgi jau šią vasarą platforma gyventojams ir verslo klientams suteiks galimybę susirašinėti tarpusavyje.

Ieva Lukoševičienė komentuoja, kad nebelikus apribojimo, kuomet E. pristatymo siuntėju arba gavėju privalo būti valstybės institucija, verslui ir gyventojams atsivers naujos galimybės taupyti laiką ir lėšas.

„Šimtai tūkstančių dabartinių sistemos naudotojų puikiai atsiliepia apie E. pristatymo vertes: sutaupomas registruoto laiško siuntimo laikas ir pinigai, realiu laiku matoma išsiuntimo, pristatymo, gavimo būsena su kvalifikuotomis laiko žymomis, matomas faktas, ar siunta perskaityta, galimybė efektyviai ir oficialiai bendrauti tarpusavyje, informacijos šifravimas, duomenų saugumas ir kt. Jau greitai visa tai atversime kiekvienam vartotojui – oficialiais dokumentais nuo šiol gali tarpusavyje keistis ir verslas bei gyventojai“,– teigia I. Lukoševičienė.

Ji priduria, kad tai bus itin vertinga galimybė, kai reikia įrodyti išsiuntimo ir gavimo faktą ar siekiant ypatingo konfidencialumo – teritorijų planavimo ar žemės naudojimo sąlygų nustatymo procesuose, ginčuose, perduodant jautrius asmens duomenis ir begalėje kitų scenarijų. „Papildomai matomos ir dideles sistemos integravimo į verslo sistemas ar tinklalapius galimybes kuriant naujas ir dar patogesnes paslaugas – sistema yra patogiai integruojama į dokumentų valdymo ir kitas sistemas taip E. pristatymas gali tapti bet kurios sistemos informavimo komponentu“, – papildo ji.

