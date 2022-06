„Fulfillment by Pigu“ pasiteisino – pristatymo rūpesčius perleidus platformai, pardavimai išauga

Raimondas Žilėnas, „PHH Group“, kuriai priklauso „Pigu.lt“, e. prekybos platformos vadovas

Pristatymo greitis – kritinis kriterijus perkantiems internetu. Tačiau užtikrinti, kad prekės pasiektų klientus jau kitą dieną, mažesniam verslui gali būti sunkiai įkandama užduotis. El. prekybos platformos „Pigu.lt“ paslauga „Fulfillment by Pigu“, pasak ją naudojančių pardavėjų, padeda pasiekti stulbinamą greitį. O galutinis to rezultatas – dešimtimis procentų ar net keliais kartais išaugę pardavimai.

El. prekybos platformas Baltijos šalyse valdančios „PHH Group“ siūloma „Fulfillment by Pigu“ paslauga startavo 2019 m. rudenį, o rezultatai jau rodo, kad būtent to rinkai – ir klientams, ir pardavėjams – labai reikėjo. Paslaugos principas nėra naujas, jis naudojamas daugelio platformų pasaulyje. Grupė siūlo pardavėjams laikyti prekių likučius jų sandėlyje, kad, gavę užsakymą, galėtų operatyviai supakuoti prekę ir pristatyti ją klientams tą pačią ar kitą dieną.

Tiesa, skirtingai nei įprastos 3PL (angl. third party logistics) vežėjų paslaugos, „Fulfillment by Pigu“ apima ir užsakymų administravimą, be to, paslauga susieta su „Pigu.lt“ el. prekybos platforma. Tokia visuma leidžia ne tik užtikrinti greitį, bet ir iš tiesų padėti pardavėjams nuosekliai auginti pardavimus.

Rezultatai nustebino

Individualią kosmetikos, kvepalų, namų apyvokos prekių ir aksesuarų prekybos įmonę valdanti ir „Pigu.lt“ platformoje prekiaujanti Stela Steponavičienė pasakoja, kad, pradėjus naudotis „Fulfillment by Pigu“, pardavimo rezultatai ją gerokai nustebino.

„Negalėjau patikėti skaičiais. Mano atveju, pardavimai augo 6 kartus. Tai lėmė „Fulfillment by Pigu“ trumpi pristatymo terminai. Dabar atrodo net keista, kad pati ruošiau, siunčiau užsakymus klientams, galėjau anksčiau pasinaudoti šia paslauga. Kita vertus, pasiūlymas vežti prekes tiesiog į sandėlį iš pradžių neramino. Turėjau baimių, kad jos pasimes, dings, nes tokių atvejų pasitaikė dirbant su „Amazon“. Neramu, kai nebekontroliuoji proceso, nematai prekių. Bet, pasirodo, viskas labai paprasta ir pasiteisina“, – sako S. Steponavičienė. Ji pažymi, kad prekiauti Lietuvoje per vietos žaidėją, apskritai, yra nepalyginamai lengviau nei per užsienio platformas. Kur kas aiškesnė tvarka, mažiau netikėtumų, galima pasitarti. O tokie pardavimų šuoliai dar labiau motyvuoja dirbti.

Greiti, matomi, patrauklūs

Tris vaikų prekių „Magy žaislai“ parduotuves Klaipėdoje, Gargžduose ir Kretingoje valdanti UAB „Barteris“ „Pigu.lt“ platformą atrado po pirmosios karantino bangos. Sonata Kurmanskienė, bendrovės vadovė, neslepia, kad platforma tuomet padėjo išsaugoti verslą. Tačiau į „Fulfillment by Pigu“ paslaugą ji iš pradžių taip pat žiūrėjo atsargiai.

„Aš ilgai dvejojau, nes nenorėjau jokių papildomų išlaidų. O dabar džiaugiuosi. Mes jau esame perkėlę 30% savo asortimento ir ši dalis mums dabar atneša 70% visų pajamų. Planuojame, kad paslaugą pritaikysime bent pusei viso savo asortimento“, – sako S. Kurmanskienė.

Pasak jos, įprastai siunčiant prekes „Pigu.lt“ platformos pirkėjams „Barteriui“ tai užtrunka apie 4 darbo dienas. O su naująja paslauga prekės visose Baltijos šalyse pristatomos jau kitą dieną po pirkimo. Ir nors ši paslauga kainuoja, tačiau sutaupomos išlaidos pakavimo medžiagoms ir papildomiems darbuotojams, kurių tekdavo samdyti prekių pakavimui ir paruošimui.

„Viską suskaičiavus, tikrai pasiteisina. Svarbu, kad „Fulfillment by Pigu“ apima ne tik pakavimo ir greito išsiuntimo paslaugą. Jei prekė atitinka pirkėjų lūkesčius – o greitis yra vienas svarbiausių lūkesčių – prekė platformoje tampa ir labiau matoma. Tai padeda pardavimams. Atsiliepimai apie mūsų veiklą pagerėjo, gauname žinučių, kad pristatymas net greitesnis nei buvo nurodoma. Net būdami maži, turime galimybę būti greiti, patogūs, patrauklūs“, – naudas mato S. Kurmanskienė.

Motyvuoja pirkti

Lukas Sinkevičius, „Pigu.lt“ logistikos projektų vadovas, skaičiuoja, kad vien per pastarąjį pusmetį besinaudojančių „Fulfillment by Pigu“ paslauga pardavėjų skaičius išaugo nuo 55 iki 300, sandėliuojamų prekių vienetų kiekis ūgtelėjo nuo 5.000 iki daugiau nei 50.000, o 5.000 užsakymų per mėnesį virto 5.000 užsakymų per savaitę. Šiuo metu „Fulfillment by Pigu“ prekės sudaro apie 11% „Pigu.lt“ platformoje prekiaujančių pardavėjų bendrosios prekių vertės apyvartos, o pardavėjų, pradėjusių naudotis paslauga, rezultatai vidutiniškai išaugo 40%.

„Rezultatai priklauso ir nuo asortimento. Yra pardavėjų, kurių pardavimai augo 20%, bet yra ir tokių, kurie augo kelis kartus. Svarbiais kriterijais ir toliau išlieka išsami prekių informacija, konkurencingos kainos. Bet šios paslaugos pagrindinė nauda – greitis, o tai jau daro postūmį. Mūsų logistika veikia kasdien visą parą, tad iš mūsų sandėlio prekės visose Baltijos šalyse į bet kurį miestelį, paštomatą, parduotuvę gali nukeliauti jau kitą dieną, įskaitant savaitgalius. Toks greitis motyvuoja pirkti“, – sako L. Sinkevičius.

Nauda pardavėjui skaičiuojama ir pardavimais, ir mažesnėmis sąnaudomis. Reikia siųsti mažiau pavienių siuntinių, užtenka supakuoti didesnį kiekį prekių ir išsiųsti kartą per savaitę ar net dvi savaites. Mažiau laiko ir sąnaudų reikia skirti prekių pakavimui, administravimui. „Tokios prekės mūsų platformoje gauna specialių ženklinimą „Atsiimkite rytoj“, o tai didina jų matomumą. Geriau išnaudojamos ir rinkodaros kampanijos. Be to, geros kainos ir greitai pristatomos prekės platformoje visada yra ir reitinguojamos aukščiau, jos matomos pirmiausia“, – ir apie papildomas naudas pasakoja L. Sinkevičius.

Tikisi nuprognozuoti paklausą

Paslaugos įkainis apima prekių priėmimo, sandėliavimo, pakavimo-siuntimo ir grąžinimo paslaugas ir labai priklauso nuo pačių prekių dydžio bei sandėliavimo laiko. Pavyzdžiui, mažesnio dydžio prekė, sandėlyje pirkėjo laukianti iki 20 dienų, pasak L. Sinkevičiaus, pardavėjui kainuoja 0,9 Eur. Ši paslauga labiausiai tinka būtent tiems pardavėjams, kurie prekiauja ilgo galiojimo mažesnėmis, lengvomis prekėmis. Didelės apimties daiktai arba tokios prekės, kurioms reikia kaupti labai didelį asortimentą (pvz. įvairių dydžių ir spalvų drabužiai), taip pat greitai gendančios (maistui, organinei kosmetikai) prekės šiai paslaugai kol kas mažiau pritaikytos.

„Mums labai svarbu, kad prekės į sandėlius atvyktų tvirtose pakuotėse su visa pirkėjams reikiama informacija. Tokios – kokios, pagal galiojančius įstatymus, turi būti pateikiamos klientui. Taip pat visos prekės turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais, kad atsektume, kokia prekė ir iš kur atvyksta. Pardavėjai taip pat turi sekti ir laiku papildyti prekių likutį, išrašyti sąskaitas klientams Bet jei kyla kažkokių problemų su pakuotėmis, visada kviečiame kreiptis, kartu galime rasti sprendimą“, – reikalavimus pardavėjams aptaria „Pigu.lt“ logistikos projektų vadovas. Pasak jo, kol kas komanda dar daug dirba, kad paslauga tobulėtų ir pardavėjams būtų maksimaliai patogi. O ateityje tikimasi panaudoti duomenų analitikos įrankius, kurie padėtų pardavėjams prognozuoti, kiek ir kokių prekių jie turėtų iš anksto atvežti į sandėlius, kad kuo tiksliau išpildytų paklausą.

Lukas Sinkevičius, „Pigu.lt“ logistikos projektų vadovas: „Prekės iš sandėlio visose Baltijos šalyse į bet kurį miestelį, paštomatą, parduotuvę gali nukeliauti jau kitą dieną, įskaitant savaitgalius. Toks greitis motyvuoja pirkti.“