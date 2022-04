Ką būtina žinoti, kad patraukli pardavėjo taikoma nuolaida nevirstų solidžia bauda

Raimondas Žilėnas, „PHH Group“, kuriai priklauso „Pigu.lt“, e. prekybos platformos vadovas: „Puikiai žinome, kad pardavėjų sėkmė – mūsų sėkmė, todėl stengiamės padėti jiems įvairiose srityse.“

Skelbti patrauklią kainų akciją – vienas iš greičiausių būdų patraukti pirkėjų akį. Tačiau tokioms akcijoms galioja ir itin griežtos taisyklės, o jų pažeidimai gali sukelti ne tik klientų nepasitenkinimą, bet ir nemenkas baudas.

„Reklamos ir skelbiamų akcijų teisiniai niuansai yra viena iš labai aktualių sričių, su kuria mums, kaip e. parduotuvei, tenka susidurti kasdien. Tačiau, jau kelis metus „Pigu.lt“ veikia ne tik kaip e. parduotuvė, bet ir kaip e. platforma, kurioje prekiauja kiti verslai – šiuo metu apie 4000. Nors prekių reklamos sprendimus kiekvienas jų priima individualiai, mes, kaip didelę patirtį sukaupęs rinkos lyderis, jaučiame atsakomybę už juos, edukuojame, dalinamės savo sukauptomis žiniomis ir kviečiame patirtimi dalintis savo sričių ekspertus“, – sako Raimondas Žilėnas, „PHH Group“, kuriai priklauso „Pigu.lt“, e. prekybos platformos vadovas.

„Pigu.lt“ pardavėjus stengiasi operatyviai informuoti apie visus su e. komercijos rinka susijusius aktualius dalykus, naujienas ir pokyčius, tad vieną iš jiems organizuojamų „Learning Fridays“ seminarų skyrė supažindinti būtent su šia tema. Ieva Zablackaitė, advokatų profesinės bendrijos „CEE Attorneys“ vyresnioji teisininkė, pažymi, kad vartotojų teisės šiandien yra stebimos ir saugomos itin atidžiai, tad kiekvienas prekybininkas ir pardavėjas privalo žinoti esminius reklamos principus. O kainų reklama yra terpė, kurioje itin lengva paslysti, nes reikalavimai, kas reklamoje yra teisėta ir teisinga, keičiasi.

„30 dienų“ taisyklė

„Labai svarbu žinoti ir suprasti, kad reklama nėra vien tik rinkodaros ar reklamos specialistų idėjų ir vaizduotės kūrinys. Šios idėjos visada turi būti suderintos su teisės aktų reikalavimais. Kartais dėl šių reikalavimų kai kurias idėjas gali tekti net atidėti į šalį, nes jų įgyvendinimas grėstų tūkstantinėmis baudomis“, – pardavėjams organizuotame seminare sakė I. Zablackaitė.

nuotrauka::1 right

Pasak jos, pagrindinė visų pradavėjų problema – taip vadinama „brauktų“ kainų reklama, kai lyginamos didesnė ankstesnė ir mažesnė dabartinė kainos. Norint vartotojams rodyti tokią reklamą, pasak teisininkės, svarbu atsiminti tris pagrindines taisykles.

„Pirmoji – sumažintą kainą privaloma lyginti su mažiausia kaina, kurią pardavėjas taikė per paskutines 30 d. iki kainos sumažinimo. Ši taisyklė Lietuvoje įsigaliojo 2021 m. liepą, o daugumoje kitų ES valstybių įsigalios nuo šių metų gegužės. Norisi vadinti ją nauja, nes dalis pardavėjų vis dar nėra apie ją girdėję arba iki šiol ne iki galo šią taisyklę suprato“, – sako I. Zablackaitė. Taisyklė taikoma tik tokiai daiktų kainų reklamai, kurioje lyginamos dvi tos pačios prekės kainos. Kitaip tariant, jei per paskutines 30 d. parduodamos prekės kaina keitėsi keletą kartų, pavyzdžiui, kainavo 7 Eur, tada 5 Eur, tada 9 Eur, o šiandien norite pasakyti pirkėjui, kad dabar jau galima prekę įsigyti gerokai pigiau – tik už 3 Eur, palyginimui galite naudoti tik tą kainą, kuri buvo mažiausia per paskutines 30 d., t. y. šiuo atveju 5 Eur.

30 d. taisyklė negalioja lyginant greitai gendančių produktų (pvz., maisto) ir prekinę vertę/išvaizdą greitai prarandančių prekių (pvz., gėlių) kainas. Ji netaikoma bendro pobūdžio pranešimams apie akcijas, kai nenurodomas konkretus (pamatuojamas) prekių ar jų grupių kainų sumažinimas, taip pat „1+1“, „2 už 1 kainą“, „Antras vienetas – 50 proc. pigiau“ ir panašaus pobūdžio pasiūlymams. Dar viena galima išimtis – laipsniškas kainos mažinimas. Jei jūsų išparduoti norimos prekės kaina nuosekliai ir laipsniškai tik mažėjo, kainų palyginimui galima naudoti pirminę kainą, kuri buvo nurodyta iki pirmo pranešimo apie kainos sumažinimą.

Akcijos negali būti amžinos

Antra „brauktų” kainų taisyklė – lyginti kainas galima tik su savo, toje pačioje prekybos vietoje anksčiau taikyta kaina. Negalima sumažintos kainos lyginti su konkurentų ar gamintojų kažkur kitur taikytomis kainomis. Net turint fizinę ir el. parduotuves, kainas galima lyginti tik su tame pačiame prekybos kanale taikyta kaina.

„Trečioji taisyklė, skirta naujienoms. Jei norite į rinką naujai įvedamą prekę pristatyti su nuolaida, galima naudoti „brauktos“ kainos akciją, tačiau būtina aiškiai nurodyti, kad akcijos kaina lyginama su reguliaria kaina, kuri bus taikoma po akcijos. Taip pat reikia nurodyti akcijos trukmę ir užtikrinti, kad po akcijos prekės taikoma reguliari kaina iš tiesų bus tokia, kokią nubrauktą ją parodėte“, – sako I. Zablackaitė.

Ji priduria, kad svarbu numatyti ir protingą tokios akcijos taikymo laiką – prekė su kainos akcija ir ženklu „Naujiena“ negali kaboti metus. O bendra rekomendacija „brauktos“ kainos akcijų trukmei, pasak teisininkės, yra paprasta: tokia akcija negali trukti ilgiau, nei taikoma reguliari prekių kaina.

Apie nuolaidas viskam

Dar viena aktuali kainų akcijų grupė – visoms prekėms ar tam tikrai grupei taikoma akcija, nurodant maksimalią taikomą nuolaidą („Visoms prekėms iki -50%“ ir pan.).

„Didžiausia reklamoje nurodyta nuolaida turi būti taikoma ne mažiau nei 10% toje reklamoje nurodytų prekių, parduodamų akciją skelbiančioje prekybos vietoje. Tai svarbi taisyklė, už kurios nesilaikymą nubaustas jau ne vienas prekybininkas“, – svarbiausią principą aptaria I. Zablackaitė.

Jei tokioje reklamoje nurodomas nuolaidos intervalas, pavyzdžiui, taikoma 20% - 40% nuolaida, galioja net kelios taisyklės: didžiausia nuolaida turi būti taikoma ne mažiau nei 10% visų akcijos prekių, mažiausia nuolaida turi būti taikoma ne daugiau nei 10% visų akcijoje dalyvaujančių prekių, o likusi dalis turėtų pasiskirstyti tolygiai.

Būti sąžiningais

Pasak I. Zablackaitės, visoms kainų akcijoms galioja ir kiti bendri reklamos principai. Prekių kainų reklama turi būti teisinga, išsami, atskleidžianti vartotojui visą jo sprendimui susidomėti jūsų pasiūlymu reikalingą informaciją. Taip pat ji neturi kurti klaidingo įspūdžio. Priešingu atveju, verslui gresia ne tik vartotojų nepasitenkinimas, bet ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos dėmesys ir solidžios baudos. Už pirmą pažeidimą – iki 3% praėjusių finansinių metų metinių pajamų, bet ne daugiau nei 100.000 Eur. Už pakartotinį pažeidimą, padarytą per vienerius metus – iki 6% metinių pajamų, bet ne daugiau nei 200.000 Eur.

„Kartu su didesniu dėmesiu vartotojų teisėms auga ir realiai verslui paskiriamos baudos. Kiekvienas galimo pažeidimo atvejis visada vertinamas individualiai, todėl net jei konkurentai kažką daro, aklas jų kopijavimas gali baigtis nemalonumais. Svarbiausias patarimas taikant kainų akcijas – elgtis sąžiningai“, – „Learning Fridays“ seminare patarė teisininkė.

Tikslas – ugdyti pardavėjus

„Learning Fridays“ – tai „Pigu.lt” mokymų programos „Sellers Academy“ („Pardavėjų akademija“) dalis. Akademija orientuota į sėkmingą prekybą internete. „Sellers Academy“ skirta pardavėjams, kurie jau prekiauja „Pigu“ prekybos platformoje. O štai praėjusių metų spalį startavę „Learning Fridays“ seminarai skirstomi pagal temas – dalis jų skirta registruotiems pardavėjams, dalis – visiems norintiems, informaciją apie juos galima rasti www.pigu.lt/marketplace.

„Puikiai žinome, kad pardavėjų sėkmė – mūsų sėkmė, todėl stengiamės padėti jiems įvairiose srityse. Pradedantiems pardavėjams kyla pačių įvairiausių klausimų ir neretai trūksta reikiamų žinių, tad seminarų temų spektras – labai platus. Nuo 2021-ųjų spalio surengti jau 29 „Learning Fridays“ seminarai, kuriuose naujų žinių įgijo apie 2000 dalyvių“, – sako R. Žilėnas.

Artimiausias „Learning Fridays“ nemokamas seminaras vyks balandžio 22 d. 11 val. Jame bus pristatomos pasaulinės e. prekybos tendencijos ir bus kalbama ir apie tai, kaip pradėti prekiauti „Pigu.lt“ pardavimų platformoje. Registracija į seminarą.

Ieva Zablackaitė, advokatų profesinės bendrijos „CEE Attorneys“ vyresnioji teisininkė: „Reklama nėra vien tik rinkodaros ar reklamos specialistų idėjų ir vaizduotės kūrinys. Šios idėjos visada turi būti suderintos su teisės aktų reikalavimais.“