Tvarumas logistikoje: „Lidl“ pavyzdþiai, ið kuriø naudinga pasimokyti ir kitiems

Norint pažaboti reikšmingą transporto sektoriaus šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisiją, savo indėlį stengiasi įnešti ne tik Lietuvos logistikos įmonės, bet ir su šiais verslais bendradarbiaujantys mažmeninės prekybos sektoriaus atstovai. Prekybos tinklas „Lidl“ nuo pat veiklos Lietuvoje pradžios siekia, kad jo prekes logistikos partneriai gabentų kaip įmanoma tvariau. Vežėjai naudoja aplinką mažiau teršiančias transporto priemones, efektyviai planuoja maršrutus ir naudoja kitas priemones.

2019 m. daugiausia ŠESD Lietuvoje išmetė transporto (30,9 proc.), energetikos (27,5 proc.), žemės ūkio (20,9 proc.) sektoriai. Kiek mažesnį ekologinį pėdsaką sukūrė pramonės (16,7 proc.), atliekų (4 proc.) sektoriai. Siekiant tvaresnių pokyčių, prie to prisideda ir kituose segmentuose veikiantys verslai, bendradarbiaujantys su logistikos bendrovėmis.

Anot „Lidl Lietuva“ logistikos departamento vadovo Tomo Pupeikio, tai supranta ir prekybos tinklas bei nuo pat veiklos šalyje pradžios kelia itin aukštus tvarumo standartus ne tik sau, bet ir su „Lidl Lietuva“ dirbančiomis įmonėmis, tokiu būdu siekiant auginti savo ir partnerių atsakomybę prieš aplinką.

„Lidl Lietuva“ logistikos departamento vadovas Tomas Pupeikis.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Iš savo logistikos partnerių visuomet tikimės patikimumo, sąžiningumo, aukštų verslo ir etikos standartų laikymosi. Siekiame, kad kuo daugiau mūsų prekes gabenančių vilkikų atitiktų EURO 6 standartą, be to, vežėjai nuolat atnaujina savo puspriekabių parką su tyliaisiais šaldymo agregatais, tokiu būdu prisidėdami ir prie aplinkos triukšmo taršos mažinimo.

Taip pat visada stengiamės kuo efektyviau planuoti transporto maršrutus ir užpildymą, siekiant kuo optimalesnio resursų panaudojimo – sunkvežimiui pristačius prekes ir jam grįžtant į logistikos centrą, kartu su juo yra parvežamos ir parduotuvėse susidariusios antrinės žaliavos. Norint kuo labiau užpildyti vilkikus, pakrovus visas rytojui numatytas prekes, likusi vieta užpildoma surenkant dalį dar kitos dienos prekių. Tai lemia, kad vidutiniškai sunkvežimiai iš sandėlio Kaune išvažiuoja su 96 proc. užpildymu“, – sako T. Pupeikis.

Papildomos tvarios iniciatyvos ir rūpestis vairuotojais

„Lidl Lietuva“ logistikos departamento vadovas akcentuoja, kad aplinkai draugiškų veiksmų, susijusių su logistika, prekybos tinklas imasi ir kitais būdais.

„Nors per metus logistikos centre sunaudojame apie 60 tonų palečių vyniojimo plėvelės, dedame visas pastangas, kad ši plėvelė būtų naudojama tvariai. Panaudota ši plėvelė grįžta į mūsų sandėlį, yra surenkama ir atskiriama į skaidrę ir ne skaidrę plėvelę. Tuomet ją perduodame perdirbėjams, kur plėvelė yra panaudojama dar kartą. Į plastiko mažinimą žiūrime išties rimtai, todėl prekių komplektavimui sandėlyje naudojame plastikines paletes, kurioms sulūžus, perlydome jas iš naujo. Prekių transportavimui naudojame apie 186 tūkst. vienetų daugkartinių plastikinių dėžių įvairių produktų, tokių kaip pienas, mėsa, duona, gabenimui. Šios dėžės yra prižiūrimos ir naudojamos ilgą laiką, taip sutaupant plastiko.

Be to, antrinės žaliavos iš parduotuvių grįžta kartoninėse dėžėse, kurios, nors ir yra laikomos vienkartinėmis, mūsų prekybos tinkle yra panaudojamos net tris kartus, taip užtikrinant tvarų išteklių naudojimą. Kai jos tampa nebetinkamomis naudoti, jas supresuojame ir perduodame perdirbėjui. Galiausiai sandėlyje iš šaldymo agregatų išsiskirianti šiluma yra panaudojama paties pastato šildymui“, – sako T. Pupeikis.

Anot jo, „Lidl Lietuva“ aktyviai prisideda ir prie transporto priemonių vairuotojų gerovės užtikrinimo: „Sandėlio sunkvežimių stovėjimo aikštelėje esančioje poilsio zonos patalpoje vairuotojai gali pasišildyti savo maistą, nusiprausti po dušu, pasinaudoti kavos aparatu ar laukiamajame paskanauti nemokamų vaisių. Džiaugiamės, kad jie tai vertina – šį faktą atskleidžia ir pernai mūsų vykdyta apklausa, kurios metu visi transporto priemones vairuojantys žmonės teigiamai atsiliepė apie jiems sandėlyje sukuriamas sąlygas. Taip pat kartu su mūsų partneriais, matydami sudėtingą situaciją darbo rinkoje, inicijavome vairuotojų atlygio pakėlimą.“

Lidl logistikos centras.

Įtakos turi ir mažiausi pokyčiai

Pasak transportavimo paslaugas „Lidl Lietuva“ teikiančios UAB „Nordekspresas“ direktoriaus Aldo Kulikausko, transporto sektoriaus paliekamas ŠESD pėdsakas yra išties milžiniškas, todėl kiekviena atsakingai veikianti transporto segmento įmonė turėtų mažinti savo įtaką aplinkai.

„Mūsų įmonės veiklos spektras yra gana siauras – prekių transportavimas nuo taško A iki taško B, todėl didžiausios pastangos tausoti aplinką vyksta atsižvelgiant į naujų transporto priemonių galimybes ir vairuotojų gebėjimus jas valdyti kuo efektyviau“, – sako A. Kulikauskas.

Logistikos paslaugas prekybos tinklui teikiančios UAB „Baltic transline“ logistikos vadovas Donatas Nickus priduria, kad transporto sektoriuje funkcionuojantys verslai privalo veikti dar tvariau, nes net ir minimalūs pokyčiai gali turėti milžinišką įtaką pažabojant klimato kaitą.

„Kiekvienas sutaupytas litras kuro, įsigyjant naujesnę transporto priemonę ar investuojant į atitinkamą įrangą, gali leisti išvengti milžiniškų kiekių ŠESD emisijos. Todėl mes stengiamės įmonės viduje imtis net mažiausių permainų, galinčių paversti mūsų verslą draugiškesniu aplinkai“, – teigia D. Nickus.

Tvarumą užtikrina platus spektras priemonių

„Baltic transline“ logistikos vadovas pratęsia, kad tvarumą įmonės viduje pirmiausiai padeda užtikrinti nuolatinis įmonės vilkikų atnaujinimas – bendrovės transporto priemonės nėra eksploatuojamos ilgiau nei 3 metai, vidutinis vilkikų amžius siekia mažiau nei 2 metus.

„Gamintojai nuolat investuoja milžiniškas sumas į vilkikų tobulinimą – diegia papildomas saugumo priemones, atnaujina techninius parametrus, variklius, taip mažinant jų taršą. Be to, naujuose vilkikuose yra įrengiamos specialios programinės sistemos, leidžiančios matyti reljefo pokyčius 3 kilometrus į priekį. Šios sistemos, įvertinusios vilkiko ir krovinio svorį, numato, kokia pavara geriausia važiuoti, kad kuro sąnaudos būtų maksimaliai mažos. Įmonė taip pat naudoja naujausius šaldymo agregatus, užtikrinančius minimalias kuro sąnaudas ir mažesnę ŠESD emisiją. Be to, šaldytuvai veikia tyliuoju režimu, todėl netrikdo gyventojų naktį, kuomet neretai vyksta krovinių iškrovimas“, – sako D. Nickus.

Jis pažymi, kad „Baltic transline“ turi ir savo vairavimo mokyklą bei visų darbuotojų apmokymui dedikuotą instruktorių ir vilkiką: „Tai reiškia, kad kiekvienas mūsų vairuotojas yra praėjęs specialius mokymus, užtikrinančius saugų ir ekonomišką elgesį kelyje. Tokiu būdu garantuojame mūsų vairuotojų ir kitų eismo dalyvių saugumą, mažiname CO2 emisiją, taupome degalus.“

Eina koja kojon su naujausiomis tendencijomis

A. Kulikauskas pažymi, kad „Nordekspresas“ taip pat stengiasi neatsilikti nuo naujausių tendencijų: „Mes nuolat stebime, ką naujo ir draugiškesnio aplinkai pristato transporto priemonių ir įvairių agregatų gamintojai, stengiamės tai pritaikyti savo veikloje. Tai apima mažiau taršias transporto priemones, ekologiškumą didinančias transporto priemonių programines sistemas, efektyvesnius krovinių šaldymo agregatus ir dar daugiau.“

Pašnekovas akcentuoja, kad naujose transporto priemonėse įdiegtos sistemos leidžia kilogramų tikslumu apskaičiuoti automobilių išmetamą ŠESD kiekį ir žinoti konkrečias priežastis, kodėl teršalų kiekis auga ar krenta.

„Sistemos vertina, kaip vairuotojai valdo transporto priemones: važiavimo greitį, vilkiko inercijos išnaudojimą riedėjimui, efektyvų stabdymą ir greitėjimą. Tuomet yra išvedami balai, nurodantys, kaip tvariai yra valdoma transporto priemonė, kiek per tam tikrą laiko tarpą gebama sutaupyti CO2. Atsižvelgiant į šiuos balus, permainų siekti paprasčiau“, – sako „Nordekspreso“ direktorius.

Palengvina tvarių permainų siekimą

„Baltic transline“ logistikos vadovas akcentuoja, kad pokyčių inicijavimą palengvina ir tokie partneriai kaip „Lidl Lietuva“, besivadovaujantys tokiomis pačiomis, į tvarumą orientuotomis vertybėmis.

„Pavyzdžiui, dirbdami su prekybos tinklu naudojame tik EURO 6 emisijos standartą atitinkančius vilkikus, be to, bendraudami su „Lidl Lietuva“ jau kurį laiką nenaudojame popieriaus – viską darome elektroniniu būdu, taupydami popierių ir rašalą. Džiaugiamės, kad bendradarbiavimas su prekybos tinklu padeda tapti dar labiau socialiai atsakingu verslu“, – teigia D. Nickus.

„Nordekspresas“ direktorius A. Kulikauskas priduria, kad „Lidl Lietuva“ yra vienas iš bendrovės partnerių, ypač akcentuojantis tvarumo reikšmę savo veikloje: „Bendradarbiaudami su šiuo prekybos tinklu gauname stiprų stimulą diegti dar aplinkai draugiškesnius sprendimus savo įmonės viduje. Tai darome ne tik norėdami patenkinti partnerio keliamus lūkesčius, bet ir siekdami prisidėti prie visų bendro tikslo – gyventi švaresnėje Lietuvoje ir žalesniame pasaulyje.“

Šiuo metu šalyje iš viso veikia 60 „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvių 24-uose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose bei Rokiškyje.