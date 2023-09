„Žemaitijos pienas“ pirmąjį pusmetį uždirbo 6 kartus daugiau pelno

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Viena didžiausių šalies pieno perdirbimo grupė „Žemaitijos pienas“ pirmąjį šių metų pusmetį, preliminariais neaudituotais duomenimis, gavo 136,7 mln. Eur pajamų – 11,4% daugiau nei pernai tuo pačiu metu, kai pardavimai siekė 122,7 mln. Eur.

Grupė per šešis mėnesius uždirbo 7,2 mln. Eur grynojo pelno – 6 kartus daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Žemaitijos pienas“.

„Žemaitijos pienas“ iš viso pernai gavo 263,4 mln. Eur konsoliduotų pajamų – 31% daugiau nei 2021-aisiais – ir uždirbo 3,9 mln. Eur grynojo pelno, arba du kartus mažiau.

Grupė valdo pagrindinę įmonę „Žemaitijos pienas“ ir „Šilutės Rambyną“.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Bendrovė aktyviai investuoja į atsinaujinančią energetiką. VŽ skelbė, kad „Žemaitijos pienas“ iš vokiečių gamintojo „Enercon“ už 10 mln. Eur (be PVM) perka dviejų vėjo jėgainių įrangą. Įmonės pasirašė tai numatančią sutartį.

Vėjo jėgaines, kurių bendra galia sieks 8,4 megavato (MW), Telšių rajone esančiame vėjo parke planuojama įrengti iki 2024 metų pabaigos. Bendrovė su SEB banku sutarė dėl 12,1 mln. Eur paskolos šių vėjo jėgainių statybai.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.