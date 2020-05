„Vilkyškių pieninė“ pirmąjį ketvirtį nuostolį pavertė pelnu

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

AB „Vilkyškių pieninė“ pirmąjį šių metų ketvirtį pardavimus augino 6,2% — nuo 27,4 mln. Eur pernai iki 29,1 mln. Eur šiemet. Konsoliduotas grynasis pelnas sudarė 0,5 mln. Eur kai pernai tuo pačiu laikotarpiu bendrovė patyrė 0,8 mln. Eur nuostolių.

„Pardavimų augimą ir toliau lėmė nuoseklus darbas su Europos Sąjungos klientais bei naujų pirkėjų paieška Azijos, Afrikos, Pietų ir Centrinės Amerikos regionuose. Rinkų diversifikacija užtikrino stabilius sūrių pardavimus 2020 m. I ketv., nepaisant COVID-19 įtakos. Be to, sėkmingai startavo sūrių pardavimai Kinijos rinkai“, — rašoma per „Nasdaq“ išplatintoje „Vilkyškių pieninės“ ataskaitoje.

VŽ jau rašė apie tai, kad paskelbus karantiną bendrovė savo gamybos pajėgumų nemažino.

2020 m. pirmąjį ketvirtį „Vilkyškių pieninė“ pieno supirko 68.800 t — 19.8% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. 70% augo ir sausų pieno produktų pardavimai.

„Tam įtakos turėjo pardavimų augimas Azijos, Afrikos ir Europos regionuose bei aktyvi naujų rinkų paieška. Sėkmingai startuota Kinijos ir Australijos rinkose“, — komentuoja bendrovė.

„Vilkyškių pieninės“ konsoliduotos pajamos pernai siekė 114,634 mln. Eur – 11,1% daugiau nei 2018 metais, o konsoliduotas grynasis nuostolis praėjusiais metais sumažėjo 3,8 karto iki 0,311 mln. Eur. Kovo pabaigoje bendrovėje dirbo 842 darbuotojai.