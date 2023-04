„Atsinaujinančios energetikos investicijos“ pritraukė 92 mln. Eur

Lino Butkaus (VŽ) nuotr.

UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ baigė akcijų platinimo etapą, kurio metu pavyko pritraukti beveik 92 mln. Eur.

Tokią sumą investicinė bendrovė surinko per dvejus metus, skelbia ji.

Grėtė Bukauskaitė, fondo valdytoja, sako, kad investavimo į atsinaujinančią energetiką mastai nestebina, o dar steigiant investicinę bendrovę buvo jaučiamas neišnaudotas potencialą atsinaujinančios energetikos sektoriuje.

Pasak jos, vis daugiau fizinių ir juridinių asmenų investuoja į atsinaujinančią energetiką, nes regione pastebimas labai didelis atsinaujinančios energetikos projektų poreikis. Energetikos ministerija prognozuoja, kad iki 2050 m. Lietuvoje apie 90% reikalingos elektros energijos bus gaunama iš atsinaujinančių išteklių.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Atsinaujinančios energetikos pajamų struktūra dažniausiai yra sudaryta iš kelių skirtingų šaltinių – pajamų iš prekiavimo elektra biržoje, pajamų iš ilgalaikių fiksuotų kontraktų bei valstybinių subsidijų. Dėl to investuotojas yra užtikrintas dėl pajamų saugumo ir stabilumo. Be to, šios srities augimas bus ilgalaikis, nes visame pasaulyje auga tiek elektros suvartojimas, tiek paklausa atsinaujinančios energetikos generacijai“, – pranešime cituojama G. Bukauskaitė.

Lietuvoje nuo 2020 m. veikiančią investicinę bendrovę valdo „Lords LB Asset Management“. Tai Lietuvos Banko licencijuota investicijų valdymo bendrovė, nuo 2008 m. teikianti paslaugas instituciniams ir privatiems investuotojams.

Dalis investicinės bendrovės surinktų lėšų jau sėkmingai investuota.

„Investavome į saulės projektų Lenkijoje bei vėjo projektų Lietuvoje vystymą. Kartu su „Taaleri Energia“ valdomu fondu „Taaleri SolarWind II“ iš danų atsinaujinančios energetikos kompanijos „European Energy“ įsigijome vystomus vėjų parkus Anykščių, Jonavos ir Rokiškio apylinkėse. Bendra vėjų parkų instaliuota galia – iki 186 MW“, – komentuoja G. Bukauskaitė.

Šiuo metu įmonė valdo 68,1 MW galios saulės elektrines Lietuvoje ir Lenkijoje, kartu su partneriais valdo 185,5 MW galios vėjo jėgainių portfelį Lietuvoje.

Lino Butkaus (VŽ) nuotr.