Bulgarija pradeda importuoti JAV SkGD per Turkijos terminalus

Į Turkijos suskystintų gamtinių dujų (SkGD) terminalą „Marmara Ereglisi“ atgabenta pirmoji Bulgarijai skirta jų siunta iš Jungtinių Valstijų, skelbia portalas „nova.bg“, remdamasis Bulgarijos energetikos ministerija.

Krovinio siuntėja – JAV „Cheniere“, laimėjusi konkursą tiekti dujas bendrovei „Bulgargaz“ šiais metais.

Pirmosiomis šių metų dienomis Bulgarija pasirašė ilgalaikę sutartį dėl prieigos prie Turkijos SkGD importo terminalų bei dujotiekių tinklo, taip siekdama užsitikrinti alternatyvų apsirūpinimą, Rusijai pernai balandį nutraukus jų tiekimą.

Dešimtmečius Bulgarija beveik visiškai priklausė nuo Rusijos, kad patenkintų savo gamtinių dujų poreikį, kuris per metus siekia maždaug 3 mlrd. kubinių metrų.

Bulgarijos valstybinės dujotiekių operatorės „Bulgargaz“ ir Turkijos valstybinės dujų įmonės BOTAS sutartis 13-ai metų leis Europos Sąjungos narei gauti SkGD per pietinės kaimynės penkis terminalus ir naudotis magistralinių dujotiekių sistema – iki 1,5 mlrd. kubų per metus po išdujinimo.

Be to, Bulgarijai per Turkiją prieinamas Azerbaidžano dujų tiekimas vamzdynais, ji turi prieigą prie SkGD terminalo kaimyninėje Graikijoje.

Bulgarijos energetikos ministerija taip pat pranešė, kad balandžio 25–26 dienomis Sofijoje bus pasirašytas Bulgarijos, Turkijos, Rumunijos, Slovakijos, Vengrijos ir Azerbaidžano susitarimas dėl dujų infrastruktūros plėtros.

Turkija yra sukūrusi didelius SkGD priėmimo ir pakartotinio dujinimo pajėgumus. Dabar joje veikia keturi terminalai – „Ertugrul Gazi“, „Aliaga LNG“, „Etki LNG“ ir „Marmara Ereglisi“, o penktasis – Saros įlankoje Egėjo jūroje – baigiamas statyti.

