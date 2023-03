Saulės energetikos milžinė „BayWa r.e.“ žengia į Latviją, planų turi ir Lietuvoje

Alexanderis Schuttas, „BayWa r.e. Solar Trade“ regiono direktorius. Įmonės nuotr.

Pasaulinė energetikos milžinė „BayWa r.e.“ įsigijo Rygos didmeninės prekybos fotovoltiniais elementais įmonę „ProElektro“ ir taip pradėjo veiklą Latvijoje. Bendrovė, kurios metinė apyvarta siekia 3,6 mlrd. Eur, šiuo žingsniu planuoja pratęsti plėtrą Rytų Europoje.

Tikimasi, kad po kurio laiko bus įsteigti papildomi didmeninės saulės energijos prekybos biurai kaimyninėse šalyse – Lietuvoje ir Estijoje, skelbia įmonė.

„BayWa r.e.“ ir toliau aptarnaus „ProElektro“ klientus, pasitelkdama vietos ekspertus ir teikdama techninę pagalbą.

Alexanderis Schuttas, „BayWa r.e. Solar Trade“ regiono direktorius, mano, kad tokios patyrusios bendrovės kaip „ProElektro“ įsigijimas sustiprins pirmaujantį „BayWa r.e.“ vaidmenį Europos saulės energijos platinimo rinkoje ir padės realizuoti įmonės ambicijas Rytų Europoje.

„Manome, kad Baltijos šalys turi didžiulį neišnaudotą potencialą. Pavyzdžiui, Lietuvos fotovoltinės energijos rinka turėtų augti daugiau kaip 30% per metus. Be to, kad padedame šalims siekti klimato tikslų, taip pat siekiame sukurti daugiau darbo vietų šioje augančioje pramonėje“, – pranešime cituojamas jis.

2011 m. įkurta „ProElektro“ yra didmeninės prekybos įmonė, prekiaujanti fotovoltiniais moduliais, inverteriais ir kitais komponentais. Bendrovė savo paslaugas daugiausia teikia stogų montuotojams ir korporatyviniams bei instituciniams klientams Latvijoje, Estijoje bei Lietuvoje. Ji turi daugiau nei dešimties metų patirtį elektros energijos platinimo srityje. Pernai įmonės apyvarta siekė 9,17 mln. Eur.

Latvių „ProElektro“ aukštos kvalifikacijos darbuotojų komanda liks dirbti „BayWa r.e.“, o įsigyjamas sandėlis ir biurai bus būsimų plėtros projektų centras.

Be jau veikiančių biurų Lenkijoje, Bulgarijoje ir Čekijoje, „BayWa r.e.“ taip pat planuoja atidaryti didmeninės prekybos padalinius Vengrijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje.

„BayWa r.e.“ yra nepriklausomas elektros energijos gamintojas, plėtojantis prekybos energija verslą. Ji yra įdiegusi daugiau kaip 5 GW galios įrenginių energijos ir valdo daugiau kaip 10,5 GW galios energijos turto.

Įmonės akcininkai yra „BayWa AG“, 19,8 mlrd. Eur apyvartą generuojanti bendrovė, ir „Energy Infrastructure Partners“, investicijų į energetikos infrastruktūrą lyderė.

