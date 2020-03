Atidarytas naujas „Litgrid“ valdymo centras 

Lietuvos elektros perdavimo sistemos valdymo ir duomenų centro atidarymas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Trečiadienį Vilniuje oficialiai atidarytas naujas Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorės AB „Litgrid“ elektros sistemos valdymo ir duomenų saugos centras.

Bendrovė pabrėžia, kad naujasis elektros sistemos valdymo ir duomenų valdymo centras turi svarbią reikšmę Lietuvai kryptingai ruošiantis prisijungti prie žemyninės Europos sinchroninės zonos ir savarankiškai valdyti dažnį.

„Iš čia valdysime dažnį – po 80 metų pertraukos savarankiškai“, — džiaugėsi Daivis Virbickas. Lietuvos elektros sistema šiuo metu veikia rusiškoje IPS/UPS sistemoje, vadinamajame BRELL žiede. Šis sistema yra valdoma iš Maskvos.

Lietuva kartu su Latvija ir Estija siekia nuo šios sistemos atsijungti ir pereiti prie sinchroninio sistemos darbo su kontinentinės Europos elektros tinklais. Tai padaryti siekiama iki 2025 m.

„Dvi kartos neturėjo dažnio valdymo patirties. Tačiau ją padidintu tempu perėmėme iš kolegų ENTSO-E, kontinentinėje Europoje“, — tikina D. Virbickas.

Sinchronizacijos projektai šiuo metu yra pirmajame iš trijų įgyvendinimo etapų. Jo metu yra stiprinama ir modernizuojama Lietuvos perdavimo tinklo infrastruktūra, kuri padės geriau integruoti Baltijos valstybių energijos sistemas į kontinentinės Europos tinklus ir elektros rinką. Antrajame etape yra numatoma jūrinės jungties su Lenkija „Harmony Link“ statyba ir trijų sinchroninių kompensatorių įrengimas.

Keturių aukštų pastato plotas sudaro 5600 kv. m. Naujojoje „Litgrid“ buveinėje įrengta 230 darbo vietų. Investicijos į šį projektą siekia 11,2 mln. Eur, jis buvo finansuojamos bendrovės lėšomis.

„Esame iš to penketuko Europoje, kurie turi modernų valdymo centrą. To išlaikyti ko gero nepavyks, nes per Europą ritasi valdymo centrų modernizavimo banga“, — pastebėjo bendrovės vadovas.

Projektą įgyvendino generalinis rangovas UAB „Conresta“. Pastatas suprojektuotas, pastatytas ir įrengtas per 36 mėnesius. Iki šiol „Litgrid“ sistemos valdymo centras buvo įsikūręs nuomojamose patalpose Vilniuje, A. Juozapavičiaus gatvėje.

