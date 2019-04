„Achema“ Europos teismui skundžia naują SGD terminalo išlaikymo tvarką 

Vieno didžiausių šalyje koncernų „Achemos grupė“ valdoma Jonavos trąšų gamintoja „Achema“ ir prekybos dujomis įmonė „Achema Gas Trade“ Europos Sąjungos Teisingumo Teismui (ESTT) skundžia nuo šių metų pradžios galiojančią naują Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo išlaikymo tvarką.

ESTT skelbia, kad byla pagal įmonių ieškinį iškelta balandžio 4 dieną, tačiau daugiau informacijos nepateikia.

„Achemos grupės“ valdybos pirmininko pavaduotojas advokatas Gintaras Balčiūnas BNS patvirtino, kad teismui skundžiamas Europos Komisijos (EK) sprendimas, kuriuo pernai spalį patvirtinta nauja valstybės paramos Klaipėdos suskytintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalui schema.

Pono Balčiūno teigimu, nauja SGD terminalo išlaikymo schema sudaro nevienodas sąlygas valstybės kontroliuojamai bendrovei „Lietuvos energijos tiekimas“ (LET), perkančiai dujas pagal ilgalaikę sutartį su Norvegijos koncernu „Equinor“, ir kitoms dujų prekybos įmonėms.

„Problema ta, kad „Lietuvos energijos tiekimas“ gauna kompensaciją dėl SGD nugaravimo ir iš „Equinor“ perkamų dujų kainų (įsigijimo ir pardavimo – BNS) skirtumo padengimą, todėl kiti rinkos dalyviai, įskaitant ir „Achema Gas Trade“, praranda konkurencingumą. Parduodant gamtines dujas šilumos gamintojams, kur rinkos apimtis yra apie 360 mln. kubinių metrų, „Lietuvos energijos tiekimas“ realiai gali siūlyti bet kokią kainą, nes jos skirtumą per SGD mokestį sumoka „Achema“ ir kiti dujų vartotojai“, – BNS sakė p. Balčiūnas.

Jis pabrėžė, kad „Achema“, kuri yra didžiausia gamtinių dujų vartotoja šalyje, sumoka ir didžiąją dalį SGD terminalo išlaikymo mokesčio.

„Vos ne 50% kompensacijos, kurią gauną „Lietuvos energijos tiekimas“ už tai, kad pasiūlo mažesnę kainą nei „Achema Gas Trade“ ar kiti dujų tiekėjai, realiai sumoka „Achema“. Mūsų nuomone, tai yra visiškai nesąžininga ir neatitinka jokių konkurencinių sąlygų“, – tvirtino G. Balčiūnas.

Pasak jo, į ESTT kreiptasi, nes ginčijami ne Lietuvos valdžios veiksmai, o EK sprendimas, patvirtinęs valstybės pagalbos Klaipėdos SGD terminalui pakeitimus.

EK pernai spalį pagal ES valstybės pagalbos taisykles patvirtino naują kompensacijos, skiriamos LET, kad ši užtikrintų būtiną SGD kiekį palaikyti normalią terminalo veiklą, schemą. Pagal ją nuo šių metų pradžios energijos gamintojai nebeprivalo įsigyti dujų iš paskirtojo tiekėjo LDET, o įmonės sąnaudos, kaip ir anksčiau, kompensuojamos iš vadinamosios SGD terminalo saugumo dedamosios.

Pradėjus veikti SGD terminalui, šilumos ir elektros energijos gamintojai privalėjo tam tikrą dujų kiekį pirkti iš tuometinės įmonės „Litgas“, šių metų pradžioje prijungtos prie LET. Atsisakius šios prievolės, LET dujomis rinkoje prekiauja tiesiogiai.

LET pagal sutartį su „Equinor“ ir toliau privalo kasmet įsigyti būtinąjį SGD kiekį – 4 krovinius per metus – kurį parduota Lietuvos, regioninėje ar tarptautinėje rinkoje. Pagal naują modelį parduodamo būtinojo kiekio kaina yra nereguliuojama, taip pat nebėra kompensuojamos LET veiklos ir dujų balansavimo, mainų bei saugojimo sąnaudos, kurias įmonė dabar dengia iš pajamų.

ESTT gegužės 17 D. skelbs sprendimą kitoje „Achemos“ inicijuotoje byloje dėl 2014 metais taikytos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) finansavimo schemos. Į ESTT kreipėsi „Achemos“ ginčą su Kainų komisija nagrinėjantis Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT).

Išvadą šioje byloje šiemet sausį pateikęs ESTT generalinis advokatas Nilsas Wahlas (Nilsas Valas) nurodė manantis, kad Lietuvos VIAP schema atitinka valstybės pagalbos požymius, o ar ji gali būti pripažinta teisėta pagal Europos Sąjungos sutarties nuostatas dėl bendros ekonominės svarbos paslaugas teikiančių įmonių, turėtų nuspręsti Lietuvos teismai.

ESTT generalinio advokato nuomonė nebūtinai sutampa su galutiniu teismo sprendimu.

