V. Sinkevičius: naujos pakuočių taisyklės gyventojui kasmet padės sutaupyti iki 100 Eur

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Virginijaus Sinkevičiaus, už aplinką atsakingo Europos Komisijos nario, teigimu, direktyva dėl pakuočių ir pakavimo atliekų paskatins, kad prekyboje atsirastų daugiau produktų daugkartinio naudojimo pakuotėse, ten, kur įmanoma, vienkartinių pakuočių bus visai atsisakyta, o instrukcijos, kaip išmesti pakuotę, bus paprastesnės.

Skaičiuojama, kad naujos taisyklės kiekvienam gyventojui kasmet padės sutaupyti iki 100 Eur, pabrėžė eurokomisaras, kalbėjęs konferencijoje, kurią organizavo licencijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija „Žaliasis taškas“ kartu su „Europe Direct“ centrais Lietuvoje.

„Kol kas Lietuvoje vos 4% naujo gaminio sudėties sudaro perdirbtos žaliavos – tai yra per mažai. Vietoje to, kad medžiagas naudotume pakartotinai, mes jas vis dar imame iš gamtos ir gaminame naujus produktus. Tačiau esame užsibrėžę tikslą, kad už dvejų metų 70% surenkamų pakuočių atgims antram gyvenimui ir virs naujais produktais. Per trejus metus mes siekiame patrigubinti pakuočių perdirbimą ir kuo daugiau jų grąžinti į savo pramonę“, – planuojamus pokyčius pristato Simonas Gentvilas, aplinkos ministras.

Jis priduria, kad gamintojai skatinami pradėti kuo daugiau žaliavų naudoti pakartotinai, o nauja pakuotė turi būti lengvai perdirbama, vienalytė. Svarbu ir tai, kad ji nebūtų kelis kartus didesnė už patį produktą.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Visvaldas Varžinskas, Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos instituto docentas, KTU Pakavimo inovacijų ir tyrimų centro vadovas, atkreipia dėmesį, jog turime kovoti ne su pasekme, o priežastimi, todėl vien rūšiavimo – nepakanka. Nepaisant didėjančio antrinio medžiagų panaudojimo, žmonių vartojimas taip pat auga.

Naujausiais duomenimis, iš kasmet naujai išgaunamų medžiagų, pakartotinai pasaulyje panaudojama vos 7,2% – visos kitos atsiduria sąvartynuose, vandenynuose ar yra sudeginamos.

„Nepaisant to, jog į gamybą sugrįžta vis didesnė dalis panaudotų išteklių, žiediškumo rodiklis kasmet mažėja (2018 m. buvo 9,1%). Tačiau pavyzdį pasauliui demonstruoja Olandija, kurios žiediškumo rodiklis yra 24%, Lietuvoje – 3,3% (83,9 mln. tonų)“, – pranešime cituojamas V. Varžinskas.

Mokslininkas pateikia ir inovatyvių pavyzdžių, o vienas tokių – patekusi į vandenyną, maistu žuvims tampanti pakuotė.

[{"title":"Nemokamų maišelių pabaiga: kelias griežtas, bet pozityvus, o įgyvendinimas nesudėtingas","url":"https://vz.lt/prekyba/2022/11/25/nemokamu-maiseliu-parduotuvese-pabaiga-kelias-grieztas-bet-pozityvus","category":"PREMIUM","profiles":[1021,1057,1067,1633,1657]},{"title":"„Math Scientific“ patirtis: kaip prekės ženklui iššauti į kosminio populiarumo aukštumas","url":"https://vz.lt/rinkodara/2022/12/18/math-scientific-patirtis-kaip-prekes-zenklui-issauti-i-kosminio-populiarumo-aukstumas","category":"PREMIUM","profiles":[1021,1028,1067,1633,1654,1657,1872,2097]},{"title":"„Kormotech“ gamykloje – 200 receptų, midijos katėms ir naujų statybų planai","url":"https://vz.lt/pramone/2023/02/27/kormotech-gamykloje--200-receptu-midijos-katems-kulkos-sirdyse-ir-nauju-statybu-planai","category":"PREMIUM","profiles":[1020,1067,2175]}]

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.