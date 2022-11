„Klaipėdos naftos“ trijų ketvirčių pajamos augo 22%

Algimanto Kalvaičio nuotr.

„Klaipėdos naftos“ įmonių grupė per tris 2022 m. ketvirčius gavo 56,5 mln. Eur pajamų, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pajamos augo 22%. Grupės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) pasiekė 27,2 mln. Eur ir padidėjo 34%.

Per tris ketvirčius įmonių grupės, kuriai priklauso AB „Klaipėdos nafta“ (KN) ir komercine suskystintų gamtinių dujų (SkGD) veikla užsiimanti UAB „SGD logistika“, konsoliduoti nuostoliai siekė 29 mln. Eur – du kartus mažiau nei pernai tuo pat metu (57,5 mln. Eur).

Koreguotas grynasis pelnas – buvo 6,3 mln. Eur, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą ketvirtadienį pranešė bendrovė.

Pažymima, kad tiek grupės, tiek AB „Klaipėdos nafta“ grynajam pelnui reikšmingą įtaką darė nerealizuoti valiutų kursų nuostoliai ir nuo 2020 m. sausio 1 d. 26,8 mln. Eur per metus sumažinta SkGD saugumo dedamoji.

2022 m. 9 mėn. naftos terminalų pajamos sudarė 19,2 mln. Eur ir buvo 23,9% didesnės, palyginti su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu (15,5 mln. Eur).

Per devynis 2022 m. mėnesius įtakos pajamų augimui turėjo augantis kuro suvartojimas pasaulyje, kuris per šių metų 9 mėnesius viršijo 2021 m. to paties periodo skaičių bei buvo artimas 2019 m. rodikliams. Po pandemijos sumažėję naftos perdirbimo gamyklų pajėgumai ir besikeičianti geopolitinė situacija lėmė įtemptą pasiūlos ir paklausos balansą rinkoje ir didino Europos naftos perdirbimo gamyklų produkcijos, o kartu ir naftos terminalo paslaugų, poreikį.

Reguliuojamos SkGD veiklos pardavimo pajamos sudarė 33,5 mln. Eur ir buvo 6,9 mln. Eur arba 25,9% didesnės, palyginti su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu (26,6 mln. Eur).

Pajamos iš komercinės SkGD veiklos per 2022 m. 9 mėn. sudarė 3,8 mln. Eur ir buvo10,5% mažesnės, palyginti su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu (4,2 mln. Eur).

Komercinės SkGD veiklos segmentą sudaro verslo vystymo projektai, įskaitant SkGD terminalo operavimą Brazilijoje, ir SkGD paskirstymo stoties Klaipėdoje veikla.

