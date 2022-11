UAB „Serpantinas“: pramonė 4.0 sprendimai atnaujina įmonės veiklos filosofiją

UAB „Serpantinas“, veiklą pradėjusi nuo suvirinimo, metalo apdirbimo, robotizacijos ir automatinio išdavimo įrangos pramonei mažmeninės ir didmeninės prekybos, per 30 verslavimo metų tapo ir pirmaujančia tokių sprendimų kūrėja Lietuvoje. Dabar ji bendradarbiauja su pasaulinio lygio prekiniais ženklais „ESAB“, „3M“, „Microstep“, „Jasic “, „KEMPER“, „Siegmund“, „Kuka“. Įmonės direktorius Justinas Skaržauskas sako, kad ilgametė patirtis šioje srityje reiškia kompetencijas, klientų pasitikėjimą, bet ne rutiną: verslas dinamiškas, keičiasi aplinkybės, pramonės galimybės ir net verslo filosofija. Todėl, atsižvelgdama į naujausias rinkos tendencijas, Panevėžio įmonė siekia tapti tiltu, jungiančiu bendrovių gamybą su pažangiais Pramonė 4.0 sprendimais.

Kitų šalių pavyzdžiai – akstinas įsitraukti į pramonė 4.0 revoliuciją

Nepaisant optimistiškai nuteikiančių statistikos duomenų, kad Lietuva skaitmeninės ekonomikos indekse užima 14 vietą, įmonės patirtis rodo, jog nemaža dalis šalies verslo atstovų dar gana atsainiai vertina Pramonė 4.0 revoliuciją. Lietuvą ir Latviją šiame reitinge lenkia Estija (7 vieta), o pirmose gretose rikiuojasi Šiaurės Europos šalys. Tai patvirtina ir vieno iš įmonės atstovaujamų pasaulinių automatizavimo sprendimų tiekėjų, korporacijos „Kuka“, duomenys – per 2020 m. daugiausia robotų įsigijo Švedijos įmonės, toliau seka Danijos, Suomijos, Norvegijos verslai. Bendrai šios šalys įsigijo 2660 robotų, o Baltijos valstybėse korporacija pardavė vos 180 vienetų. Taigi, pagrindinis iššūkis, kuris tenka mums – įmonių nusiteikimas ir įsitikinimas, kad neinvestuojant į naują įrangą sėkmingai išlikti rinkoje pavyks dar ilgus metus.

UAB „Serpantinas“ direktorius Justinas Skaržauskas. Pauliaus Vepšto nuotr.

Kita vertus, verslas Lietuvoje turi atlaikyti ir kitose šalyse veikiančių įmonių konkurencinį spaudimą. Jų pažanga kai kurioms Lietuvos bendrovėms tapo akstinu išdrįsti apsvarstyti naujoves – pasidomėti gamybos gerinimo būdais, pažangių įrenginių įdiegimu, skaitmenizavimu. Įtakos tokiems sprendimams turi ir vietinės aplinkybės: kompetentingų specialistų stoka, besikeičiantys darbuotojų poreikiai darbovietėms, verslo aplinkos mentalitetas.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Į ateitį žvelgiame optimistiškai, stebime augantį Panevėžio įmonių susidomėjimą pažangiais sprendimais, fiksuojame poreikį konsultacijoms dėl skaitmenizacijos, automatizacijos, išreiškiamą norą investuoti į gamybą, populiarinti atliktus projektus ir pastangas pritraukti vis daugiau jaunų inžinerijos specialistų, kurie šiame mieste turi galimybę išnaudoti savo potencialą, kurti pridėtinę vertę.

Kokių sprendimų ieško gamybos įmonės?

Vadiname save tarpininku tarp naujos kartos įrenginius pramonės sektoriui gaminančių bendrovių ir verslų, norinčių atnaujinti įrangą, padidinti veiklos našumą. „Serpantinas“ konsultuoja ir padeda atrasti įmonėms galimybes, todėl dažniausiai į mus kreipiasi įmonių atstovai, kurie jau įsivardijo aiškią ir konkrečią gamybos problemą, siekia ją spręsti.

Bendrovės sprendimui dažniausiai kelia kelis tikslus: gamybos našumą, gaminių kokybę, kaštų taupymą, darbo vietų patrauklumą. Tiesa, darboviečių tobulinimo poreikis gana naujas – įmonės investuoja į saugių, patogių ir gerų darbo vietų kūrimą, o tai – naujos darbo kultūros reiškinys. Visais atvejais analizuojame, ar tuos tikslus pasiekti įmanoma, skaičiuojame, kiek reikia investicijų.

Tikrai dažnai vertiname, ar robotizacija apskritai yra tinkamas gamybos optimizavimo būdas. Ji susijusi ir su tiekimo grandine ir su elektros sąnaudų valdymu, gamybos įrangos keitimu, tobulinimu. Pavyzdžiui, suvirintojas per darbo dieną virina maždaug 30 proc. laiko, o likusį laiką atlieka kitus darbus: gaminį neša, matuoja, deda, tvirtina, atlieka kitus reikalingus veiksmus. Taigi tik suvirinimo robotas neišspręs visų problemų, būtina išanalizuoti darbo vietos kontekstą – ten esančių detalių išdėstymą, tikslumą ir kitas aplinkybes.

Be to, ne visi robotai gali būti pritaikomi visiems gamybos atvejams. Jei neatliekama analizė, skaičiavimai, gali kilti rizika, kad tokia investicija bus nenaudinga, t. y. netiks pagal gamybos pobūdį. Pavyzdžiui, į įmonę kreipiasi klientai, girdėję apie terminį pjovimą lazeriu, norintys šią įrangą turėti savo gamyboje. Visgi, tokios CNC staklės pjauna ne tik lazeriu, bet ir termine plazma. Abu variantai kardinaliai skiriasi, todėl vien noro įsigyti tokias stakles nepakanka. Viskas priklauso nuo galutinio produkto, naudojamų medžiagų, strateginės gamybos krypties: tik išsiaiškinus tikslų poreikį, gaminio specifiką ir detales, galima priimti tinkamą sprendimą. Negana to, robotas ne visada gali pakeisti žmogaus darbą. Šis niuansas ypač aktualus mažesnėms įmonėms, neužsiimančioms masine serijine gamyba.

Lietuvoje vis dar populiaru paslaugą rinktis pagal mažiausią pasiūlytą kainą, bet šioje srityje tai – ypač rizikinga, kadangi ji nebūtinai reikš vertę. Tarkime, suvirinimo viela pirmame pasiūlyme yra brangesnė, bet, skaičiuojant visos gamybos eigos kaštus, laiką, papildomus aspektus (vielos valymą, šlifavimą, galutinį paruošimą), paaiškėja, kad galutinė suma yra mažesnė, o kokybės garantija – didesnė. Arba įsigiję keliais tūkstančiais daugiau kainuojančius oro kompresorius klientai atgauna investicijas jau po metų. O jeigu iš pradžių tokios investicijos buvo baimintasi, tada tikimybė, kad ji atsipirks po trejų metų arba visiškai neatsipirks, didėja. Todėl mūsų įmonės misija yra ne pasiūlyti gerą kainą ar robotą, o suteikti apčiuopiamą vertę.

Gamybos kaštai sumažėja nuo 30 proc.

„Serpantino“ darbuotojai yra sukaupę ilgametę patirtį kuriant individualius sprendimus, vizualizuojant gamybos linijos simuliacijas. Apskaičiuojamos reikalingos investicijos, jų atsiperkamumas, todėl drąsiai vardytini pavyzdžiai, kai mūsų darbuotojų pateikti pasiūlymai padėjo įmonėms sumažinti kaštus ir padidinti gamybos našumą.

Pavyzdžiui, neseniai atlikti mūsų skaičiavimai parodė, kad jei elektros kaina būtų 0,4 Eur/kWh, tai įmonės, nusprendusios atnaujinti oro kompresorius, investicijas susigrąžintų jau po metų. Kitas pavyzdys – bendrovei į gamybą įdiegus cemento maišų krovimą robotu, jos darbo našumas padidėjo 30 proc. Jei anksčiau 550 maišus penki darbuotojai sukraudavo per valandą, dabar robotas kartu su dviem specialistais (maišų užpildytoju ir autokrautuvo vairuotoju) per šį laiką vidutiniškai paruošia 1030 vienetų. Toks sprendimas ne tik saugo žmonių sveikatą, bet ir atveria verslams galimybes didinti pardavimus, plėsti gamybą.

Savo klientams padedame automatizuotai valdyti gamybos procesus ir efektyviau panaudoti darbo pramones. Jų patalpose integruojame išmaniąsias „Lanzi“ sandėliavimo sistemas, leidžiančias identifikuoti darbuotojo tapatybę ir tik tada leidžiančias jam pasiimti reikiamas darbo priemones: apsauginius akinius, pirštines ir pan. Išmanus išdavimas sutaupo iki 30 proc. šiai sričiai skirtų išlaidų, suteikia galimybę greitai sužinoti atsargų kiekį, matyti sunaudojimo statistiką. Be to, atliekame pagrindinius priežiūros, palaikymo ir apmokymo darbus, todėl klientams nereikia rūpintis nei medžiagų pildymu, nei sandėliais. Šios sistemos Lietuvoje sparčiai populiarėja.

Automatizacija skatina iš naujo apsvarstyti įmonės filosofiją ir procesus

Galima drąsiai sakyti, kad darbas skaitmenizavimo ir automatizavimo srityje, bendradarbiavimas su partneriais Lietuvoje ir užsienyje įkvepia atsigręžti į verslo procesus, dar labiau tobulinti veiklos kokybę. Suprantama, kad siekiant klientui teikti kokybišką paslaugą, pirmiausia toji kokybė, aiškumas ir tvarka turi atsispindėti mūsų veikloje.

Prieš kelerius metus pradėjome modernizuoti vidines IT sistemas tiekimo, logistikos grandinėje. Įdiegėme išmanų, šiuolaikišką analitikos įrenginį, kuris padeda stebėti pardavimus ir juos analizuoti, skaitmenizuoti dokumentus. Daug dėmesio skiriame mūsų taikomų vidinių verslo procesų apsvarstymui ir žmogiškųjų išteklių valdymui: pareigybių aprašams, darbuotojų įsitraukimui, išlaikymui, adaptacijai, įmonės kultūrai.

Planuojame ir automatinės atsargų valdymo sistemos diegimą, kuri palengvintų atsargų likučių kontrolę, valdymą, taip pat verslo klientų platformą, kuri leistų optimizuoti aptarnavimą, pagreitinti užsakymus partneriams.

Juk šis laikas – ne tik įmonei, bet ir kitiems Lietuvos pramonės atstovams labai svarbus. Norint laimėti konkurencinėje kovoje, reikia didesnio našumo, kokybės ir patrauklios produkto kainos. Todėl pasauliui sparčiai žengiant į Pramonė 4.0, bendrovės negali likti nuošalyje. Jaučiamės reikalingi ir vertingi, galėdami prisidėti prie pramonės transformacijos Lietuvoje, o ypač – Panevėžio mieste.

Straipsnių ciklą „Pramonė 4.0 sprendimai Panevėžyje“ įgyvendinant Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamą verslo plėtros sąlygų gerinimo projektą „Sujungti Panevėžį: bendradarbiavimo stiprinimas gerinant Panevėžio verslo aplinką?“ parengė Panevėžio plėtros agentūra.