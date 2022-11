Automobilių pardavimų apimtys Rusijoje spalį smuko 63%

„AvtoVAZ“ gamykla Togliatyje, prie Volgos upės. Deniso Sinjakovo („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

Rusijoje automobilių pardavimai šių metų spalio mėnesį, palyginti su tuo pačiu periodu pernai, mažėjo 62,8%. Pardavimų kiekis taip pat mažėjo palyginus ir su rugsėjo mėnesiu, o pardavimų padidinti nepavyko nei vienam rusiškam prekės ženklui, rašo „Kommersant“.

Skelbiama, kad spalio mėnesį Rusijoje parduota 45.200 lengvųjų ir lengvųjų-komercinių automobilių, skaičiuoja Rusijos Europos verslo asociacija. Šie pardavimai buvo mažesni nei šių metų rugsėjo mėnesį, kaip parduota 46.700 automobilių, kas buvo 59,6% mažiau nei per tą patį mėnesį pernai.

Tai rodo, kad automobilių pardavimų apimtys nenustoja mažėti toliau.

Leidinys atkreipia dėmesį, kad rugsėjo mėnesį „Lada“ fiksavo 20% didėjusius pardavimus, tačiau spalio mėnesį pardavimai vėl ėmė mažėti.

Vertinant 10-ies mėnesių laikotarpį, pardavimai mažėjo 60,8%, iki 502.500 vienetų.

Rusijos naujų automobilių rinka pradėjo sparčiai trauktis kovo mėnesį, kai Vakarų sostinės užgriuvo Maskvą precedento neturinčiomis sankcijomis netrukus po to, kai Kremlius pasiuntė karius į provakarietišką Ukrainą.

Vakarų gamintojai, per pastaruosius du dešimtmečius ryžęsi šioje valstybėje surinkinėti savo automobilius, joje įkurtas gamyklas šiemet uždarė, pardavė vietos bendrovėms ar perdavė valdžios institucijomis be tiekimo gamybai išsaugojimo galimybių. Be to, dauguma gamintojų nutraukė savo automobilių ar jų dalių eksportą į Rusiją.

Savo ruožtu Rusijos valdžios institucijos sušvelnino saugos ir išmetamųjų teršalų standartus šalyje gaminamiems automobiliams, atšaukdamos net ir oro pagalvių reikalavimą. Maža to, ryžtasi projektuoti automobilių modelius su labai ribotu elektroninių komponentų komplektu, atsisakant net ir tokių kaip stabdžių antiblokavimo sistema (ABS). Taigi, reikalavimai automobilių sertifikavimui Rusijoje grąžinti netgi į 1988 metų lygį.

2021-aisiais beveik 150 mln. gyventojų turinčioje Rusijoje nupirkta 1,667 mln. naujų lengvųjų automobilių – 4,3% daugiau nei užpernai.

