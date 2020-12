Lietuvos miestuose – daugiau žaliosios energetikos: iniciatyvos imasi pramonės įmonės

„Green Genius“ saulės parkas.

Lietuvos verslo bendruomenė ne pirmus metus demonstruoja lyderystę priimdama pažangius, gamtai draugiškus sprendimus. Kompanijos renkasi tvarų verslo vystymo modelį, į jį įtraukdamos ir savo darbuotojus. Įprasta manyti, kad tokių idėjų vėliavnešiais yra didžiuosiuose šalies miestuose įsikūrę verslai, tačiau šiuo atveju išskirtinį pavyzdį demonstruoja ir regionai. Vienas iš jų – Utenos rajonas: čia įkurtas nutolusių saulės jėgainių parkas su greta įrengtais bičių aviliais, veikia pramonės įmonė, turinti didžiausią saulės jėgainę ant stogo, pirmoji Lietuvoje anglies dvideginio atžvilgiu neutrali gėrimų darykla, taip pat – saulės jėgainės, gaminančios ne tik elektros, bet ir šilumos energiją.

Gamina švarią energiją ir padeda apsaugoti bites

Įmonių grupei „Modus Group“ priklausančios atsinaujinančių išteklių energetikos bendrovės „Green Genius“ vadovas Ruslanas Sklepovičius teigia, kad Utenoje teko įgyvendinti ne vieną pažangų saulės energetikos projektą.

„Mieste įsikūrę pramonės verslai pasižymi atsakingu požiūriu į aplinką ir aktyviai domisi žaliosios energetikos galimybėmis, įsirengia saulės elektrines ant stogo. Dėl šios priežasties ir naujausiam nutolusių saulės jėgainių parkui įrengti pasirinkome būtent Uteną ir Pramonės gatvę, jau tampančia žaliąja arterija“, – teigia R. Sklepovičius.

Utenos Pramonės gatvėje įkurtas 1 MW galios nutolusių saulės jėgainių parkas ypatingas ir tuo, kad prisideda prie bičių populiacijos ir įvairovės išsaugojimo. Tai pirmasis saulės jėgainių parkas Lietuvoje, kuriame bendradarbiaujant su profesionaliais bitininkais įrengti bičių aviliai ir sukurta jiems tinkama aplinka. Užsienio šalyse saulės jėgainių parkai vis dažniau tampa namais bitėms, kurioms saulės modulius supančios pievos su laukinėmis gėlėmis yra palanki ekosistema.

Anot R. Sklepovičiaus, nors šis saulės jėgainių parkas yra įsikūręs Utenoje, jis yra skirtas visos Lietuvos gyventojams, norintiems prisidėti prie aplinkos išsaugojimo ir žaliosios energetikos plėtros. Norimus saulės jėgainių pajėgumus šiame parke per „Ignitis saulės parkai“ platformą gali įsigyti arba išsinuomoti bet kuris šalies gyventojas.

Utenoje – pirmoji CO2 požiūriu neutrali gėrimų darykla

Toje pačioje Pramonės gatvėje yra įsikūrusi ir viena pažangiausių Lietuvoje gėrimų daryklų. Bendrovės „Švyturys-Utenos alus“ gamykla yra pirmoji mūsų šalyje ir antroji visoje pasaulinėje „Carlsberg“ grupėje, kuriai suteiktas „carbon neutral“ statusas. Jis reiškia, kad gamyba darykloje vykdoma naudojant tik iš atsinaujinančių išteklių gaunamą energiją ir neteršiant atmosferos pridėtiniu anglies dioksidu. Tam „Utenos“ darykla apie 14 proc. visos reikiamos energijos pasigamina ant gamyklos stogo bendrovės „Green Genius“ įrengtoje saulės jėgainėje, o likusią įsigyja iš sertifikuotų žaliosios energijos tiekėjų.

„Švyturio-Utenos alaus“ Korporatyvinių reikalų ir komunikacijos direktorius Dainius Smailys sako, kad tvari veikla ir poveikio aplinkai mažinimas yra vienas iš įmonės bei visos pasaulinės „Carlsberg“ grupės, kuriai ji priklauso, prioritetų.

„Utenos“ darykloje jau pasiekėme visoms grupės darykloms keliamo tikslo iki 2030 metų pilnai remtis iš atsinaujinančių šaltinių gaunama energija ir gamybos procese užtikrinti nulines CO2 emisijas. To padėjo pasiekti ant daryklos stogo nuo 2018 metų veikianti saulės jėgainė, kurios galia siekia net 1 MW. Ji leidžia patenkinti reikšmingą dalį daryklos energijos poreikių. Likusi dalis daryklos suvartojamos elektros energijos yra patvirtinama „Certificate of Origin for Green Electricity“ žaliosios energijos sertifikatais, kurie užtikrina, kad naudojama energija yra gaunama iš atsinaujinančių šaltinių – saulės, vėjo ar vandens, o garas mums yra tiekiamas iš biokuru kūrenamos katilinės“, – sako D. Smailys.

Anot D. Smailio, visose „Švyturio-Utenos alaus“ daryklose taip dedamos pastangos efektyviam energijos naudojimui. Nemenkus energijos kiekius „Utenos“ daryklai leidžia sutaupyti įdiegta energijos grąžinimo sistema ir karštų paviršių izoliavimas, variklių atnaujinimas, naujos kartos šaldytuvų naudojimas ir kitos priemonės.

„Pastangos veikti tvariai ir darant kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai yra svarbu kiekvienam socialiai atsakingam verslui. Džiugu, kad mūsų kaimynystėje Utenoje žaliųjų iniciatyvų matome vis daugiau. Tokiu būdu rodomas pavyzdys ir kitiems šalies regionams“, – įsitikinęs D. Smailys.

Didžiausia Baltijos šalyse saulės jėgainė ant pramoninio pastato stogo – irgi Utenoje

Ieškant teigiamų pavyzdžių žvilgsnis neabejotinai krypsta ir į Utenoje veikiančią bendrovę „Biovela-Utenos mėsa“, ant kurios gamybinių patalpų ploto praėjusiais metais įrengta didžiausia iš visų pramonės įmonių Lietuvoje ir Baltijos šalyse turimų saulės jėgainių. Net 1,7 MW galios saulės jėgainė bendrovei pagamina apie 11 proc. visos suvartojamos energijos.

„Tokio dydžio saulės jėgainės įrengimas ant gamybinių patalpų stogo savo apimtimi ir investicijų dydžiu yra vienas didžiausių mūsų įmonės projektų energetikos srityje. Jis ne tik padeda reikšmingai sumažinti veiklos poveikį aplinkai ir duoda apčiuopiamą naudą, bet taip pat suteikė papildomą postūmį ir toliau žengti tvarumo kryptimi bei prisidėti prie atsinaujinančių išteklių energetikos plėtros. Šiandien tai yra svarbu visoms įmonėms, o ypač pramonės lyderiams, kurių pastangos mažinti neigiamą poveikį aplinkai yra ypač reikšmingos“, – sako „BIOVELA Group“ Rinkodaros direktorius Povilas Vinžanovas.

Anot P. Vinžanovo, kiekvienas energijos taupymo sprendimas, o ypatingai tokio dydžio saulės elektrinė, natūraliai skatina visą organizaciją kiekviename žingsnyje ir procese papildomai pasitempti tvarių ir aplinkai draugiškų principų paieškose ir įgyvendinime.

Įmonės atstovas pasakoja, kad „Biovela-Utenos mėsa“ bendrovėje tai ne pirmas ir ne paskutinis pažangus energijos taupymo ir efektyvaus resursų panaudojimo sprendimas – pavyzdžiui, gamykloje naudojamas efektyvus LED apšvietimas su judesio davikliais, įdiegtas suspausto oro kompresorius su energijos grąžinimo sistema. Taupant gamybinių linijų aušinimui naudojamą vandenį patalpose taip pat įrengtas maždaug 800 m ilgio vamzdynas pastovaus vandens kiekio recirkuliavimui atliekant linijų atvėsinimo funkciją.

Šalyje ima kurtis žalieji pramonės centrai

Veikti tvariau investuodamos į žaliosios energetikos sprendimus Utenoje yra pasirengusios ir kitos įmonės. „Utenos šilumos tinklų“ iniciatyva 2018 m. Utenoje buvo sumontuotas ir funkcionuoti pradėjo atsinaujinančios energijos (smulkintos medienos) vandens šildymo katilas su 10MW galios medienos deginimo pakura. Bendrovė neseniai investavo ir į nuosavos saulės jėgainės įrengimą Utenoje. 100 kW galios fotovoltinės saulės elektrinės pagaminta elektros energija bus naudojama šilumos energijos gamybai. Planuojama, kad per metus saulės jėgainė sugeneruos 138,74 MWh elektros energijos, kuri bus paversta Utenos gyventojų namams ir kitoms patalpoms šildyti skirti šilumos energija.

Anot „Green Genius“ vadovo R. Sklepovičiaus, visi šie pavyzdžiai patvirtina – žaliosios energetikos vystymo tikslus šaliai padeda įgyvendinti ir atsakinga verslo bendruomenė. Ateities ambicijos taip pat džiugina – iki 2050-ųjų Lietuva pasiryžusi pradėti gaminti tik iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintą elektros energiją. „Šiandien žaliosios energijos vartotoju gali tapti tiek verslas, tiek bet kuris šalies gyventojas. Tikimės, pažangios idėjos išliks visuomenės prioritetu ir ateityje gyvensime dar labiau tvariuose, žaliuose miestuose“, – reziumuoja R. Sklepovičius.

„Švyturys-Utenos alus“ saulės elektrinė ant stogo.