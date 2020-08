„Druskininkų Rasa“ indėlis į žalesnį rytojų

Patogus gyvenimas, pažymėtas gausybe vienkartinių ir neilgalaikių daiktų, prietaisų, pakuočių, kainuoja ne tik galutiniam vartotojui, bet ir gamtai. XXI a. pamažu tampa, atsakingų prieš vartotoją ir gamtą įmonių, amžiumi. Įmonių požiūris į aplinką atspindi jos požiūrį į planetos gyventojus. UAB „Druskininkų Rasa“ gyvuoja jau daugiau nei 20 metų, per šį laikotarpį įmonė siekė tapti socialiai atsakinga įmone ir gaminti aplinkai draugiškus produktus.

Žalia lietuviška energija ir saulės elektrinės

UAB „Druskininkų Rasa“ jau dešimtmetį, žingsnis po žingsnio, keliauja link aplinkai draugiškos gamybos. 2012 metais viena iš pirmųjų įmonių pradėjo naudoti žalią lietuvišką energiją – net 100 proc. gamybos procese naudojamos energijos yra išgaunama iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI). Šis žingsnis leido prisidėti prie klimato kaitos mažinimo, kadangi įmonėje naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, į atmosferą patenka mažiau kenksmingų medžiagų.

Antru dideliu žingsniu tapo 2019 metais UAB „Druskininkų Rasa“ projekto „Fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas pramonės įmonėje“ įgyvendinimas. UAB „Druskininkų Rasa“, kartu su UAB „Saulės Grąža“, rado puikų sprendimą, kaip didinant vandens gamybos efektyvumą, tausoti gamtą, išnaudojant atsinaujinantį energijos šaltinį – saulę. Per itin trumpą laiką, buvo įrengti net 1 270 saulės modulių, galinčių pagaminti iki 20% saviems poreikiams naudojamos elektros energijos. Taigi, dėl vandens gamybos sezoniškumo, saulės elektrinės leido maksimaliai išnaudoti momentiškai generuojamą elektros energiją. Naudodama žalią elektros energiją įmonė prisideda prie aplinkos, kurioje vykdo savo veiklą, tausojimo ir išreiškia savo požiūrį į šalies ekologines problemas.

Naujos įrangos įtaka plastiko taršos mažinimui

UAB „Druskininkų Rasa“ taip pat ieško būdų prisidėti prie plastiko taršos problemos sprendimo. „Lengvesni buteliukai – lengvesnė sąžinė mums bei lengvesnis miegas mūsų vaikams ir vaikaičiams“,- teigia UAB „Druskininkų Rasa“ direktorė Jolita Jolanta Sinevičienė. Investavusi nemažai finansų, laiko ir žmogiškųjų resursų, įmonė surado būtinus techninius sprendimus, leidžiančius vandenį pilstyti į dar lengvesnius buteliukus — atidaryta nauja išpilstymo linija, leidžianti taupyti gamtos išteklius ir užtikrinti itin aukštą produkcijos kokybę.

Naujas Krones-Kosme gamintojų PET butelių pūtimo, pylimo ir kamščiavimo įrengimas ir mineralinio vandens karbonizavimo įranga, padidina gamybos našumą net 3 kartais, iki minimumo sumažina žmogiško faktoriaus klaidas, taip užtikrinant aukščiausią gaminių kokybę, bei leidžia sutaupyti plastiką ir elektros energiją. Palyginus naująją įrangą su senąja, per metus planuojama sutaupyti 40% elektros energijos ir iki 100 000 kg plastiko. „Siekiame būti socialiai atsakingi, nuolatos tobuliname gamybos procesus, ieškodami būdų mažinti gamtai daromą poveikį. Mūsų buteliukai yra 100proc. perdirbami, tačiau šalia perdirbimo taip pat siekėme sumažinti plastiko žaliavų suvartojimą. Šiuo metu Natūralaus mineralinio vandens „Rasa“ 1,5l talpos buteliukai jau yra palengvėję 18 proc., o Natūralaus mineralinio vandens „Rasa Light“ 1,5l talpos buteliukai – 13 proc. Ateityje planuojame lengvinti ir kitų Druskininkų Rasos prekės ženklų buteliukus“, – apie produkto tobulinimo procesą pasakoja „Druskininų Rasa“ direktorė Jolita Jolanta Sinevičienė. Taigi, nauja įranga leidžia ne tik užtikrinti kompleksinį klientų poreikių patenkinimą, bet ir įgyti ilgalaikį konkurencinį pranašumą.

J. J. Sinevičienės teigimu, dėmesys gamtos tausojimui yra neatskiriamas nuo aukščiausios kokybės siekių. „Skiriamas dėmesys gamtos puoselėjimui neatsilieka ir nuo siekio užtikrinti aukščiausią gaminių kokybę. Todėl norime pasidžiaugti, kad 2020 metais „Druskininkų Rasa“ buvo audituota ir įvertinta tarptautiniu kokybės sertifikatu BRC. Šis sertifikatas byloja apie aukščiausios kokybės užtikrinimą, o tokio sertifikato gavimas įrodo, kad įmonėje yra veiksminga kokybės vadybos sistema, efektyvi produktų, procesų ir darbuotojų kontrolė“,- pabrėžia UAB „Druskininkų Rasa“ direktorė Jolita Jolanta Sinevičienė.

Perdirbimo mastai

2016 m. pradėjusi veikti užstato sistema, privertė vartotojus atsakingiau pirkti ir rūšiuoti gėrimų tarą. Dar prieš kelerius metus viešose vietose buvo galima rasti besimėtančių butelių nuo įvairių gėrimų, tačiau šiai dienai, beveik 92 proc. gėrimų pakuočių keliauja į taromatus ir rankinio surinkimo punktus. „USAD duomenimis, 2018 metais buvo Lietuvoje atiduota perdirbti 11,6 tūkst. tonų vienkartinių PET pakuočių, 2019 metais – beveik 11,9 tūkst. tonų. Apskaičiuota, kad gaminiui iš perdirbto plastiko sunaudojama maždaug 76 proc. mažiau energijos. Be to, perdirbus toną plastiko, neleidžiama susidaryti 1,7 t CO2“,- teigia VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ (USAD) generalinis direktorius Gintaras Varnas. Tad taros perdirbimas ir gamyboje naudojamas mažesnis kiekis plastiko, turi didelės įtakos plastiko taršos mažinimui. Ir nors šiai dienai negalime išsiversti be plastikinių gaminių, mes galime pasirūpinti kad jie būtų pagaminti laikantis aplinkai draugiškos gamybos standartų bei būtų tinkami perdirbti.