„Fazer Lietuva“: ambicingi energijos taupymo planai atsipirko su kaupu

Bendrovės „Fazer Lietuva“, valdančios kepyklą „Gardėsis“, pavyzdys gali įkvėpti ir kitus verslus imtis drąsių energijos taupymo sprendimų. Nuosekliai investuodama į energiją tausojančias inovacijas ir ieškodama naujų būdų panaudoti gamyboje susidarančią energiją, bendrovė sugebėjo beveik 8 kartus viršyti „Fazer“ grupės išsikeltus energijos taupymo tikslus – kasmet sutaupyti 2 proc. energijos. Pasiekti rezultatai bendrovės ambicijų nesumažino, priešingai, ateities planuose – beprotiškais vadinami energijos tausojimo sprendimai.

Prieš dvejus metus „Gardėsio“ kepykloje padinės krosnys buvo pakeistos naujomis, taip sutaupant apie 23 tūkst. m3 dujų per metus. Tais pat metais buvo pakeistas ir įmonės administracijos stogas. Nuo tada bendrovė nebesinaudoja centriniu miesto šildymu – administracijos patalpas šildo perteklinė gamybos energija.

nuotrauka::2 right

„Tuo mūsų investicijos į taupesnį energijos vartojimą nesibaigė. Pernai įdiegėme krosnių, naudojamų patalpų ir vandens šildymui, ekonomaizerius. Jie per pirmą šių metų ketvirtį padėjo sutaupyti 15 proc. elektros energijos nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Be to, siekdami sutaupyti dar daugiau energijos, šių metų vasaros pradžioje visus šviestuvus pakeitėme į LED technologijos apšvietimą. Jis leis mums sutaupyti iki 50 proc. apšvietimui naudojamos energijos. O tai sudaro daugiau nei 182 tūkst. kW per metus“, – apie energiją tausojančius pakeitimus pasakoja „Fazer Lietuva“ Baltijos šalių gamybos ir tiekimo direktorė Zita Petkevičienė.

Nepaisant to, kad „Fazer Lietuva“ viršija visos grupės iškeltus tikslus, įmonė nenustoja gerinti rezultatų ir nuolatos investuoja į naujovių diegimą.

Energijos taupymo strategiją padiktavo energijos auditas

Prieš dvejus metus įmonė atliko energijos auditą. Pasak Z. Petkevičienės, audito pateiktos išvados ir gairės padėjo lengviau identifikuoti sritis, kuriose galima sutaupyti daugiausiai energijos išteklių. Taip pat „Gardėsio“ atstovė pasakoja, jog įmonė niekada nenustoja galvoti, kaip sutaupyti dar daugiau energijos. Šiuo tikslu yra įgyvendinamas „Idėjų banko“ projektas, kurio metu darbuotojai raginami siūlyti idėjas, kaip pagerinti įmonės veiklą ir procesus. Nors kai kurios idėjos gali atrodyti itin drąsios, įmonė sėkmingai įgyvendina savo energijos taupymo tikslus.

„Galbūt kai kurios iš mūsų būsimų idėjų atrodo kiek beprotiškos, tačiau sugalvojome, kaip dar galime panaudoti perteklinę energiją. Kitais metais planuojame mūsų įmonės kieme keisti visą asfalto dangą ir perteklinę energiją naudoti asfalto šildymui. Kodėl tai naudinga investicija? Nebereikės papildomo transporto sniegui valyti, o autokarai, važinėjantys po mūsų kiemą, taupys dyzelinį kurą, nes neklimps sniege. Tai dar vienas žingsnis, padėsiantis tausoti energiją, tačiau ne mažiau svarbu ir tai, kad taip sukursime saugesnę aplinką darbuotojams, žiemą dirbantiems lauke“, – pasakoja įmonės atstovė.

Gerosios Lietuvos patirtys iškeliauja į užsienio šalis

„Fazer“ yra suomių įmonė, o gerai žinoma, kad Šiaurės Europos šalys itin toli pažengusios energijos taupymo srityje. Tačiau, anot Z.Petkevičienės, itin džiugu, kad Lietuva neatsilieka energijos taupymo klausimais, o kai kuriose srityse – net ir lyderiauja.

„Visa „Fazer“ grupė – ne tik socialiai atsakinga, bet ir aplinkai draugiška įmonė. Kiekvienais metais rengiami forumai, kuriuose įmonės padaliniai ar verslai pristato sėkmingai įgyvendintus projektus ir dalinasi gerosiomis praktikomis, kurias mielai pasiskoliname ir pritaikome Lietuvoje. Galiu pasidžiaugti, kad ne tik skolinamės, bet ir įkvepiame kitus verslo vienetus savo išskirtinėmis idėjomis. Neseniai grupei pristatėme naujos kartos kompresorius, kurie naudoja mažesnio slėgio suspaustą orą ir dirba tik tada, kai reikia. Ši Lietuvos patirtis buvo puikiai pritaikyta Rusijoje ir Suomijoje bei padėjo sutaupyti nemažai energijos tose šalyse veikiančioms grupės įmonėms”, – pasakoja Z. Petkevičienė.

Viena lyderiaujančių kepyklų Lietuvoje ragina ir kitus verslus nepabijoti investuoti į energiją tausojančius sprendimus. Taip esą įmonės ne tik prisidės prie visos planetos ir ateities kartų gerovės, bet ir sumažins kaštus energijai. Kaip sako Z. Petkevičienė: energijos tausojimas tolygus pinigų taupymui.

„Fazer Lietuva“ Baltijos šalių gamybos ir tiekimo direktorė įsitikinusi, kad šiandieniniame kontekste tiesiog nebegalime nusimesti atsakomybės ir galvoti, kad planetos ateitis nuo mūsų nepriklauso. Tai yra ilgalaikė investicija ne tik į aplinkos apsaugą, bet ir į verslą, į taupymą ir efektyvumą, naudojant energiją.

videoklipas::1

nuotrauka::1 nocrop

