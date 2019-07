„Eikai“ plėtoti „Live Square“ sekėsi geriau, nei tikėjosi, pasiekė 9% pajamingumą

Nekilnojamojo turto plėtros bendrovė „Eika“ tikina suvaldžiusi investicijas į multifunkcį kompleksą Vilniaus centre „Live Square“, kai kurie sprendimai netgi padėjo sutaupyti, o netikėtai prisistatęs nuomininkas – padidinti nuomos pajamas dešimtadaliu.

Kompleksą sudaro butai, viešbutis, biurai bei komercinės patalpos. Čia „Eika“ buvo suplanavusi investuoti 49 mln. Eur. Pasak Domo Dargio, bendrovės vadovo, galų gale ši suma bus šiek tiek mažesnė.

„Pirmą kartą statėme viešbutį, buvome neužtikrinti, todėl turėjome rezervą. Bet nemažai sprendimų radome Lietuvoje, nors „Hilton“ reikalavimai aukšti“, – žurnalistams ketvirtadienį pristatydamas kompleksą kalbėjo D. Dargis.

Be to, sutaupyti lėšų pavyko ir dėl to, kad lietui surinkti nereikėjo įrengti naujos sistemos – pavyko pritaikyti po žeme buvusį originalų seną rankomis mūrytą kolektorių: „Jis realiai žmogaus dydžio, juo galima eiti. Šiek tiek sumažinome automobilių stovėjimo aikštelę, kolektorių išsaugojome ir taip sumažinome biudžetą.“

Kita vertus, palei Dainavos g. stovintį daugiabutį rekonstruoti buvo apie 20% brangiau nei statyti naują pastatą. Pavyzdžiui, čia nebuvo įmanoma naudoti krano.

VŽ paklaustas, koks komplekso „Live Square“ metinis nuomos pajamingumas, D. Dargis įvardija apie 9%. Tačiau jis pažymi, kad rizikos kyla dėl viešbučio verslo specifikos: turistų srautų, jo užimtumo ir pan. Tiesa, palyginti su pirminiu verslo planu, bendras nuomos pajamas pavyko padidinti apie 10%, nes sulaukė prekybos tinklo „Rimi“ užklausos apie potencialų plotą parduotuvėje.

Kaip pasakoja „Eikos“ vadovas, iš pradžių ploto greito apsipirkimo (angl. express) parduotuvei nebuvo numatyta, tačiau galų gale buvo nuspręsta sumažinti požeminę automobilių stovėjimo aikštelę ir pasiūlyti vietos „Rimi“.

Šiuo metu komplekse likęs 170 kv. m. neišnuomotas prekybinis plotas bei 6 neparduoti butai.

Reta parkavimo sistema

Po kompleksu yra įrengta 2 lygių požeminė automobilių stovėjimo aikštelė. Daugiau po žeme bendrovės kasti nebegalėjo, nes šioje vietoje gruntinis vanduo kaupiasi pakankamai aukštai.

Todėl norint efektyviai išnaudoti erdvę, dalyje jos įrengta automatinė sistema, kuri keliais aukštais sukelia automobilius. Lyg į „narvą“ įvarius ir ten palikus automobilį, sistema pagal užimtumą nusprendžia, kur jį „nuvežti“ – pirmą, antrą ar trečią „narvo“ aukštą.

„Taip dviejų aukštų aikštelėje telpa trys lygiai. Čia yra kiek daugiau nei 50 tokių vietų, kai paprastai turbūt tilptų tik keliolika“, – sako Povilas Čepaitis, komplekso architektas.

P. Čepaitis išskiria dar kelis sprendimus, kurie rinkoje gal ir nebėra naujiena, tačiau taip pat nėra pritaikomi labai dažnai.

„Pavyzdžiui, tiek mes, tiek „Hilton“, buvome kategoriškai prieš radiatorius, nenorėjome, kad languose matytųsi po tokį. Todėl buvo panaudoti elektrinio šildymo kilimėliai sienose. Taip pat pastatuose naudojamos išmaniosios apšvietimo valdymo sistemos, leidžiančios jį reguliuoti atsižvelgiant į įvairius scenarijus, taip pat lauko apšvietimą“, – žurnalistams pasakojo „Unitectus“ architektas.

Inspekcija tikrino 4 kartus

Plėtojant „Live Square“, kilo konfliktų su aplinkinių namų gyventojais. Pasak D. Dargio, su trimis iš keturių situaciją pavyko išspręsti taikiai, su vienais vis dar vyksta ginčas teisme. Gyventojai bando įrodyti, kad viena iš komplekso sienų buvo pastatyta per arti jų namo.

„Statybos inspekcija visą projektą tikrino mažiausiai 4 kartus, vertė kiekvieną popierių. Buvo ir iš Kauno skyriaus atvažiavę tikrinti, patvirtino, kad projektas teisingas. Teismas mums nėra naudingas, stengiamės taikiai sutarti“, – teigia D. Dargis.

Domas Dargis, nekilnojamojo turto plėtros ir statybos UAB „Eika" generalinis direktorius. 3 lygių automobilių parkavimo sistema. Šalia „Live Square" esančio daugiabučio ugniasienė. Ugniasienė yra priešgaisrinė pertvara, kuri gaisro atveju turėtų sukliudyti plisti ugniai.

