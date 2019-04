Įvertino Panevėžio sporto centro architektūrinę koncepciją

Panevėžio regioninė architektūros taryba, įvertinusi numatomo rekonstruoti sveikatinimo centro architektūrinės koncepcijos pasiūlymus, pasigedo urbanistinio sprendimo, architektūrinės idėjos ir profesinės argumentacijos.

Koncepcijos autoriaus Gražvydo Sabaliausko pateikti daugiafunkcinio sporto ir sveikatinimo centro „Aukštaitija“ architektūriniai sprendiniai neatitinka nei vieno iš Architektūros įstatyme numatytų architektūros kokybės kriterijų, teigiama Lietuvos architektų rūmų pranešime.

Regioninės architektūros taryboje (RAT) pasiūlymai buvo svarstyti dviejuose posėdžiuose, antrą kartą dalyvaujant ir Vilniaus RAT ekspertams.

Bendroje ekspertų pateiktoje išvadoje pažymima, jog tokio dydžio objektas negali būti projektuojamas šioje vietoje, jis netenkina visuomenės interesų.

Teigiama, kad projekte neišnaudota galimybė į bendrą kokybišką struktūrą apjungti esamus sporto centro pastatus ir naujai projektuojamą baseino tūrį – jis projektuojamas kaip atskiras savarankiškas pastatas, neturintis struktūrinio ryšio su esamu pastatu.

Be to, ekspertų teigimu, pasiūlytame variante didelį tūrį bandoma įsprausti į per mažą plotą ir funkcionaliai neteisingai išspręstos įėjimo erdvės, susisiekimas su automobilių stovėjimo aikštelėmis – labai nepatogus.

RAT miesto savivaldybei pateikta rekomendacija – rasti sprendimą visam kompleksui su esamais pastatais ir ledo arenos iškėlimu arba parinkti naują vietą.

nuotrauka::2

Bendrovės vizualizacija.

