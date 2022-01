Darbas ir kelionës viename: á ðaliø TOP 50 pateko ir Lietuva

Pandemija, privertusi dirbti iš namų, paskatino žmones kitaip vertinti išvykas. Daugelis jų pasiilgo vien todėl, kad ilgą laiką gaubusios keturios sienos ne vienam tapo demotyvacijos ar net depresijos ištakomis. Dėl to JAV kelionių platforma „Kayak“ parengė 111 šalių reitingą „Dirbk iš bet kur“ (angl. „Work from Wherever). Jis atskleidžia šalis, kuriose geriausiai galima suderinti darbą nuotoliu bei kelionių potyrius.