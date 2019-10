Kino klasika: kaip nenustoti jaudintis dėl Daktaro Streindžlavo meilės atominei bombai

„Skalvijos“ kino centre Vilniuje rengiamuose kino klasikos vakaruose lapkričio 3 ir 24 d. bus parodytas retai kine sutinkamo žanro filmas – Stanley Kubricko politinė satyra „Daktaras Streindžlavas, arba Kaip aš nustojau jaudintis ir pamilau atominę bombą“ (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964).