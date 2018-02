Antroji Lietuvos religija velkasi pramogų rūbą

Blizgią oficialią šimtmečio minėjimo programą paįvairins ir kitokio pobūdžio renginiai. Vienas jų – SIL-Karaliaus Mindaugo taurės krepšinio turnyras, šiemet pirmą kartą nusikeliantis į Klaipėdą.

Sportas ir šou – Lietuvoje iš pažiūros sunkiai suderinami dalykai. Praeityje bandymai krepšininkus ar kitų sporto šakų atstovus pateikti ne tokioje šviesoje dažniau sulaukdavo kritikos nei palaikymo. Vis dėlto tokią taisyklę trečius metus sėkmingai neigia Karaliaus Mindaugo taurės turnyras, kuris, vos pradėtas rengti, buvo pripažintas geriausiu sporto renginiu šalyje.

Kokybinis šuolis į priekį

Turnyras radosi sujungus tradicinę Lietuvos krepšinio lygos (LKL) žvaigždžių dieną ir daugelyje Europos valstybių vasarį organizuojamas taurės varžybas. Iš pirmosios perimti ir gerokai išplėsti šou elementai: tritaškių ir dėjimų konkursai, specialūs vaizdo sprendimai ir efektai, iš antrųjų – reali komandų kova dėl titulo.

„Kito tokio renginio Europoje nežinau. Visur vyksta taurės varžybos, bet esame nedidelė šalis, neturime tokių finansų, kad darytume du atskirus renginius. Taip jie tampa neįdomus. Sprendimas paprastas – padaryti vieną ir gerą. Kai yra geras krepšinis, viskas pavyksta neblogai. Akcentas vis tiek yra finalas“, – VŽ sako Remigijus Milašius, LKL prezidentas.

Reikšmingas kokybinis šuolis įvyko renginio organizavimą iš Krepšinio federacijos perėmus LKL. Lygos prezidento teigimu, federacijos prioritetas – vaikai, jaunimas, rinktinės ir krepšinio vystymas, o turnyrus geriau organizuoti lygoms, kurios turi daugiau patirties.

Anot p. Milašiaus, Karaliaus Mindaugo taurės turnyras pirmiausia yra komercinis renginys, kurio biudžetas siekia per 300.000 Eur. Maždaug trečdalis pinigų išleidžiama priziniam fondui. Todėl jį rengiant kyla ir kai kurių rizikų.

„Niekur nepabėgsi, žiūrovai myli derbius, mėgsta stipriausias komandas. Daug kas priklauso nuo to, kaip susiklosto rungtynės ketvirtfinaliuose. Visos komandos šiemet gali pateikti staigmenų“, – sako LKL prezidentas ir pabrėžia, kad pagalbos sulaukiama ir iš savivaldybės, kurioje yra organizuojamas turnyras.

2018 m. Klaipėda paskelbta Europos sporto miestu, todėl uostamiestis buvo suinteresuotas pritraukti tokį sporto renginį.

Tiesa, kartais susidaro įspūdis, kad didieji klubai kartais atsargiau vertina šou dalį ir susitelkia tik į krepšinį. Pavyzdžiui, „Žalgiris“ į snaiperių konkursą šiemet vėl siunčia nedaug rungtyniaujantį Paulių Valinską, nors sirgaliai greičiausiai norėtų matyti garsesnį veidą. Panašiai kartais daro ir kiti svarbiausi klubai.

„Klubų vadovai, treneriai vertina šį turnyrą. Atidarant „Žalgirio“ sezoną, buvo keliami tikslai – čempionų vardai ir pergalė taurės turnyre. Tai komandų prioritetai. Šou tikrai nemaišo didiesiems klubams, bet gerus žaidėjus jie kartais pasaugo. Tai suprantama ir gerbtina, nes tai pirmiausia yra kova dėl garbės. Ir dėl pinigų“, – kalba p. Milašius.

Šiemetes renginio naujoves galima numanyti: turnyras yra įtrauktas į atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio renginių planą, todėl sportininkai gaus šimtmečio medalius, o tebesitęsianti brolių Ballų karštinė atsispindės tritaškių konkurse, kuriame dalyvaus jaunesnysis Lavaras. Skelbiama, kad aštrialiežuvis jo tėtis paankstino kelionę iš JAV, kad išvystų jo pasirodymą konkurse.

Daugelis kitų detalių laikoma paslaptyje. Jau aišku, kad pirmą kartą aikštėje susigrums ir jaunieji krepšininkai – įvyks „Žalgirio“ ir „Lietuvos ryto“ dublerių rungtynės, kurias ateityje tikimasi išplėsti į miniturnyrą. Renginio transliacijos režisierius bus Tomas Skamaročius, dirbantis su svarbiausiomis Eurolygos kovomis.

Išaugino reitingus

Platesnis Lietuvos klubinio krepšinio atsigavimas, kurio dalis yra ir Karaliaus Mindaugo taurės turnyras, artimai susijęs su p. Milašiaus veikla. Neseniai jis pradėjo antrąją ketverių metų kadenciją lygos prezidento poste. Vien metinis LKL biudžetas per šį laiką nuo maždaug 150.000 Eur išaugo iki daugiau nei 1 mln. Eur.

Anksčiau LKL varžybos buvo tarsi prievolė televizijoms, jų transliacijų imdavosi regioniniai kanalai, kurių net negalėjo matyti visi žiūrovai. Dabar dėl jų televizijos varžosi, o reitingai gerina rekordus – vidutinis savaitgalio transliacijų žiūrimumas per metus nuo 2% pakilo iki 3,4%.

Dabar LKL yra viena iš retų lygų, kurios visos rungtynės internete prieinamos tiesiogiai, o vėliau įkeliamos į internetinę platformą. Be to, nuo šio sezono per ir prieš transliacijas ir po jų yra kuriamos laidos, kurios gerokai pakeitė ir ištęsė įprastą rungtynių vaizdą. Artimiausiu metu LKL ruošiasi kurti studiją ir samdyti žmogų, atsakingą vien už turinio kūrimą televizijoje.

Prieš penkerius metus lygoje dar buvo galima atrasti klubų, kurie nuolat nesugebėdavo atsiskaityti su savo žaidėjais ar netgi rungtyniaudavo nešildomose salėse. Skandalų bei finansinių problemų pasitaiko ir dabar, tačiau, kaip pabrėžia p. Milašius, didžioji dalis komandų jau turi aiškius savininkus ir tvirtą struktūrą.

„Kai pradėjau dirbti, mano pirmas tikslas buvo, kad komandos įgytų vertę. Pavyko pasiekti, kad klubai turėtų šeimininkus. Kai kurios komandos dar turi dalininkus, bet jų skaičius yra mažas, o sudėtis paprasta. Šiandien įprasta, kad dalis akcijų priklauso savivaldybėms, kita dalis – pagrindiniams akcininkams. Taip daug lengviau kalbėtis, atsiranda vadyba, rinkodara, komunikacija. Klubai, kurie to neturėjo, per pastaruosius metus buvo priversti šiuos žmones pasikviesti. Skandalų buvo ir bus, būna įvairių problemų, nesusidėlioja biudžetai, bet svarbiausia, kad jie truktų tik vienus metus. Kai aplink bus stipri struktūra, šie dalykai turės išnykti“, – sako p. Milašius.

Vis dėlto iš pažiūros atrodo, kad komandų priklausomybė nuo savivaldybių paramos ne mažėja, o galbūt ir auga. Pernai Vilniaus savivaldybė šalia įprasto milijono skyrė papildomą 0,5 mln. Eur paramą „Lietuvos rytui“, Kaunas 2016-aisiais padvigubino paramą „Žalgiriui“, kuris iš miesto sulaukia per 2 mln. Eur, papildomų priemonių neseniai teko imtis Klaipėdai, kad išgelbėtų į krizę patekusį „Neptūną“.

LKL prezidentas tikina, kad savivaldybių parama išties yra labai svarbi, nes klubai nėra įprastos įmonės, kurios siekia pelno ir dalijasi dividendus. Juos labiau reikėtų vertinti kaip verslininkų ir savivaldybės duoklę žmonėms.

„Turime puikių arenų, nejau laikysime jas tuščias? Valdžiai taip pat svarbu, kad rinkėjai turėtų ką veikti. Miesto užduotis yra organizuoti įvairius renginius. O šiuo atveju tai yra svarbūs ir dažni renginiai. Be to, čia yra ir kova tarp miestų, ir reklama, ypač žaidžiant Europos turnyruose. Kad ir tie patys broliai Ballai, dėl jų atvažiavimo apie Prienus sužinojo visa Amerika“, – svarsto p. Milašius. Jis pabrėžia, kad Lietuvoje nėra daug panašių rinkodaros galimybių.

Plėtros kol kas neplanuoja

Tokios miestų, ypač mažesniųjų, kovos ilgesniu laikotarpiu gali pasirodyti neperspektyvios. Kai vis garsiau kalbama apie „pustrečio miesto Lietuvą“ ir kai sostinėje gimsta kas trečias šalies naujagimis, mažesnių miestelių, tokių kaip Prienai ar Pasvalys, komandoms išlaikyti aukščiausią lygį gali tapti sudėtinga.

Ponas Milašius pripažįsta, kad abejonės pagrįstos, tačiau jis kol kas nelinkęs dramatizuoti situacijos. Praeityje didieji Lietuvos miestai turėjo ne po vieną klubą – Vilniuje ilgametes tradicijas buvo sukūrę „Sakalai“, Kaune gyvavo „Lavera“, kur kas ilgiau – „Atletas“, vėliau „Baltai“, tačiau šie pavadinimai jau yra praeitis. Kol kas LKL vadovas nemato galimybių auginti antrus klubus didžiuosiuose miestuose.

„Kas Kaune eis į kitos komandos rungtynes, bet neis į „Žalgirio“? Tai neįsivaizduojama. Kaunas ir visa Lietuva pripažįsta tik vieną komandą, konkuruoti beveik neįmanoma. „Sakalai“ Vilniuje irgi turėjo šimtą ar kiek daugiau gerbėjų. Žmonės eina žiūrėti tik pagrindinės miesto komandos. Neturime Stambulo ar Niujorko“, – įsitikinęs p. Milašius.

Pirmojoje kadencijoje jis užsiminė apie galimybę didinti LKL komandų skaičių iki 14. Šiandien aukščiausios lygos klubinio krepšinio nemato Marijampolės gyventojai, nė vienos komandos nėra ir Žemaitijoje. Vis dėlto vėliau šis sumanymas buvo nukeltas į ateitį – tam, pasak verslininko, reikia stipresnių organizacijų ir naujų arenų.

Pagal LKL įstatus paskutinėje vietoje likusi komanda iškrenta iš lygos, tačiau taip iš tiesų įvyksta tik tuomet, kai atsiranda ją pakeisti sugebanti komanda, atitinkanti keliamus kriterijus, kurie kasmet vis auga, – kitąmet jau reikės turėti 400.000 Eur biudžetą ir 1.200 vietų areną.

„Tikiu, kad auga puiki mūsų jaunoji karta, jaunuolių rezultatai yra geri, todėl žaidėjų užteks, tačiau artimiausiu metu nematau galimybių plėsti lygą“, – teigia p. Milašius.