MC20, „Maserati“ atgimimo šauklys

MC20 – pirmasis iš ruošiamos naujų „Maserati“ modelių lavinos.„Maserati S.p.a.“ nuotr.

Naujas superautomobilis su pakeliamomis durimis oficialiai skelbia apie daugiamilijonėmis investicijomis skatinamą legendinės italų markės gaivinimą.

MC20 išsiskiria dėl kelių priežasčių: pirma, tai – pirmasis gamintojo superautomobilis po 15 metų pertraukos. Antra – jame naudojamas pirmas nuo 1998 metų sukurtas originalios „Maserati“ konstrukcijos variklis.

Ir bene svarbiausia tai, kad su MC20 pasirodymu italų markė pradeda naują epochą, kurios tikslas – sugrįžti prie lenktynėmis ir galingais automobiliais garsėjusių istorinių ištakų.

Dabar pristatytas MC20 varomas V6 tipo, 3 litrų tūrio, 630 AG pasiekiančio turbobenzininio „Nettuno“ variklio, tačiau gamintojas planuoja ir elektra varomą versiją. Taip pat numatoma versija su atviru kėbulu bei lenktynėms skirtas modelis.

Naujasis „Maserati“ variklis suka galinius ratus per 8 laipsnių, dviejų sankabų automatinę transmisiją ir mechaniškai slydimą ribojantį diferencialą. Už papildomą mokestį siūlomas ir elektronikos kontroliuojamas diferencialas. 1.500 kg sveriantis automobilis nuo 0 iki 100 km/val. MC20 įsibėgėja per 2,9 sekundės, o nuo 0 iki 200 km/val. – per 8,8 sekundės. Maksimalus superautomobilio greitis siekia 325 km/val.

Sugrįžimo epocha

Kai 2016 m. „Fiat Chrysler Automobiles“ (FCA) pardavė savo turėtas „Ferrari“ akcijas, „Maserati“ tapo pagrindiniu koncerno sportišku „premium“ prekės ženklu, kurio programa buvo iš pagrindų peržiūrėta. Tada italų sportiškų automobilių gamintojo planuose įtvirtintas siekis per artimiausius 3 metus patrigubinti pardavimo apimtis – tai padaryti turėtų padėti net 13 ruošiamų naujų automobilių modelių. Visų jų pavaros sistemos bus arba elektrifikuotos, arba pritaikytos elektrifikuoti. Tai liečia ir 2021 m. prekyboje pasirodysiantį naują SUV tipo modelį „Grecale“, ir būsimąjį kupė „GranTurismo“, taip pat ir jo pagrindu kuriamą kabrioletą „GranCabrio“.

Be to, gamintojas patvirtino ruošiantis 3-io lygio autonominio valdymo sistemą, kuri gebėtų automatiškai valdyti automobilį visose situacijose.

„Bloomberg“ rašo, kad pastaraisiais metais „Maserati“ prekybos apimtys mažėjo nuo 48.700 automobilių 2017-aisiais iki 36.500 automobilių 2018 m. ir 26.000 – 2019 m. Tai niekaip nedera su velionio koncerno FCA vadovo Sergio Marcionne planais 2018 m. prekybos apimtis padidinti iki 75.000 automobilių.

Dabar „Bloomberg“ analitikai svarsto, esą šis markės gaivinimas siejamas arba su planais ją parduoti, arba pateikti IPO siūlymą.

MC20 pirmuosius savininkus pasieks balandžį. Gamintojas kol kas neskelbia nei planuojamos gamybos apimties, nei kainos.

