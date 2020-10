V. Tarasovas apie savo kolekciją: nepirkau nė vieno paveikslo

„Smoking, drinking, never thinking of tomorrow“ – taip mums tada atrodė gyvenimas“, – apie „brežnevinius“ laikus sako pasaulinio garso menininkas, džiazmenas, būgnininkas, „garsų žmogus“ V. Tarasovas, dosniu mecenato mostu šių metų sausį Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui (LNDM) padovanojęs 500 dailės kūrinių kolekciją, maždaug per penkis dešimtmečius sukauptą iš draugų dailininkų – nonkonformistų, tyliųjų modernistų, konceptualistų – jam padovanotų kūrinių.