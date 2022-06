Vykstant pokyčiams pasaulyje – nauji reikalavimai darbuotojams

COVID-19 pandemija, išaugęs geopolitinis nestabilumas kelia didžiausias grėsmes ekonomikos augimui. Geopolitiniai konfliktai neišvengiamai veikia energetikos kainas, šaltinius, kritinių medžiagų, įrangos ir prekių trūkumą. Remiantis pasaulio banko ataskaitos „Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2022: War in the Region“ duomenimis, užsitęsęs karinis konfliktas padidins neapibrėžtumą, įtampą pasaulinėse tiekimo grandinėse ir globalių prekybos bei investicijų tinklų fragmentaciją. Kaip prie to prisitaikyti, patiriant kuo mažesnius nuostolius?