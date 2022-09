G. Mažeika. Netikėtas verslo paveldėjimas: didžiausios klaidos ir kaip jų išvengti

Klestinti įmonė, trokštamas darbdavys, ambicingi plėtros planai, ir staiga – it perkūnas iš giedro dangaus atskrieja žinia apie smarkiai pablogėjusią bendrovės savininko sveikatą ar dar blogiau – mirtį. Žinia netikėta, niekas tam iš anksto nepasirengęs, savininkas buvo ir įmonės galva, tad per akimirką sėkmingas verslas lieka be vadovo.