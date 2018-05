NEC IT sistemos pasiruošusios egzaminų karštinei

Pasiekimų patikrinimus ir brandos egzaminus organizuojantis ir vykdantis Nacionalinis egzaminų centras (NEC) daugiausia dėmesio sulaukia kiekvieną pavasarį, prasidėjus brandos egzaminų karštligei. Būtent pavasariais NEC specialistų laukia itin atsakinga užduotis – pateikti visoms Lietuvos mokykloms duomenis apie egzaminus. Tam, kad šios užduoties technologinė pusė būtų įgyvendinta nepriekaištingai, NEC pasitelkė „Blue Bridge“ partnerystę.

Daugiau dėmesio duomenų atkūrimo procesui

Organizuojant egzaminus ir pateikiant apie juos duomenis mokykloms, ypatingas dėmesys skiriamas duomenų pasiekiamumui ir jų saugiam atkūrimui duomenų praradimo atveju. Šiai užduočiai įgyvendinti reikia pažangios, nuolat prižiūrimos duomenų kopijavimo sistemos bei puikiai veikiančių duomenų bazių.

„Ilgą laiką NEC šiuos svarbius duomenis kopijuodavo į juostinį įrenginį, tačiau pastebėta, kad prireikus, šios duomenų kopijos negalėtų būti atstatytos taip operatyviai, kaip reikėtų. Todėl nusprendėme atlikti turimų duomenų bazių ir rezervinių kopijų funkcionalumo analizę bei iš esmės peržiūrėti duomenų kopijavimo procesą“, – pasakoja NEC direktorės pavaduotoja Nijolė Ivonienė.

Užtikrino, kad duomenys būtų pasiekiami bet kada

Po konkurso, skirto įvertinti visą NEC duomenų bazių veiklą ir duomenų saugojimo procesą, pernai gegužę ši užduotis buvo patikėta „Blue Bridge“ ekspertams.

„Atlikta analizė apėmė visą duomenų bazę ir rezervines duomenų kopijas bei parodė, kad procesas tikrai gali būti patobulintas taip, kad NEC nesusidurtų su iššūkiais atstatant duomenis iš rezervinių kopijų“, – pasakoja „Blue Bridge“ IT paslaugų vadybininkė Alesė Sapagova.

Pradėję tobulinti duomenų atkūrimo procesą, „Blue Bridge“ specialistai atliko dvi svarbiausias užduotis. „Pirmoji darbų grupė apėmė duomenų bazės klaidų taisymą ir konfigūracijos patobulinimą, taip pat – rezervinių kopijų konfigūravimą, kuris įgyvendintas sukuriant automatizuotą programinį kodą, kasdien atliekantį pilną duomenų bazės kopijavimą į NEC nurodytą lokaciją“, – pasakoja A. Sapagova, pridurdama, kad po atliktų darbų „Blue Bridge“ nuolat prižiūri ir rezervinių duomenų kopijų kūrimą: „Ši priežiūra apima ne tik stebėjimą, bet ir testavimus, kurie parodo, ar duomenys gali būti atstatyti bet kuriuo metu.“

Įdiegtas pažangus sistemų stebėjimo įrankis

Antrasis svarbus darbas, kurį įgyvendino „Blue Bridge“ – pažangios „Zabbix“ monitoringo sistemos įdiegimas. „Ši sistema padeda aktyviai stebėti NEC IT sistemų veiklą ir laiku imtis prevencinių priemonių užkertant kelią galimoms grėsmėms. Ši sistema taip pat padeda sumažinti galimo gedimo šalinimo laiką. Be to, monitoringo sistema leidžia ir patiems NEC IT specialistams stebėti savo sistemas ir kreiptis į mus pastebėjus galimus nesklandumus“, – dėsto pašnekovas.

Kaip pasakoja NEC atstovai, šių metų brandos egzaminų laikotarpį NEC pasitinka be didesnio streso dėl duomenų atstatymo įvykus trikdžiams ir jausdamiesi daug tvirčiau nei anksčiau. „Pernai nesklandumų išvengta, tad šiemet turime pagrindo tikėtis, kad viskas klostysis sklandžiai“, – sako A. Sapagova, atkreipdama dėmesį į tai, kad šiemet, kaip ir pernai, egzaminų metu NEC talkins „Blue Bridge“ – kilus nesklandumams į NEC „Blue Bridge“ specialistai yra įsipareigoję atvykti per 2 valandas.