Kaip buvo įkurtas vienas pirmųjų debesijos duomenų centrų Lietuvoje?

Vienas svarbiausių IT pokyčių per pastarąjį dešimtmetį, palietusių ir daugumą organizacijų Lietuvoje – perėjimas nuo tradicinės IT infrastruktūros prie debesų kompiuterijos. Kalbėdamas apie šį pokytį, „Blue Bridge“ paslaugų teikimo direktorius Edvinas Mačiulis pastebi, kad debesų kompiuterijos paplitimas sukūrė – ir vis dar kuria – naują pasaulį ne tik jos naudotojams, bet ir IT įmonėms.

„Duomenų centro sukūrimas debesijos paslaugų teikimui – ne tik nauja technologija ar paslauga įmonės portfelyje. Tai beprotiškas technologijų keitimosi tempas, kuriam išlaikyti būtini kūrybiški IT specialistai bei nuolat tobulinami procesai, kuriuos Lietuvos rinka tik pradeda pažinti. Pastaruosius 8 metus dirbu tam, kad ši pažintis būtų kuo naudingesnė“, – sako pašnekovas.

Nuo galingiausio serverio prie „nematomos“ infrastruktūros

Pradėjęs karjerą „Blue Bridge” prieš 25-erius metus kaip IT inžinierius, 1993 m. E. Mačiulis prisidėjo prie tuo metu ambicingiausio „Blue Bridge“ projekto – „Blue Bridge“ tapo pirmąja IT bendrove į Lietuvą atvežusia galingiausią to meto daugiaprocesorinį serverį, skirtą bankų sektoriui.

„Tuo metu toks serveris buvo beveik stebuklas. Niekas dar negalėjo įtarti, kad ateityje viskas pasisuks priešinga kryptimi ir vis daugiau organizacijų pradės mažinti nuosavos IT infrastuktūros kiekį“, – sako E. Mačiulis.

2009 m. visi ženklai pasaulinėje IT rinkoje pradėjo signalizuoti, kad tradicinės infrastruktūros era išgyvena saulėlydį. „Stebėdami pasaulinę rinką matėme, kad IT naudojimo būdai iš esmės pasikeis. Tuo metu Lietuvoje apie debesijos paslaugų naudojimą dar niekas garsiau nekalbėjo. Supratome, kad tai unikali galimybė perkelti Lietuvos IT infrastruktūrą į „debesis“ ir padėti įgyvendinti vieną svarbiausių uždavinių, kurį visoms organizacijoms padiktavo 2008 m. finansinė krizė – kuo efektyviau dirbti ir kuo daugiau sutaupyti“, – pasakoja pašnekovas.

Technologinė inovacija, atsiradusi iš pasitikėjimo

Diskusijų, ar „Blue Bridge“ turi kurti nuosavą debesijos duomenų centrą, buvo nemažai, prisimena pašnekovas. „Tačiau kai 2009 m. buvo priimtas galutinis sprendimas teikti debesų kompiuterijos paslaugas, vadovai visiškai pasitikėjo mūsų komanda. Jie rūpinosi tik tuo, kad turėtume pakankamai lėšų ir darbuotojų. Vieno pirmųjų debesų kompiuterijos tiekėjo Lietuvoje nebūtų buvę be „Blue Bridge“ vidinės kultūros ir svarbiausio jos principo – tikėjimo savo darbuotojais ir jų kūrybiškumo vystant šią paslaugą“, – sako E. Mačiulis.

2010 m. pristatyta bandomoji duomenų centro platforma, kurią testuojant dalyvavo keli „Blue Bridge“ klientai. „Vos užbaigėme vienus darbus, teko pradėti kitus, nes to reikalavo pati rinka. Tobulinome savitarnos portalą, kad jis leistų klientams tiesiogiai pajusti debesų naudą – patiems reguliuoti savo IT resursų kiekį ir tuo pat metu nepamesti iš akių paslaugų apskaitos. Kai klientas pats gali per kelias minutes sumažinti arba padidinti savo IT resursus, jis ne tik pradeda jausti laisvę ir ekonominę naudą, bet ir įgyja įgūdžių, kurių reikės dirbant su debesija ateityje“, – pastebi pašnekovas.

Debesų kompiuterijos plėtra vyksta iki šiol

Ateinančius kelerius metus debesijos duomenų centro populiarumas augo ir klientai pradėjo naudotis vis įvairesnėmis funkcijomis. „Blue Bridge“ komandai tai reiškė naujus iššūkius ir galimybę pristatyti rinkai ne tik IaaS (liet. infrastruktūros nuomos), bet ir PaaS (liet. platforma kaip paslauga) bei SaaS (liet. įranga kaip paslauga) paslaugas, tinkančius Lietuvos rinkai pagal kokybės ir kainos santykį.

„Debesų kompiuterijos atsiradimas „Blue Bridge“ atnešė naujų iššūkių valdant nuosavus produktus, kainodarą, marketingą. Be to, pradėjome nuosekliai treniruotis, mokytis reaguoti į įvairius IT nelaimių scenarijus. Gyvename technologinių pasikeitimų apsuptyje, o tai verčia nuolat tobulinti ir keisti veiklos procesus“, – dalijasi įžvalgomis pašnekovas.

Šiandien „Blue Bridge“ klientai gali pasirinkti geriausiai jų poreikius ir finansines galimybes atitinkančias debesijos paslaugas – nuo atsarginių duomenų kopijų saugojimo iki kritinės sistemos perkėlimo į „debesis“.

„Nors „Blue Bridge“ dirbu nuo pat įmonės įkūrimo, jau 25-erius metus, kiekviena savaitė atneša naujų iššūkių ir neleidžia nė minutei atsipalaiduoti. Kartais keistis ir mokytis skatina komanda, kartais – rinka, o kartais – mūsų nuojauta apie ateitį ir rytojaus technologijas“, – pastebi „Blue Bridge“ paslaugų teikimo direktorius E. Mačiulis.