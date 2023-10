„Apple“ įrenginiai sparčiai skinasi kelią versle – tai lemia efektyvus integravimas ir saugumas

„Atea“ produktų vystymo vadovas Ignas Bikulčius.

Privačių vartotojų itin mėgstami „Apple“ įrenginiai sparčiai populiarėja ir versle – įmonių IT vadovai pradėjo vertinti lengvą jų paruošimą darbuotojams ir patogią integraciją su jau įdiegtomis sistemomis. Pokyčius taip pat spartina ekonominė nauda – patrauklios „Apple“ produktų kainos ir garantuota didesnė likutinė vertė.

Prie šių tendencijų netruko prisitaikyti didžiosios IT ūkio priežiūrą teikiančios kompanijos – jos ne tik padeda parinkti geriausius sprendimus, bet ir teikia konsultacijas norintiems pradėti dirbti su „Apple“ įrenginiais.

Darbuotojai vis dažniau teikia pirmenybę „Apple“

Informacinių technologijų sprendimų ir paslaugų įmonės „Atea“ produktų vystymo vadovas Ignas Bikulčius pastebi, kad augantį verslo susidomėjimą „Apple“ produktais daugiausia lemia siekis atliepti darbuotojų poreikius. Patrauklų nešiojamų kompiuterių dizainą, intuityvų valdymą ir patvarumą vertina vis daugiau specialistų, o juos išlaikyti norintys darbdaviai turi į tai reaguoti.

„Galimybė pačiam išsirinkti darbui skirtus įrenginius papildomai motyvuoja darbuotojus. Vartotojus džiugina itin patogus valdymas ir gerai apgalvota „Apple“ ekosistema, prie kurios įpratus namuose to paties komforto norėsis ir darbe, – kalba pašnekovas. – Pildant tokį norą dabar nebūtina turėti šiuos įrenginius išmanantį IT administratorių – „Atea“ gali pasiūlyti visus jų integravimo, priežiūros ir saugaus valdymo sprendimus. Jau nebereikia daryti kompromiso tarp darbuotojų noro dirbti su „Apple“ įranga ir įrenginių integracijos bei saugumo užtikrinimo.“

Garantuota didesnė likutinė vertė

Kita svarbi priežastis – patrauklesni „Apple“ nešiojamų kompiuterių pasiūlymai. „MacBook Air“ modelis visiškai tenkina techninius verslo poreikius, o jo kaina žvelgiant į aukštesnės klasės gaminių segmentą, dabar beveik nesiskiria nuo analogiškų „Windows“ įrenginių.

„Nuosekliai prietaisus atnaujinančiam verslui svarbi ir likutinė vertė. „Apple“ įrenginiai šiuo atžvilgiu turi akivaizdų pranašumą“, – komentuoja IT įmonės atstovas ir priduria, kad verslą itin vilioja galimybė po trejų metų įrangos naudojimo atgauti iki 30 proc. investuotos sumos. „Windows“ operacinės sistemos kompiuterių likutinė vertė praėjus trejiems metams yra gerokai mažesnė.

Integravimas be papildomų iššūkių

I. Bikulčiaus teigimu, IT administratoriai iki šiol ne visuomet patenkindavo darbuotojų prašymus suteikti jiems „Mac“ kompiuterį ar „iPhone“ telefoną, nes tai reikalaudavo papildomų integravimo sprendimų ir papildomų žinių. Tačiau dabar „Apple“ įrenginius galima valdyti visomis populiariausiomis sistemomis, įskaitant ir „Atea“ specialistų diegiamą „Microsoft Intune“, kuri leidžia valdyti skirtingų operacinių sistemų („Windows“, „Android“, „MacOs“, „iOS“ ar „Linux“) įrenginius.

„Ne visi klientai žino, kad „Apple“ įrenginius galima lengvai integruoti į IT ūkius, kuriuose dominuoja „Microsoft“ produkcija. Užtenka jiems parodyti, kaip tai paprasta, ir pradinės nuostatos pasikeičia“, – komentuoja produktų vystymo vadovas. Anot jo, „Apple“ įrenginius dabar galima lengvai suderinti su „Microsoft“ programinės įrangos pagrindu veikiančia IT infrastruktūra.

Parengiami ir prižiūrimi nuotoliniu būdu

IT administratorių darbą įsigyjant naujus „Apple“ įrenginius labai palengvina automatinis jų paruošimas. Darbuotojui tereikia išpakuoti naują kompiuterį, įjungti jį ir prisijungti prie belaidžio interneto. Pasitelkiant „Apple Business Manager“ įrankį paruošimas atliekamas nuotoliniu būdu.

„Internetu įdiegiama viskas – pradedant svarbiausiomis programomis ir nustatymais, baigiant darbastalio iliustracija. Įrenginys paruošiamas daug greičiau, nereikia spręsti logistinių klausimų, todėl taupomi įmonės resursai“, – sako I. Bikulčius.

Bendrovės parduodami įrenginiai susiejami su kliento „Apple Business Manager“ paskyra, kuri leidžia automatiškai paruošti juos vos prisijungus prie belaidžio interneto. Įmonė taip pat gali integruoti prietaisus į klientų IT ūkį ir apmokyti jos specialistus.

„Mes greitai viską įdiegiame ir kitos įmonės IT administratoriams belieka išmokti naudotis svarbiausiais įrankiais. Šį procesą paspartina mūsų teikiamos konsultacijos. Siekiame ne tik parduoti įrangą, bet ir užtikrinti patogų jos naudojimą“, – kalba I. Bikulčius.

Administruojami įrenginiai – saugiausi

„Apple“ įrengiai išsiskiria unikaliais saugumo sprendimais. A. Bikulčiaus teigimu, giliai integruotos saugumo programos veikia be papildomo konfigūravimo, todėl jomis galima naudotis vos išpakavus „Mac“ kompiuterį ar „iPhone“ telefoną. Kitas svarbus privalumas – versle naudojamų saugumo standartų palaikymas, leidžiantis užtikrinti visos tinklo platformos apsaugą.

„Visus prietaisus privalu įtraukti į bendrą sistemą. Tuomet administratorius galės užtikrinti įrenginio apsaugą įmonės saugumo politiką atitinkančiu slaptažodžiu. Be to, užkirs kelią abejotino saugumo programinės įrangos diegimui“, – komentuoja ekspertas.

A. Bikulčius pastebi, kad įsigydamas „Apple“ kompiuterinę techniką iš kompanijų, kurios kartu siūlo ir IT ūkio priežiūros paslaugas bei teikia konsultacijas, verslas gauna dvigubą naudą. Darbuotojai gali naudotis norimais įrenginiais, o įmonės IT skyriaus specialistai neapkraunami papildomomis užduotimis.

„Atea“ yra įgaliotasis „Apple“ prekių ženklo atstovas Baltijos šalyse. Įmonė garantuoja saugų įrenginių valdymą arba apmoko kliento IT administratorius, kad jie galėtų patys tuo pasirūpinti. Į kontroliuojamos bendros sistemos prietaisus sunku įsilaužti ir be to, pavyzdžiui, pametus kompiuterį ar telefoną, nuotoliniu būdu galima aktyvuoti automatinį jo užrakinimą ar duomenų ištrynimą“, – dėsto jis.

„Atea“ produktų vystymo vadovas Ignas Bikulčius.