Naujus skambučių centrus „Paysera“ pasamdė Maroke ir Madagaskare

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos finansinių technologijų („fintech“) bendrovė „Paysera“ antradienį paskelbė pasamdžiusi išorinius skambučių centrus Maroke ir Madagaskare, kurių 35 darbuotojai aptarnaus prancūziškai, arabiškai ir angliškai kalbančius klientus. Anksčiau šiemet „Paysera“ nutraukė sutartį su skambučių centru Alžyre.

Pradėjus veikti skambučių centrams, bendrovė į užklausas prancūzų ir arabų kalbomis atsako 24 val. per parą, 5 dienas per savaitę, pranešė „Paysera“.

„Vartotojai nori jausti, kad jie yra išklausomi ir jų užduodami klausimai yra svarbūs. Šiuos poreikius mūsų komanda mato ir girdi kasdien, todėl ir samdome skambučių centrus keturiuose žemynuose, siekdami atitikti mūsų klientų lūkesčius. Maroke ir Madagaskare daug žmonių moka prancūziškai, todėl pasirinkome bendradarbiauti su skambučių centrais, esančiais šiose valstybėse“, – sako Augustas Liachovičius, „Payseros“ Tarptautinių klientų aptarnavimo skyriaus vadovas.

„Paysera“ pati valdo Lietuvoje, Bulgarijoje, Ukrainoje ir Filipinuose esančius skambučių centrus, o Kolumbijoje, Maroke ir Madagaskare samdo išorės tiekėjus.

Iš viso bendrovė teigia į užklausas atsakanti 17 skirtingų kalbų.

VŽ primena, kad metų pradžioje Alžyre „Payserai“ buvo mesti kaltinimai, esą Lietuvos „fintech“ bendrovė šalyje, kurioje jos paslaugos yra plačiai naudojamos, vykdė nesankcionuoto banko veiklą.

Reidus atlikusi Alžyro teisėsauga teigė įtarusi, kad „Paysera“ šalyje buvo įkūrusi skambučių centrą, nors iš tikrųjų teikė paslaugas, kurioms licencijos neturėjo.

Marijus Plančiūnas, „Payseros“ vadovas, vasarą VŽ teigė, kad nuo to laiko kompanijai jokie įtarimai nebuvo pareikšti, o pranešimus apie nelegalią veiklą Šiaurės Afrikos šalyje vadino klaidingais. Jis svarstė, kad Alžyro teisėsauga galbūt „susidūrė su dalykais, kurių nėra mačiusi“, be to, šalies įstatymų bazė nebuvo stipri ir paruošta iki galo.

Nors kaltinimus vadina nepagrįstais, „Paysera“ sutartį su Alžyre samdytu paslaugų centru nutraukė.

