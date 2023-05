Skaitmeniniai pokyčiai versle: net ir didžiausius galvosūkius išsprendžia SAP

ACBaltica vykdomasis vadovas Mikhailas Sak

Šiuolaikiškoms įmonėms, siekiančioms sėkmingai konkuruoti rinkoje, nebekyla klausimų, ar verslas turi eiti skaitmeninės transformacijos keliu. Dilema kita – kaip įgyvendinti pokyčius, nestabdant kasdien vykstančių procesų ir nepažeidžiant esamos infrastruktūros. Ar tikrai viską reikia kurti nuo nulio? SAP, pasaulyje lyderiaujanti įmonių valdymo programų kūrėja, siūlo sprendimus, kurie leidžia pokyčius įgyvendinti sklandžiai, žingsnis po žingsnio.

SAP savo pirmąją verslo valdymo sistemą ERP (angl. Enterprise Resource Planning) pristatė dar 1972 m., o dabar įmonė siūlo sprendimus visiems verslo poreikiams.

Pavyzdžiui, SAP klientų patirties paketas (Customer Experience Suite) leidžia visiškai permąstyti vartotojų patirtį, nuo naujų vartotojų pritraukimo iki jų ryšių su įmone palaikymo. Naudojantis duomenimis, surinktais ir analizuojamais naudojant šį paketą, įmonės gali suteikti savo klientams aktualiausius pasiūlymus ir geriausią galimą aptarnavimą, naudojant patogiausius ryšio kanalus ir tinkamiausiu metu. Tai didina rinkodaros kampanijų efektyvumą, pardavimus ir augina vertę klientui.

SAP SuccessFactors yra programinė įranga žmogiškųjų išteklių valdymui: apskaitai, kontrolei, įvedimui į poziciją, mokymams, produktyvumo ir asmeninės pažangos vertinimui, nuotolinio darbo galimybėms. Be to, ši įranga leidžia visiškai skaitmenizuoti visus žmogiškųjų išteklių procesus – daugiau jokių parašų ant popieriaus!

SAP S/4HANA – tai naujos kartos ERP sistema, kuri gali pakeisti duomenų valdymą įmonėje. Kiekvienas verslo momentas yra skaitmenizuojamas iki pat gamybos linijų rezultatų ir gamybos defektų procentų, o visi šie duomenys yra prieinami ataskaitose, kurias galima generuoti per kelias sekundes debesyje – tai reiškia, kad ataskaitoms nebereikia fizinių laikmenų.

Poreikis skaitmenizuoti verslą didėja

Kompanija ACBaltica, aukščiausio lygmens SAP partnerė kompanijos ekosistemoje (Platinum Partner), priklausanti United VARs (pasaulinis SAP partnerių aljansas), turi daugiau nei 20 metų patirtį diegiant SAP produktus įvairiose industrijose.

„Verslo skaitmeninė transformacija – tai klientų patirties, verslo modelių ir operacijų esminis persvarstymas, pagrįstas galimybe skaitmeninti verslo procesus ir stebėti rezultatus, – sako Mikhailas Sak, ACBaltica vykdomasis vadovas. – Šios pastangos susijusios su ieškojimais, kaip kurti didesnę vertę, generuoti pajamas ir gerinti efektyvumą“.

Poreikį skaitmenizuoti verslą augina sparti technologijų plėtra – didžiųjų duomenų apdorojimo galimybės, daiktų internetas, dirbtinio intelekto ir mašininio mokymosi tendencijos, debesų kompiuterijos ir robotizacijos pažanga. Reikšmingas vaidmuo teko ir Covid-19 pandemijai, kuri padiktavo darbo nuotoliu ir procesų skaitmenizavimo būtinybę.

Geresnė klientų patirtis

Skaitmenizavimo teikiama nauda aprėpia daugelį sričių. Tai užtikrina didesnį verslo procesų skaidrumą, suteikia įrankius įsigilinti į esamus verslo procesus ir priimti sprendimus realiuoju laiku, padeda išvengti žmogiškųjų klaidų, taupyti kaštus ir gerinti kliento patirtį. „Duomenys, kuriuos bendrovės gali surinkti pasitelkusios skaitmenizavimą, leidžia kurti personalizuotus pasiūlymus ir patraukliomis sąlygomis suteikti klientams būtent tai, ko jiems reikia“, - teigia M. Sak.

Jei verslo procesai nėra skaitmenizuoti, įmonė negali surinkti ir valdyti esminių duomenų, tai varžo verslo mastą, augimą ir trukdo veikti globalioje rinkoje.

„Naudojant SAP sprendimus, galima skaitmenizuoti verslo procesus palaipsniui, įdiegiant modulį po modulio, negriaunant esamų procesų, - pažymi pašnekovas. – Pavyzdžiui, įmonė visų pirma įdiegia ERP sistemą, tada sprendimą žmogiškųjų išteklių valdymui, tuomet klientų patirties gerinimo programinę įrangą, įkandin jos – įrangą, didinančią rinkodaros kampanijų veiksmingumą ir t.t.“

SAP siūloma įmonės išteklių planavimo (ERP) sistema įmonėms leidžia operacinius kaštus sumažinti nuo 5 iki 20 proc., administracines išlaidas – nuo 4 iki 18 proc., sumažinti atsargų lygį nuo 3 iki 22 proc., o sprendimų priėmimo laikas sutrumpėja iki 34 proc.

Kliūtys verslo pokyčiams

Vis dėlto tokių rezultatų norinčios pasiekti įmonės susiduria ir su tam tikrais iššūkiais, kadangi skaitmeninė verslo transformacija yra ilgas ir sudėtingas kelias. Kad šis kelias būtų sklandus, verslas pirmiausia turi aiškiai nustatyti savo tikslus.

„Kartais būna keista išgirsti, kad kai kurios įmonės šiuos procesus pradeda tik todėl, kad kažkas taip patarė ar nurodė, o ne dėl to, kad nori pasiekti konkrečių rezultatų. Skaitmeninė transformacija nėra tikslas pats savaime“, - pabrėžia M. Sak.

Nuo skaitmeninių pokyčių kompanijas atbaido ir baimė sustabdyti ar nutraukti esamus procesus bei pradėti viską iš naujo – veikiančioms įmonėms tai gali atrodyti katastrofa. Tačiau, pasak M. Sak, SAP metodologijos leidžia išvengti tokių sukrėtimų. Nerimaujant dėl esamų procesų trikdžių, SAP siūlo vadinamąjį „brownfield“ sprendimą, kuomet išlaikomi esami procesai ir tuo pačiu metu jie visiškai skaitmenizuojami ir puikiai valdomi. Kita vertus, galima rinktis ir „greenfield“ sprendimus, kurie reiškia naujų procesų kūrimą iš naujo – nors tai didelis iššūkis, tačiau tai leidžia permąstyti verslą ir pajungti jo sėkmei geriausias egzistuojančias praktikas.

Kartais permainas apkartina pernelyg dideli lūkesčiai: dauguma atvejų, vadovai tikisi fantastiškų rezultatų iškart po to, kai projektas baigtas ir programinė įranga jau veikia.

„Taip nebūna. Nors vadovybė tikisi, kad įmonės veiklos ir produktyvumo rodikliai kils akimirksniu, pradėjus skaitmeninius pokyčius, taip beveik niekad nenutinka. Tačiau gera žinia ta, kad galiausiai, po tam tikro laiko, šie lūkesčiai ir tikrieji rezultatai susitinka tame pačiame aukštame taške. Šiuo atveju svarbiausia – pagrįstai valdyti lūkesčius“, – teigia M. Sak.

Kokie bebūtų tikslai, skaitmeninės transformacijos keliu einantys verslai visų pirma turi tinkamu formatu suskaitmeninti didžiulius duomenų kiekius – tam reikia laiko ir išteklių.

Įmonės taip pat nori suvokti, kaip matuojami skaitmenizacijos iniciatyvų rezultatai. ACBaltica atstovo teigimu, tai priklauso nuo iššūkių, kuriuos verslas sprendė prieš skaitmeninę transformaciją. Kai ji jau įvykdyta, galima vertinti procesų skirtumus „prieš“ ir „po“. Tačiau itin svarbu, kad kompanijos jau turėtų savo rezultatų matavimo istoriją iki skaitmenizacijos – tik tada galima palyginti rodiklius.

SAP renkasi garsiausios kompanijos

Statistiniais duomenimis, 99 iš 100 didžiausių pasaulio kompanijų naudoja SAP sprendimus. Tą lemia keletas kompanijos teikiamų pranašumų, tarp jų ir vadinamasis „foolproof“ veiksnys, kuomet užtikrinama, kad klaidoms galimybių nebelieka, o to pasiekiama tikrinant kiekvieną duomenų vienetą ir visiškai sumažinant žmogiškųjų faktorių įtaką, be to, sistemos grindžiamos standartais ir geriausia praktika. SAP taip pat turi atskirą rizikos ir atitikties valdymo sprendimą SAP GRC (Governance, Risk and Compliance).

„Kalbant apie rizikos valdymą, SAP tikriausiai yra geriausias pasirinkimas. Kompanija SAP buvo įkurta 1972 m., ir visą šį laiką ji augo kartu su poreikiais, prisitaikė prie laikmečio reikalavimų, taigi, sprendimai yra patikimi ir patikrinti laiko“, – teigia M. Sak.

Pasak ACBaltica atstovo, skaitmenizacija nėra projektas, tai – procesas.

„Kad spėtumėte kartu su naujausiomis tendencijomis, turite pakeisti savo mąstymą. Užduotis – ne „tapti skaitmeniniu“ ar „įdiegti naujausią sprendimą“, bet automatizuoti tai, ką įmanoma automatizuoti, ir efektyviau vykdyti verslo veiklą“, – apibendrina ACBaltica vykdomasis vadovas.

