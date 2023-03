TECH MUGĖS organizatoriai atskleidžia turinio sesijos pranešėjus: nuo asmeninių karjeros istorijų iki rinkos tendencijų

IT darbo rinka Lietuvoje išgyvena esminį lūžį ir pereina į vis brandesnį periodą. Vis drąsiau persikvalifikuojama į IT sritį, čia žmonės itin užtikrintai ir sąmoningai renkasi karjeros kelią, į IT edukatorių duris vis labiau beldžiasi papildomų IT žinių ieškantys jau persikvalifikavę specialistai, o tech įmonės nesustoja investuoti į platų spektrą IT talentų. Nuosekliai ieškoma žmonių nuo pradedančiųjų iki IT asų.

Kovo 25-ąją penktą kartą Lietuvoje vyksianti nemokama stipriausių IT darbdavių TECH MUGĖ per turinio sesiją gvildens šias ir kitas aktualias besidomintiems karjeros galimybėmis IT srityje temas.

„Mugėje vyksta daugybė bendrovių ir karjeros galimybėmis besidominčių žmonių susitikimų, pokalbių ir diskusijų įmonių stendų zonoje. Skatiname ir itin didelę bendrą diskusiją, kai tradiciškai ant scenos kviečiame užlipti IT įmonių atstovus, o žmones – ateiti, klausytis ir diskutuoti. Šiemet turėsime šešis pranešimus, siekdami aptarti IT darbo rinkos naujienas, pasidalyti patarimais ir įžvalgomis“, – sako tarptautinės technologijų karjeros mokyklos suaugusiesiems „Vilnius Coding School“ įkūrėja ir TECH MUGĖS organizatorė Julija Rimšelė. Pavasario mugėje planuojama sulaukti daugiau nei 5 tūkst. lankytojų.

Turinio sesijoje lankytojai galės išgirsti pranešimus skirtingomis temomis tiesiai iš pirmų lūpų. IT įmonių ekspertai, HR specialistai, vadovai ir žmonės, nuėję persikvalifikavimo į IT kelią, ant scenos dalysis savo įžvalgomis, patirtimis, patarimais apie IT darbo rinką.

Turinio sesija – iš pirmų lūpų

Kviečiame plačiau susipažinti su TECH MUGĖS turinio sesija – kelių pranešėjų paklausėme, kokią žinutę jie yra paruošę IT karjeros mugei.

Pranešimas „5 žingsniai, kaip pradėti savo karjerą didžiųjų duomenų pasaulyje“

Eglė Baradinskienė, „Exacaster“ analitinių sprendimų vadovė, pranešime apžvelgs esminius penkis žingsnius, norint startuoti didžiųjų duomenų pasaulyje.

Eglė Baradinskienė, „Exacaster“ Analitinių sprendimų vadovė.

Ji plačiau palies duomenų analitikų ir inžinierių karjeros kryptis – labiausiai paplitusias profesijas „Exacaster“ bendrovėje ir šiuo metu itin patrauklias rinkoje. Pagrindinė pranešimo mintis – kaip dar pačioje duomenų pasaulio karjeros pradžioje įsivertinti, ar ši specialybė yra maloni širdžiai, ir tik tuomet nerti į duomenų vingrybes. Pasak E. Baradinskienės, pasitaiko atvejų, kai dėl didelės specialybės paklausos rinkoje žmonės puola į mokslus ar neria stačia galva į darbus, tačiau sąmoningai neįsivertina pomėgių, stipriųjų asmenybės pusių, analitinių ir techninių galimybių. Ji teigia, kad vien meilės šioms profesijoms neužteks – keičiasi technologijos, aplinka, rinka, labai sparčiai auga duomenų kiekis ir jų poreikis – reikia mokėti greitai adaptuotis. Todėl labai svarbu nuolat augti ir išlikti smalsiems.

Pranešimas „How to Be a Match in Tomorrow‘s Engineering World“

QA Inžinierius Benas Bakevičius, „Nuvei“ ir QA Komandos Vadovas Marijus Vitkausas, „Nuvei“.

QA inžinierius Benas Bakevičius ir QA komandos vadovas Marijus Vitkausas iš „Nuvei“ bendrovės dalysis asmenine patirtimi, savo karjeros keliu, iššūkiais IT pasaulyje ir apžvelgs, į kokius įgūdžius darbdaviai kreipia didžiausią dėmesį rinkdamiesi specialistus technologijų srityje. Taip pat jie pasidalys mintimis, ko bus tikimasi iš būsimų profesionalų po 1–2 metų, ir pateiks būdų, kaip sėkmingai įsidarbinti IT srityje.

Pranešimas „Karjeros keitimas – nemaloni tiesa, apie kurią būtina kalbėti(s)“

Produkto vadovė Gintarė Kvasaitė iš Skandinavijos FinTech įmonės „MobilePay“.

Produkto vadovė Gintarė Kvasaitė iš Skandinavijos FinTech įmonės „MobilePay“ pasidalys asmenine istorija keičiant karjerą į tech ir iššūkius, su kuriais jai teko susidurti. Jos nuomone, vis dažniau girdimos karjeros pokyčių sėkmės istorijos įkvepia ir motyvuoja priimti šį iššūkį, tačiau yra nemaloni karjeros pokyčių pusė, apie kurią retas norėtų kalbėti garsiai. Šalti automatiniai kandidatūros atmetimo laiškai, neatliepti lūkesčiai ir nenumaldomai bėgantis laikas. Kiekviena sėkmės istorija slepia ilgą ir vingiuotą kelią. Kaip nepasiduoti ir pasiekti savo tikslus?

Pranešimas „React, Vue ir Angular: glausta pagrindinių Java Script framework’ų apžvalga ir palyginimas“

Artemii Chernega, „Auriga Baltics“ bendrovės programinės įrangos inžinierius, pranešimu sieks supažindinti su trimis pagrindiniais Java Script framework’ais.

Artemii Chernega, programinės įrangos inžinierius „Auriga Baltics“.

Bus pristatytos pagrindinės kiekvieno framework’o architektūros koncepcijos ir jų projektų struktūra, trumpa ekosistemos apžvalga bei žiniatinklio programų, parašytų naudojant kiekvieną iš framework’ų, našumo analizė, pagrįsta Google Labs duomenimis, taip pat mokymosi iššūkiai ir darbo rinkos perspektyvų palyginimas. Bus apžvelgiamos naujausios metų plėtros tendencijos žiniatinklio kūrimo srityje.

Pranešimas „Career 4.0: Ar tikėtis (AI)škaus chaoso?“

Jurgita Tilingaitė, vyr. talentų partnerė „Nortal“ bendrovėje Lietuvoje papasakos apie tai, kaip sėkmingą karjerą atrakina savimotyvacija ir suvokimas, kad rytojaus 9-5 darbo principas skirsis nuo vakarykščio.

Jos nuomone, šiuolaikinis pasaulis yra ypač dinamiškas. Tam yra daugybė priežasčių, pavyzdžiui, technologinė pažanga, globalizacija, klimato kaita, demografinės tendencijos ir politinės sąlygos.

Jurgita Tilingaitė, vyr. talentų partnerė „Nortal“ bendrovėje Lietuvoje.

Tvyrant tokiam neapibrėžtumui kiekvienas žmogus turi priimti sprendimus ir prisitaikyti. Pranešime bus kalbama apie tai, kaip pasiekti sėkmę dabartiniame pasaulyje.

Įmonėms būtina paskubėti dėl specialaus dalyvio paketo

„Vilnius Coding School“ šiuo metu bendradarbiauja su daugiau nei 250 įmonių visoje Lietuvoje ir padeda joms atrasti naujų talentų. Mokykla į mugę kviečia prisijungti ir naujas, dar neturinčias mokyklos partnerės statuso įmones, kurios nori kartu spręsti IT darbo rinkos iššūkius.

Įmonės, norinčios dalyvauti renginyje TECH MUGĖ 2023 ir turėti savo stendą, kviečiamos susisiekti su organizatoriais e. paštu iveta@vilniuscoding.lt dar šią savaitę, kad spėtų gauti specialų dalyvio paketą. Vėliau sąlygos keisis.

Šiais metais naujų talentų į atviras IT pozicijas jau užsiregistravo ieškoti „Luminor“, „Devbridge“ („Cognizant Softvision“), „Nortal“, „Dexcom“, „Xplicity“, SEB, „Cyber Care“, COWI, „MobilePay“, „God.dev“, Baltijos kompiuterių akademija (BKA), „Ignitis grupė“, „Nordcurrent“, „Orion Innovation“, „Devoteam“, „Hostinger“, Lietuvos bankas, Valstybės duomenų agentūra, „Atea“, „Eskimi“, CUJO, „Exacaster“ ir kitos organizacijos – jų sąrašas nuolat ilgėja.

Pavasario TECH MUGĖS detali programa bus paskelbta artėjant renginiui. Daugiau informacijos ir nemokama registracija lankytojams – www.techmuge.lt.