„Meta“ pristatė mokamos prenumeratos paslaugą „Facebook“ ir „Instagram“ vartotojams

Dado Ruvico („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

Socialinius tinklus „Facebook“ ir „Instagram“ valdanti JAV technologijų bendrovė „Meta“ sekmadienį pristatė prenumeratos paslaugą „Meta Verified“. Ją užsisakę galės naudotis papildomomis paslaugomis, įskaitant ir paskyros patvirtinimo.

„Meta Verified“ kainuos 11.99 USD per mėnesį užsisakiusiems per naršyklę, o per „iOS“ ar „Android“ programėles – 14.99 USD.

Ši pirmiausiai į turinio kūrėjus nukreipta paslauga šią savaitę pradės veikti Australijoje ir Naujoje Zelandijoje, per kelis artimiausius mėnesius JAV, vėliau – ir kitose rinkose, pranešė „Meta“.

Užsisakiusiųjų „Meta Verified“ paskyrose bus matoma mėlyna varnelė, kuri reiškia, kad vartotojo paskyrą patvirtino socialinis tinklas. Norintieji gauti paskyros patvirtinimą socialiniam tinklui turės nusiųsti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

„Meta Verified“ taip pat leis greičiau gauti atsakymą iš „Facebook“ ir „Instagram“ aptarnaujančio techninio personalo, šią paslaugą užsisakiusių vartotojų įrašai ir komentarai bus rodomi didesniam skaičiui žmonių, „Bloomberg“ teigė „Meta“ atstovas.

„Meta“ dabar beveik visas pajamas gauna iš reklamos, tačiau toks modelis negarantuoja pastovių pajamų ir yra ypač priklausomas nuo ekonomikos svyravimų.

Kiti socialiniai tinklai siekdami diversifikuoti verslą pastaruoju taip pat gręžiasi į prenumeratos paslaugas. Socialinį tinklą „Snapchat“ valdanti bendrovė „Snap“ pernai pristatė prenumeratos paslaugą „Snap Plus“, „Twitter“ prenumeratą vartotojams pasiūlė gruodį.

Dado Ruvico („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.