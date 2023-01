Amerikiečių IT infrastruktūros įmonė įsigijo lietuvių įkurtą „Heficed“ bendrovę

Amerikiečių IT infrastruktūros įmonė įsigijo lietuvių bendrovę HEFICED.

Viena pirmaujančių informacinių technologijų (IT) infrastruktūros tiekėjų – JAV bendrovė „Hivelocity“ – įsigijo lietuvių įkurtą serverių ir tinklo infrastruktūros paslaugas teikiančią technologijų įmonę „Heficed“. Šis pirkinys – tai pirmas pasaulinės IT įmonės žingsnis į lietuvišką rinką.

Sandoris buvo pasirašytas gruodžio 29 d. Pagal jame numatytas sąlygas, „Heficed“ prekės ženklas, kaip ir dabartiniai įmonės klientai bei devyni duomenų centrai, tapo integralia „Hivelocity“ dalimi.

Pasak Andriaus Kleino, „Heficed“ vykdomojo direktoriaus, įmonės pardavimas buvo strateginis sprendimas, nulėmęs tolimesnius abiejų įmonių plėtros planus.

Išplės duomenų centrus

„Šis sandoris bendrovei „Hivelocity“ suteiks galimybę išplėsti duomenų centrus į tokias vietoves kaip Brazilija, Pietų Afrikos Respublika bei Nigerija ir padės sustiprinti esamas pozicijas JAV, Didžiosios Britanijos, Italijos, Vokietijos rinkose.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Savo ruožtu įmonės „Heficed“ klientai gaus dar daugiau paslaugų bei prieigą prie duomenų centrų tinklo šešiuose žemynuose“, – teigė A. Kleinas.

„Hivelocity“ ne tik priglaus įsigytąją „Heficed“ po savo sparnu. Kartu su IT infrastruktūros ir dedikuotų serverių paslaugomis, IT įmonė pradės teikti virtualių serverių paslaugas. Negana to, 35 pasaulio valstybėse filialus turinti bendrovė įsitikino lietuvių specialistų gebėjimais ir jau šįmet pradės samdyti vietinius talentus.

Tuo tarpu „Heficed“ savininkams sandoris leis sutelkti dėmesį į pirminę įmonę – pilnai automatizuotą interneto protokolo (IP) adresų informacijos valdymo platformą „IPXO“.

Dėmesį skirs IP adresams

Platforma „IPXO“ – tai atsakas į rinkoje susidariusį didelį ketvirtos versijos IP (IPv4) adresų trūkumą ir prastą jų priežiūrą, ketinant sukurtus sprendimus pritaikyti ir šeštos versijos IP (IPv6) adresams.

Andrius Kleinas, IPXO vykdomasis direktorius, ir Vaidotas Januška, technikos direktorius.

„Dar 2020-aisiais supratome, kad turime skirti dėmesį IP adresų informacijos valdymo sričiai. Praėjome ilgą kelią plėtodami naujas interneto protokolo valdymo paslaugas ir tuo pačiu ieškojome tinkamo pirkėjo savo antrinei „Heficed“ įmonei. Ją pardavėme tik įsitikinę, kad „Hivelocity“ atitinka mūsų paieškos kriterijus“, – sakė „IPXO“ technikos direktorius Vaidotas Januška.

V. Januškos teigimu, „Heficed“ pardavimas buvo strateginis sprendimas, nes dalis „IPXO“ paslaugomis besinaudojančių klientų yra IT infrastruktūros tiekėjai. Todėl, norint išvengti interesų konflikto, nuspręsta atsisakyti serverių ir tinklo infrastruktūros paslaugų verslo krypties.

Tai leis „IPXO“ tapti IP adresų valdymo ekosistema, aprėpiančia veiklos skaidrumą ir atskaitomybę globaliu mastu, įskaitant ir su IP adresų naudojimu susijusių nelegalių veiklų prevenciją.

Kuria paslaugų tinklą

Anot V. Januškos, kadangi įmonei tenka nuolat bendrauti ne tik su didelėmis telekomunikacijų ir IT infrastruktūros bendrovėmis, bet ir farmacijos, kibernetinio saugumo ar automobilių pramonės gigantais, buvo pastebėta, kad joms ypač trūksta žinių apie veiksmingą IP adresų informacijos valdymą.

„Pasitaiko, kad net šimtų milijardų eurų vertės telekomunikacijų bendrovės nesugeba tinkamai prižiūrėti IP adresų. Todėl mes, matydami šią galimybę, siekiame pagelbėti įvairių sričių verslui įveikti IP adresų priežiūros ir saugumo iššūkius.

Sandoris IPXO leis dėmesį sutelkti į IP adresų informacijos valdymo paslaugų plėtrą

Kadangi tebekuriame sau rinką, plėtodami IP adresų informacijos valdymo paslaugas, privalome nuolat ieškoti geriausių sprendimų. O juos radę galime pasiūlyti platesnį produktų bei paslaugų spektrą, kuris leidžia esamiems klientams sutaupyti reikšmingus laiko ir finansinius išteklius“, – teigė V. Januška.

Filialus JAV ir Lietuvoje įkūrusi „IPXO“ yra didžiausia pasaulyje pilnai automatizuota IP adresų informacijos valdymo platforma, šiuo metu valdanti daugiau nei 3 mln. trečiųjų šalių IPv4 adresų. Jos klientai – per 70 įvairių sričių industrijos įmonių, pavyzdžiui, didžiausia pasaulyje skaitmeninės infrastruktūros bendrovė „Equinix“, JAV farmacijos įmonė „Elly Lilly“, pasaulinis debesų kompiuterijos paslaugos tiekėjas „Zenlayer“ bei kitos.

Apie „Hivelocity“

2002 m. įkurta „Hivelocity“ – tai privati įmonė, daugiau nei dvidešimtmetį dirbanti su dedikuotais serveriais. Šiuo metu bendrovė veikia 29 pasaulio rinkose ir turi 35 infrastruktūros lokacijas 6 žemynuose. „Hivelocity“ dedikuotų serverių sprendimai padeda pasiekti 80 proc. pasaulio interneto vartotojų greičiau nei per 0,025 sekundės.

Apie „IPXO“

„IPXO“ yra interneto protokolo platforma, kuri suteikia įmonėms galimybę išnuomoti nenaudojamus IPv4 adresus, tokiu būdu sprendžiant jų trūkumo problemą. Bendrovė sparčiai dirba ir prie IPv6 valdymo kontrolės, leidžiančios verslams geriau įsisavinti ir naudoti šios versijos IP adresus. „IPXO“ prižiūri IP adresų reputaciją bei saugumą ir nuolat bendradarbiauja su regioniniais interneto registrais tam, kad kurtų industrijos skaidrumą didinančius sprendinius. Įmonės vizija – kurti tvarų bei saugų internetą: nustatyti naujus interneto protokolo valdymo standartus ir spręsti su tuo susijusias problemas.

1. Amerikiečių IT infrastruktūros įmonė įsigijo lietuvių bendrovę HEFICED.